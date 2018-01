Na návšteve: Dom s tradičnou architektúrou, ale v novom šate

Pohnútku postaviť si vidiecky dom v okrajovej časti hlavného mesta dostali majitelia pri svojich dovolenkách po slovenskom vidieku. „Navštívili sme veľa dedinských domov, nebola v nich žiadna dokonalosť – krivé steny, krivé podlahy z prírodných materiálov, ale tie domy dýchali a cítili sme sa v nich dobre,“ hovorí majiteľ.

Kým dospeli k tomu, ako bude ich nový domov vyzerať, prešli dlhú cestu. Začala sa v Krkonošiach skúmaním tradičnej drevenej „poloroubenky“. Inšpiráciu hľadali aj v maďarských vidieckych domoch s trstinovou strechou. Napokon sa obrátili na pána Jozefa Čahoja, ktorý má dlhoročné skúsenosti s ľudovou architektúrou na Slovensku.

On im navrhol dom, ktorého vonkajší výzor vychádza z miestnej ľudovej architektúry a možností neveľkého pozemku. Majitelia s nadobudnutými znalosťami a jasne vyhraneným názorom si do navrhnutého tvaru a objemu domu vymysleli dispozíciu, dotiahli interiér a zariadili ho podľa vlastného vkusu.

Tradičný aj konštrukciami

Dom je murovaný z dierovaných keramických tvaroviek bez zateplenia, aby stavba dýchala. Dubové podlahy sú riešené tradične, na drevených trámoch. Strecha je zateplená, zvnútra podbitá smrekovými doskami a pokrytá čiernou plochou keramickou škridlou. Tým, že na stavbe sa objavovalo veľa atypických detailov, narážali majitelia na neschopnosť dodávateľských firiem riešiť ich, ale aj na neochotu a nepochopenie robiť veci podľa ich predstáv. Preto počas hrubej stavby vystriedali viacero firiem. Napokon natrafili na takú, s ktorou našli spoločnú reč a dotiahli strechu aj všetky stolárske prvky v interiéri. „Boli sme na stavbe každý deň, sami alebo s blízkymi ľuďmi z brandže sme si naštudovali mnohé veci a potom vysvetľovali a usmerňovali ľudí na stavbe,“ spomína majiteľka. Stretli sa však aj s ochotou a trpezlivosťou. Najmä pri riešení a stavbe akumulačnej keramickej pece, dominujúcej spoločenskej časti domu či návrhu a výrobe atypických okien s okenicami.

Prečítajte si aj o našej návšteve v nízkoenergetickom dome v Bratislave

Pod strechou

S dispozíciou, na ktorú sa majitelia odhodlali sami, bojovali takmer päť mesiacov. Napokon ju na pôdoryse koncipovanom do tvaru L, rozdelili na časť spoločenskú a súkromnú tak, aby boli všetky obytné miestnosti orientované do dvora a záhrady. Návštevy vidieckych domov v Maďarsku ich inšpirovali zakomponovať do domu úzku chodbu, aby sa vyhli priechodným miestnostiam. Keďže čas majiteľov netlačil, dlho sa hrali aj s interiérom domu. Mali o ňom svoju predstavu a mnoho prvkov a detailov riešili za pochodu podľa toho, ako to cítili. Takto neplánovane sa dopracovali aj k povalovému priestoru a k nemu formovali schody zo spoločenskej časti či k strešným oknám, ktoré jemne zakomponovali do strechy. Tým, že sa majitelia aktívne podieľali na návrhu a realizácii stavby aj interiéru, ktorý si citlivo zariadili a doplnili dekoráciami, dostal dom osobitého ducha. „Pozitívom bolo, že sme boli na stavbe každý deň a keď sme sa nasťahovali, hneď sme sa tu cítili ako doma,“ ukončuje domáca pani.

Foto: Robo Hubač

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Adela MOTYKOVÁ