Pasívny a ekologický: Taký je Norris house v americkom Tennessee

Hlavní architekti projektu Tricie Stuthová a Robert French prizvali na spoluprácu aj študentov, ktorí sa aktívne zúčastňovali na plánovaní a čiastočne aj na realizácii stavby. Okrem energetickej hospodárnosti súvisiacej s pasívnou bilanciou sa zamerali na ekologický vplyv použitých materiálov a technológií. Zaujímavú premenu, a to nielen vizuálnu, dopriali aj priamemu okoliu domu.

Svetlo a vzduch

Pre Tennessee sú typické teplé a vlhké letá a miernejšie zimy s nočnými teplotami okolo bodu mrazu. Dom sa nachádza vo štvrti založenej v prvej polovici minulého storočia. Na to, aby stavbu okolie dobre prijalo, zvolili architekti tradičný vizuálny koncept so sedlovou strechou, ktorému navrhli modernú podobu.

Cieľom bolo vytvoriť otvorený vnútorný priestor maximálne presvetlený denným svetlom s možnosťou prirodzenej ventilácie. Pomocou počítačových svetelných simulácií situovali dom na pozemok aj s ohľadom na existujúcu infraštruktúru a susediaci les. Vikiere a svetlíky umožňujú čo najväčší prienik svetla dovnútra. Svetlo odrazené od stien má príjemnú mäkkú vlnovú dĺžku vďaka maľovkám, teplému odtieňu bielej a červeno-oranžovej farby.

Flexibilný

Základná konštrukcia drevostavby vznikala vo fabrike v spolupráci architektov a výrobcu. Podmienka bola vyhnúť sa prchavým lepidlám a náterom, aby sa v interiéri zabezpečil kvalitný vzduch. Už v projekte rozdelili dom na dva bloky pozdĺž hrany sedlovej strechy a tie sa zmontovali až priamo na stavenisku. Na mieste sa zhotovili fasády a strecha, dom znútra tepelne izolovali fúkanou penou vyrobenou z oleja z ricínových semien.

Prím hrali tradičné miestne materiály ako biely céder na fasáde, borovica na nosníkoch a konštrukciách, oceľ s patinou na terasových zábradliach či dubová podlaha recyklovaná zo starých fošní. Dispozícia interiéru je do istej miery flexibilná, prízemie môže byť celkom otvorené, ale i s jednou alebo dvomi izbami. V tomto prípade slúži vstupný priestor ako pracovňa, v galérii je situovaná hosťovská izba. Vstup na ňu zabezpečuje rebrík, ktorý možno nahradiť pevným schodiskom.

Bez fosílnych palív

Dom je veľmi dobre zateplený, tepelný odpor stien R je 29,5, strechy 42. Kúrenie a chladenie má na starosti tepelné čerpadlo a nútené vetranie s rekuperáciou. Solárne panely na teplú vodu z ulice nevidno. Ak je aktuálna spotreba vyššia, doplnia ju elektrické ohrievače.

Oproti bežnej domácnosti sa na nákladoch za teplú vodu ušetrí asi 50 percent. Dom nevyužíva fosílne palivá. Vďaka pasívnym solárnym ziskom a prirodzenej krížovej ventilácii sa darí udržať v dome príjemnú vnútornú klímu prakticky počas celého roka.

Šetrí vodu

Myslelo sa aj na využívanie dažďovej vody. Zo strechy sa odvádza do cisterny s objemom 1 500 litrov. Po očiste uhlíkovým filtrom a UV lampou sa používa ako sivá voda na splachovanie toalety a pranie. Po naplnení cisterny pretečie do druhej zbernej nádoby s polovičným objemom a využíva sa na zavlažovanie. Ak sa i táto naplní, voda prepadá do systému prírodných retenčných nádržiek, využívajúcich prirodzený sklon svahu. Pomocou vriec naplnených ílom vytvorili študenti dobrovoľníci päť terás s priepustným substrátom a so zeleňou, pôsobiacich ako špongia.

S pôvodnými druhmi

Záhradný dizajn podporuje predovšetkým pôvodné rastlinné druhy, najmä trávy a trvalky, všetky nepôvodné rastliny odstránili. Cielený výber druhov má podporiť produktivitu a obnovu pôdy a zabrániť erózii spôsobenej dažďom. Súčasťou projektu sú i vysoké záhony určené na pestovanie zeleniny. Po dokončení domu a okolia sa digitálne sledovala a vyhodnocovala reálna energetická hospodárnosť budovy. Úlohou bývajúcich bolo písať blog s pravidelnými príspevkami.

Foto: Ken McCown, Rober Batey Photography, Univesity of Tennessee

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Monika KRÁLOVÁ