Na návšteve Starého mesta: Byt po babičke pár zrekonštruoval do dokonalosti!

Interiér tohto bytu popiera známe porekadlo, že obuvníkove deti chodia bosé. Svetlana je architektka, venuje sa hlavne interiérom. Premenu bytu po babičke si navrhla sama a s manželom ju dotiahli do posledného detailu. „Keď sme sem prišli bývať, v každej miestnosti bola len jedna elektrická zásuvka a štandard z päťdesiatych rokov, čo nezodpovedá súčasnému životnému štýlu. Zmeniť úroveň bývania bolo teda nevyhnutné,“ spomína Svetlana.

Pre viac inšpirácie pre váš domov siahnite po našom novom čísle časopisu Pekné bývanie, ktoré je práve vo vašich stánkoch! Spájame kuchyňu s obývačkou, navštívili sme niekoľko krásnych slovenských domovov a nechýba ani špeciál - detská izba!

Menej stien, viac miesta

Ani dispozícia bytu nebola efektívne riešená a jej podobu manželia spoločne dlho zvažovali. Kuchyňa bola úzka, nezmestil sa do nej poriadny jedálenský stôl a Svetlana ho chcela veľký, pre celú rodinu. Preto neváhali obetovať priečku medzi kuchyňou a obývačkou, aby vznikol jeden veľký otvorený priestor, kde sa zmestila veľká kuchynská linka s dostatkom úložného priestoru, veľkorysý jedálenský stôl aj útulné sedenie.

Prečítajte si aj: Toto sú kúpeľne našich čitateľov, ktoré vás inšpirujú. Prihláste sa do súťaže aj vy!

Zároveň pôvodné dvere z predsiene do kuchyne zastavali, niku využili na sedenie pri vstupe a tiež zrušili dvojkrídlové sklenené dvere do obývačky, aby priestor pôsobil otvorenejšie a vzdušnejšie. Upravovali aj vstup do spálne z obývačky. Aby vytvorili v obývačke plnú stenu na televízor a skrinky, ukrojili priestor z detskej izby. Z neho sa vchádza do spálne aj detskej. „Svokor mi dal myšlienku takto vyriešiť vstup do izieb. Najprv som sa tomu bránila, ale ukázalo sa že je to najlepšie riešenie,“ hovorí domáca pani.

Vek bytu a nové priestorové usporiadanie si vyžiadali aj nové inžinierske siete a podlahy. I keď sa manželom páčili pôvodné parkety, za cenu ich renovácie mali nové. „Podlahy nám dali najviac zabrať. Keď sme dali preč parkety, vyzeralo to, že bude pod nimi betón. To však bolo len naše zbožné prianie. Boli tam heraklitové platne uložené v piesku, ktoré sa drvili. Museli sme ich vybrať, vložiť novú tepelnú a zvukovú izoláciu z polystyrénu a naliať nový anhydridový poter. Bola to položka navyše a všetko sa nám časovo natiahlo. Betón musel schnúť vyše mesiaca, kým sme mohli položiť drevenú podlahu,“ dnes už s úsmevom konštatuje Svetlana.

Prečítajte si aj: 5 vecí, ktoré rozhodne treba z vášho domu vyhodiť ešte dnes!

Zjednotenie interiéru

Navrhnúť a zariadiť obytnú miestnosť, to bola pre Svetlanu výzva. Umiestniť do jednej miestnosti tri rozličné funkcie a zároveň ju nezatrepať vecami, aby ostalo miesto na priechod, do nočnej časti i na hranie detí.

„S manželom máme radi jednoduchosť a čisté línie, obaja obľubujeme škandinávsky štýl. Aj keď sme sa s manželom zhodli na štýle interiéru, kuchyňa bola výzva, kým sme sa dopracovali k riešeniu,“ smeje sa sympatická domáca pani a dodáva: „Každý mal svoje požiadavky na priestor. Mne záležalo skôr na funkčnosti a dizajne, aby nebola ťažká do toho otvoreného priestoru, ale vzdušná. Manžel zas presadzoval moderné technológie a rôzne vychytávky.“

Prečítajte si aj: Týchto 5 izbových rastlín upokojí váš organizmus a prinesie kvalitný spánok

Nakoniec to dobre dopadlo a biela kuchyňa doplnená drevenými dvierkami a antracitovou zástenou sa stala najobľúbenejším miestom domácej panej. Možno aj vďaka ústretovej spolupráci stolára, ktorý jej ju vyrobil podľa želania, ani na atypické detaily nepovedal, že sa to nedá. Spálňa a detská izba majú trochu odlišný charakter, ale biele skrine a skrinky a tiež drevená podlaha sú prvky, ktoré ich spájajú. Spálňa je zariadená v neutrálnych farbách doplnená len o výrazný akcent v podobe nočného stolíka.

Ing. arch. Svetlana Černá

autor interiéru



Chcela som vytvoriť moderný a funkčný interiér, a zároveň príjemný útulný domov. Aby tento rozmerovo pomerne kompaktný byt pôsobil vzdušne a teplo, jeho základ tvorí najmä biela farba kombinovaná s drevom. Hravosť do interiéru vnášajú žiarivé žlté doplnky a pestrofarebné obrazy na stenách. Tento kompletne vynovený starobratislavský byt má byť akýmsi čistým plátnom, ktoré sa má zafarbiť našimi zážitkami a spomienkami.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Adela MOTYKOVÁ