Na návšteve: Keď sa dva byty s atmosférou starého mesta spoja do jedného

Vkročili do toho naplno a pustili sa do kompletnej rekonštrukcie. Postavili všetko znovu – od nových priečok, omietok, podláh, okien, elektrických rozvodov až po zariadenie. Na znovuzrodenie tohto bytu si prizvali Danku Mušecovú a Mira Debnára z architektonického štúdia Idee.

Majitelia vložili do architektov všetku dôveru a priali si nasťahovať sa až do kompletne hotového priestoru, dotiahnutého do posledného detailu. Od momentu návrhu a prvých vizualizácií až do odovzdania dokončeného bytu prešlo štrnásť mesiacov.

Náročná realizácia

Priestor vytvorený spojením dvoch bytov, ktoré boli v katastrofálnom stave, nevyhnutne potreboval upraviť dispozíciu a rekonštrukciu od základu. Nezaobišlo sa to bez búrania priečok, odstraňovania pôvodných omietok na stenách a stropoch, vyberania podláh. Majitelia zároveň nechceli byt ochudobniť o dobové prvky – okná, dvere, radiátory mali ostať zachované. „Pôvodné okná a dvere sa zachrániť nedali, už nespĺňali súčasné kritériá, ale urobili sme ich verné repliky. Radiátory boli v každej izbe iné, radšej sme ich zrušili a nahradili podlahovým kúrením a stropným chladením,“ hovorí Miro Debnár.

Zdrojom tepla a v lete chladu je tepelné čerpadlo vzduch – voda. Pre vonkajšiu jednotku našli umiestnenie na fasáde vo dvore bloku a vnútornú umiestnili v technickej miestnosti pri vstupe. Všetky omietky sa museli odstrániť až po tehlu, aby videli, v akom stave sú steny aj stropy. Popraskané stropy si vyžiadali konzultáciu so statikom a následné spevnenie novými nosnými trámami, na ktorých je ukotvený chladený sadrokartónový podhľad.

Nové sú aj všetky rozvody a ich výmenu robili od hlavných rozvádzačov, aby sa v zrenovovanom byte nemuselo v budúcnosti zasahovať. Komín v obývačke tiež zachovali, nanovo vyvložkovali a využili na odvetranie plynového kozuba.

Byt postupne prešiel náročnou rekonštrukciou a vznikla nová dispozícia v tvare L na 220 štvorcových metroch. V jej pozdĺžnej časti je veľkorysá obývačka s jedálňou a nadväzujúcou kuchyňou. Popri nich sa ťahá vstup s WC, pracovňa, detská izba, detská kúpeľňa a technická miestnosť. V kratšej časti je umiestnená spálňa s vloženou kúpeľňou rodičov.

Nadýchaný

Atmosféru starého meštianskeho bytu odráža aj interiér. Genius loci mu dodávajú nielen veľké okná, drevené parkety s originálnou väzbou, obklady kúpeľní a toalety, ale aj zemitá farebnosť, elegantné nadčasové zariadenie a doplnky, väčšinou vyrobené na mieru. „Domáci majú veľa obrazov a aby na stenách vynikli, volili sme pokojné a neutrálne odtiene na plochách stien a tapety s jemnou štruktúrou,“ vysvetľuje Danka.

Čo sa týka samotného zariadenia, na prvý pohľad zažiari spálňa s vloženou sklenenou kockou, v ktorej je kúpeľňa „Majitelia chceli mať vlastnú kúpeľňu pri spálni, my sme zas chceli zachovať jej extrémne veľký priestor, a tak vznikla sklenená kocka. Bolo nám ľúto ten priestor uzavrieť,“ dodávajú zhodne autori interiéru. Aj v kuchyni je zopár pozoruhodných detailov. Napríklad ostrovček je excentricky postavený na jednej nohe a pôsobí, že levituje. Veľkú úlohu zohráva v interiéri svetlo vo všetkých formách – veľké okná, priehľady i osvetlenie, vďaka ktorému zostal priestor veľkolepý a nadýchaný.

Akad. arch. Dana Mušecová; doc. Mgr. Miroslav Debnár

autori interiéru

IDEE

Práca na tomto interiéri bola iná, náročná, ale zaujímavá. Majitelia mali od začiatku svoju predstavu o budúcom bývaní. Skĺbením predstáv investora a našich návrhov vzniklo prepojenie súčasných prvkov so zachovaním pôvodnosti daného priestoru. Konečný tvar interiéru je do veľkej miery identický s návrhmi, ktoré sme predkladali majiteľom formou vizualizácií.

