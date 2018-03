Plnohodnotný balkón: Krok za krokom ako ho ozdraviť

Možno ako prvé napadne väčšine len jednoducho vymeniť dlažbu. To postačí v prípade, že nie sú poškodené ostatné podlahové vrstvy ani konštrukcia balkóna. Ak už cez porušenú dlažbu voda preniká do konštrukcie a ak je nefunkčná hydroizolácia alebo úplne chýba, budú sa deštruovať aj ďalšie vrstvy. Konštrukcia s odkrytou skorodovanou výstužou železobetónovej balkónovej dosky už vyžaduje konzultáciu s odborníkom. Na bežnú opravu podlahových vrstiev nebudete potrebovať povolenie. Ak sa pre hromadnú obnovu balkónov či lodžii rozhodnú vlastníci bytov v panelákovom dome, mala by sa urobiť pred zateplením obvodového plášťa a na základe stavebného povolenia. Pri niektorých typoch panelových domov sa prejavuje takzvaná systémová porucha a štát poskytuje dotáciu na jej odstránenie prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania, alebo iným spôsobom využívajúc európske fondy.

Krok za krokom

Pri náročnejšej obnove je vhodné využiť technický servis dodávateľa stavebnej chémie. Vyhnete sa tak mnohým chybným úkonom počas prác a budete mať istotu, že práce boli vykonané odborne a so zárukou dlhodobej funkčnosti.

1. Najskôr treba odstrániť z nosnej konštrukcie nežiaduce zvetrané dlažby, malty, lepidlá, čiže všetko, čo by mohlo ovplyvniť súdržnosť nových nanášaných vrstiev.

2. Odhalenú oceľovú výstuž v nosnej konštrukcii treba ošetrite protikoróznym náterom. Následne na celý povrch balkóna naneste priľnavý náter spojovacieho mostíka, ktorý prepojí starú a novú vrstvu poteru. Ešte do čerstvej, nezaschnutej priľnavej vrstvy sa urobí poter v spáde 1- 1,5%. Ak použijete betónovú zmes, je nutná technologická prestávka 28 dní, aby betón dostatočne vyzrel. Pri rekonštrukciách sú vhodnejšie špeciálne poterové zmesi, ktoré vyschnú a vyzrejú už za jeden deň. V prípade, že sa rozhodnete aj pre tepelnú izoláciu balkóna, po nanesení prepojovacieho mostíka treba ňou obaliť celú nosnú dosku - zhora, zospodu aj z bokov, a až potom robiť poter. Vhodný je extrudovaný penový polystyrén.

3. Nasleduje realizácia hydroizolačnej vrstvy, pričom na výber sa núka niekoľko možností. Asfaltová lepenka je už prekonaná. Ak sa pre ňu rozhodnete kvôli nízkej cene, veľa nezískate. Budete na ňu musieť dať ďalšiu vrstvu betónu, ktorá zaťažuje konštrukciu a navyše potrebuje dlhú technologickú prestávku na vytvrdnutie betónu. Hydroizolačná fólia je síce ľahšia, práca s ňou však vyžaduje vysokú odbornosť. Ideálna je stierková hydroizolácia, ktorá konštrukciu nezaťažuje. Nanáša sa na vyzretý povrch poteru v hrúbke 1,5 – 2 mm. Na všetky problematické detaily balkóna – kontakt vodorovnej a zvislej konštrukcie, dilatácie a prípadné priestupy sa musí do hydroizolačnej stierky osadiť pružný pogumovaný izolačný pás. Po obvode sa montujú odkapové lišty ešte pred nanesením hydroizolačnej stierky, ktorou sa v styku s nosnou konštrukciu prekryjú.

4. Po vyzretí hydroizolačnej stierky možno lepiť dlažbu do flexibilného, mrazuvzdorného a vodoodpudivého lepidla. Už po dvoch až štyroch hodinách znesie povrch záťaž. Bežne tuhnúce lepidlá na to potrebujú až dvadsaťštyri hodín, navyše vzniká riziko, že do škár ešte pred škárovaním zatečie voda. Na škárovanie sa používajú flexibilné materiály. Popri cementových sú čoraz vyhľadávanejšie hmoty na báze epoxidov či polyuretánov. Na uzavretie dilatačných a pripojovacích škár a prechodov sa najviac používa pružná silikónová tesniaca hmota.

Ak váš balkón neznesie už ďalšie zaťaženie, použite pochôdzne dekoratívne stierky.

Podlaha bez lepenia

Okrem dlažby sú na balkónoch ako podlahová krytina rozšírené aj dosky z dreva, ktoré sa jednoducho ukladajú na podkladový rošt alebo terčíky. Podlahové diely z dreva v poslednom nahrádzajú kompozitné materiály so vzhľadom dreva a vlastnosťami plastu. Nevýhodou tohto spôsobu montáže je vyššia stavebná výška nášľapnej vrstvy s roštom, riziko zanášania priestoru pod dlažbou nečistotami, lístím a tiež veľké bodové zaťaženie a zatláčanie podložiek do hydroizolačnej vrstvy.

