Nové riešenia pre rodinné domy: Vnútorné tepelné čerpadlá

Nepotrebujú vonkajšiu jednotku, čím sa výrazne uľahčil proces ich montáže. Inštalujú sa iba dovnútra domu, s prieduchmi cez jeho obvodovú stenu. Zároveň patria medzi najtichšie vnútorné tepelné čerpadlá na trhu, ich hlučnosť je porovnateľná s modernou chladničkou.

Novostavby i rekonštrukcie

Zaujímavým riešením pre novostavby i rekonštrukcie je novinka, vnútorné tepelné čerpadlo Vaillant versoTHERM plus vzduch/voda (3, 5 a 7 kW). V rodinnom dome zabezpečí vykurovanie aj chladenie. Ak ho skombinujete s externým zásobníkom, v domácnosti vám dopraje aj dostatok teplej vody. Je pripravené aj na spoluprácu s fotovoltickými či vetracími systémami a prekvapia vás jeho nízke prevádzkové náklady.

Zariadenie typu all inclusive

Druhou novinkou je Vaillant recoCOMPACT exclusive (3, 5 a 7 kW). Ide o vnútorné tepelné čerpadlo typu vzduch/voda, zásobník teplej vody a centrálnu vetraciu jednotku – v jedinom, kompaktnom zariadení. Okrem komfortného vykurovania, chladenia a prípravy teplej vody sa postará aj o riadené vetranie s rekuperáciou tepla. Toto zariadenie sa inštaluje výlučne dovnútra domu, zvykne sa umiestniť do pivnice či do práčovne, uprostred steny alebo v rohu. Jeho veľkosť je porovnateľná s veľkosťou šatníkovej skrine. V mieste inštalácie pritom ušetrí až jeden štvorcový meter priestoru (v porovnaní so samostatne inštalovaným tepelným čerpadlom, zásobníkom teplej vody, centrálnou vetracou jednotkou a všetkými potrebnými komponentmi). Nízke prevádzkové náklady dosahuje vďaka vysokej účinnosti a hermeticky uzavretému chladivovému okruhu. Zabudovaná centrálna vetracia jednotka disponuje dvojstupňovou rekuperáciou tepla, čím taktiež vznikajú úspory. Zároveň úzko spolupracuje so systémom tepelného čerpadla. Zariadenie je zároveň pripravené na spoluprácu s fotovoltickými systémami a inteligentnými elektrickými sieťami.

Obidve vnútorné tepelné čerpadlá Vaillant sa ovládajú pomocou inteligentného regulátora multiMATIC 700, s možnosťou ovládania prostredníctvom online aplikácie v smartfóne.

