Nemáte peniaze, ale máte štýl? Takto zariadili dvojizbový byt vo Švédsku

Jednoizbový byt sa nachádza v meste Göteborg vo Švédsku. Jeho pridanou hodnotou síce nie je rozloha, no poloha celkom iste áno. Bytový dom, v ktorom je situovaný, totiž stojí v blízkosti parku a botanickej záhrady mesta. Zaujímavosť a punc originality mu však rozhodne nechýba ani vnútri.

Bonusom pre majiteľov bytov je súkromné vnútorné nádvorie, ktoré poskytuje relax na čerstvom vzduchu, síce v obklopení okien, no pod korunou veľkého stromu. Vonkajšie posedenie premieňa bývanie v tejto pomerne rušnej štvrti na mestskú oázu.

No ale poďme dovnútra... Stiesnený pocit po vstupe do bytu ihneď v zárodku zničí vchod do obývačky s jedálenskou časťou, ktorá nadväzuje na chodbu a odkiaľ cez dvere do chodby preniká denné svetlo. Tri veľké okná smerujúce na nádvoria prinášajú do miestnosti vzdušnosť, ale aj pokoj. Podlahy z na čierno natretého tvrdého dreva ostro kontrastujú s bielymi stenami, zároveň však vytvárajú neutrálne pozadie pre farebné vybavenie a dekorácie. To vnáša do interiéru ohromnú hravosť, mladistvosť, slobodu a fantáziu.

Kuchyňa ponúka veľmi minimalistické otvorené regály a malý stôl hneď vedľa okna. Zo srdca domácnosti sa vstupuje do spálne, v ktorej panuje nálada, akoby ste sa plavili na pokojnom nebeskom obláčiku. Prevládajú v nej modré a biele tóny. Moderná kúpeľňa je vybavená sprchou, no a ako inak sa tu opäť snúbi kombinácia čiernej a bielej.

Autor: Kristína Falťanová