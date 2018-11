Plánujete zatepliť šikmú strechu? Vyhnite sa týmto chybám

Zateplenie šikmej strechy môže úspešne zvládnuť aj šikovný laik, keď má dostatok vedomostí a odbornú radu a pomoc. Aj profesionál však môže strechu pokaziť, ak nedodržiava niekoľko zásadných pravidiel. Poradíme vám, ktoré chyby sú pri nej najčastejšie.

1. Nešetrite na hrúbke izolácie

Na túto chybu už doplatilo mnoho majiteľov domov. Keď je vrstva izolácie príliš tenká alebo nesúvislá, šikmá strecha nás nedokáže ochrániť pred chladom a horúčavou. Priestor pod ňou je potom v zime ťažko vykurovateľný a v lete prehriaty. Pritom oproti celkovým nákladom na stavbu alebo rekonštrukciu strechy tvorí cena za tepelnoizolačný materiál minimálny podiel. Donedávna sa strechy bežne izolovali len medzi krokvami, dnes sú však potrebné minimálne 2 vrstvy tepelnej izolácie v celkovej hrúbke najmenej 26 cm. Ideálne sú vláknité materiály, akými sú produkty z minerálnej vlny, ktoré vďaka svojej pružnosti vypĺňajú priestor medzi krokvami „natesno“. Ak vám záleží na zdravej klíme v interiéri, môžete využiť ekologickú izoláciu s technológiou Ecose vyrobenú z prírodných materiálov s použitím spojivovej technológie bez formaldehydu, fenolov a umelých farbív. Teraz navyše Knauf Insulation do 30. novembra ponúka celé portfólio výrobkov na báze ECOSE TECHNOLOGY za polovičnú cenu. Potrebnú hrúbku izolácie vašej strechy pre splnenie legislatívnych požiadaviek a náklady na minerálnu izoláciu môžete zistiť na www.ecose.sk.

2. Vyberajte správne fólie

Izolácia zo strany interiéru musí byť prekrytá parotesnou zábranou. Práve nesprávne zabudovanie parozábranovej fólie do konštrukcie býva častým nedostatkom pri izolácii strechy. Keď je parozábrana narušená na viac ako 5 % plochy, vpúšťa do strechy príliš veľa vlhkosti a prestáva byť účinnou. Neodporúča sa nahrádzanie parozábran lacnými stavebnými fóliami, ktoré nemajú požadované vlastnosti a zateplenie strechy nenávratne poškodia. Doplnky zateplenia - účinné flexibilné fólie, lepiacu pásku pre vzduchotesné spoje či tesniaci tmel zo systému HOMESEAL LDS najvyššej kvality dostanete do konca novembra so zľavou 30%.

3. Nevpustite vlhkosť do vnútra strechy

Pre strechu je vlhkosť nebezpečná, jej preniknutiu treba zabrániť vhodnými a kvalitnými fóliami a účinným tesnením vo forme pások a tmelov. Na vzájomné napojenie parozábranovej fólie sa používajú pásky a na napojenie fólie na obvodové steny sa používa tmel aplikovaný po celom obvode šikmej strechy aj na vzájomných stykoch. Na špeciálnych lepiacich páskach sa neoplatí šetriť. Nekvalitné pásky prepustia do strechy vlhkosť a tým izolácia po pár rokoch postupne stráca svoje vlastnosti. Okrem izolácie trpí vplyvom tejto vlhkosti aj zabudované drevo, degraduje ho a napádajú ho plesne a bioškodcovia. Viac info na www.ecose.sk.

Autor: PR článok