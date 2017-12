Na kopci pod lesom: Navštívili sme úžasné bývanie v srdci Malých Karpát!

Nad dedinou v podhorí Malých Karpát stojí niekoľko nových domov a voľných parciel tu už nie je veľa. Náš hostiteľ hľadal takú, kde nie je zastavanosť príliš hustá. Vybral si poslednú parcelu na kopci s južnou orientáciou, v susedstve srniek a lesnej zveri.

Premyslel si umiestnenie domu na nej a ostávalo mu už len nájsť architekta, ktorý dá domu konkrétnu podobu. Od majiteľa pozemku dostal odporučenie na architekta Mariána Rusnáka, ktorý tu postavil už viacero domov a lokalitu aj regulatívy obce dobre pozná.

Prevýšený terén

„Keď sme sa stretli, majiteľ mal parcelu nájdenú a predbežne premyslené aj umiestnenie domu na nej – smerom na sever k hranici pozemku s výhľadom na juh, západ a sever, aby obytné miestnosti mali slnko do večera a záhrada dostala priestor. Išli sme teda vymýšľať dom,“ spomína architekt. Jeho podoba sa postupne vyvíjala. Veľa vecí mal od majiteľov zadefinovaných, napríklad veľkosť garáže, terasu, vstup do domu, v iných mal voľnú ruku.

Orieškom pre architekta bolo vyrovnať sa s päťmetrovým prevýšením pozemku. Musel dobre zvážiť, do akej výšky dom dať, ako pracovať s terasami, kde budú schody a zabrať dalo aj riešenie oplotenia. Pozemok dovolil dispozíciu domu do tvaru L na jednej úrovni s obytnou plochou 188 m2. Hlavný obytný priestor má slnko od rána do večera. V severnom krídle je nočná časť so spálňou rodičov, s detskou a hosťovskou izbou.

Tradičné riešenie

Konštrukčné riešenie stavby je jednoduché, majiteľ sa rozhodol pre tradičný murovaný dom z tehál so zateplením, s dreveným stropom so zateplením medzi trámami a keramickou škridlou na nízkej šikmej streche s veľkými presahmi. V prírodných materiáloch a farbách sa nesie aj celá fasáda, tehličky tu striedajú okná s trojitým zasklením a vonkajšími žalúziami. Vďaka nim a vysunutiu strechy, ktorá bráni prehrievaniu okien, je v dome príjemná klíma aj v lete – bez použitia klimatizácie alebo chladenia.

Vysunutá strecha zároveň vytvára nad terasou vonkajšie chránené miesto, ktoré je predĺžením vnútorného obytného priestoru. Terasa sa tak stala čiastočne súčasťou interiéru. Vykurovanie je podlahové, zdroj tepla je plynový kotol a doplnkový zdroj je kozub v obývačke. Ten je obojstranný a zohrieva aj terasu. Tým, že dom je na konci dediny, majiteľ si dal záležať na ochrane domu kvalitným, niekoľkostupňovým bezpečnostným zariadením.

V réžii investora

Na úpravu záhrady aj interiéru sa podujali majitelia sami. „Podobne ako exteriér, aj interiér sme riešili v prírodnom duchu, v teplých farbách, nie veľmi moderný, aby všetko vytváralo harmonický celok. Preto v záhrade nie je parková úprava, ale taká, aby splynula s prostredím,“ hovorí domáci pán. V interiéri, v jeho hlavnej obytnej časti, dominuje masívny drevený nábytok. Jeho teplé pôsobenie spolu s podlahou zmierňujú cementové omietky imitujúce pohľadový betón. Netradične je omietnutý aj barový pult, je na ňom marocký štuk. Práve tento priestor, otvorený až pod strechu s priznanými drevenými klieštinami, patrí v rodine k najobľúbenejším.

Keďže katalógový dom nemohol splniť všetky požiadavky budúcich obyvateľov v plnej miere, rozhodli sa pre individuálny návrh a projekt domu. Som rád, že ma oslovili. Tým, že investor bol veľmi rozhodný, vedel, čo chce, a nezdržiaval prípravu, práca išla ako po masle.

Ing. arch. Marián Rusnák

autor projektu

www.architektrusnak.sk

Foto: Robo Hubač

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Adela MOTYKOVÁ