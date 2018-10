PLYNOVÉ KONDENZAČNÉ KOTLY IMMERGAS SO ZÁRUKOU 5 ROKOV

Hľadáte spoľahlivý plynový kotol s nízkou spotrebou a dlhou životnosťou? Značka IMMERGAS vám ponúka kvalitné plynové kondenzačné kotly až s 5-ročnou zárukou, ako dôkazom vysokej spoľahlivosti, aj životnosti.

Špičkový taliansky výrobca plynových kotlov IMMERGAS pôsobí na trhu viac ako 50 rokov a prináša komfort v podobe tepla do domácností po celom svete. Dlhodobé výsledky bezporuchovosti umožňujú poskytnúť zákazníkom nadštandardne dlhú záruku.

Značka IMMERGAS má v ponuke široký sortiment kondenzačných kotlov, pričom na všetky z nich poskytuje predĺženú záruku 5 rokov. K tomu postačuje dodržanie podmienok, uvedených v záručnom liste. Hlavnou podmienkou je každoročná servisná prehliadka kotla, vykonaná oprávneným servisným technikom. Na údržbu je kladený dôraz hlavne z dôvodu, že plynový kotol funguje na báze plynu a pri zanedbaní servisných prehliadok odborníkom sa môže stať neefektívnym, až potenciálne nebezpečným. Takouto pravidelnou prevenciou sa menšími finančnými čiastkami dá veľmi účinne predchádzať nákladným poruchám, tzv. poruchám zo zanedbania, ktorých je štatisticky najviac. Navyše v prípade poistnej udalosti môže dôjsť ku kráteniu, v niektorých prípadoch dokonca až ku strate nároku na poistné plnenie.

Nech neunikne vašej pozornosti: od septembra 2018 nastávajú ďalšie zmeny v legislatíve. O aké zmeny sa jedná?

Od 26.09.2018 vstupujú do platnosti nové požiadavky, vydané EÚ pod názvom Energy Related Products (ErP), ktoré obmedzia dovoz tradičných plynových kotlov. Aktuálne typy tradičných kotlov, ktoré nespĺňajú prísne stanovené limity výstupných technických parametrov, nebude možné od tohto dátumu dovážať do krajín EÚ. Umožnený bude len dopredaj tých kotlov, ktoré boli dovezené ešte pred týmto dátumom.

Uvedené legislatívne zmeny spôsobia, že v podstate každá inštalácia, aj výmena tradičného kotla bude realizovaná za nový kondenzačný kotol. Vstupná investícia v prípade kondenzačných kotlov je síce o niečo vyššia v porovnaní s tradičnými kotlami, no spotreba plynu takýchto kotlov je v priemere o 25 - 35% nižšia, čo sa priamo prejaví na úspore nákladov za kúrenie. Ak si v súčasnosti vyberáte nový kotol, či už do novostavby, alebo vymieňate starý, tak pri správnom výbere kondenzačného kotla môžete očakávať nízke prevádzkové náklady a pritom podstatne jednoduchšiu obsluhu celého systému.

V prípade výmeny plynového kotla sa nemusíte obávať komplikácií s renováciou priestorov. Dočasné nepohodlie Vám rýchlo vynahradia úspory na kúrení a vyšší tepelný komfort.

Ktorý kondenzačný kotol je ten najlepší pre vás? Pomôžeme vám s výberom.

Z ponuky IMMERGAS sú do menších priestorov ideálne plynové kondenzačné kotly série VICTRIX TERA, ktoré vyniknú svojimi kompaktnými rozmermi a jednoduchou inštaláciou. Kondenzačný modul je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, čo zabezpečuje jeho dlhú životnosť, vysokú spoľahlivosť a odolnosť voči kondenzátu.

Pri rekonštrukciách kúrenia, či do moderných novostavieb, sú obľúbené kotly série VICTRIX EXA vyznačujúce sa aj nízkou spotrebou energie v pohotovostnom režime, kvalitou antikorovej ocele a úsporným nízkoenergetickým obehovým čerpadlom. Používatelia ocenia jednoduchosť ovládania, i možnosť kombinácie so solárnym systémom pomocou špeciálneho termostatického solárneho ventilu.

Kondenzačné kotly VICTRIX TERA a VICTRIX EXA sa predávajú v dvoch prevedeniach – s prietokovým ohrevom teplej úžitkovej vody (TÚV) alebo len ako kotly na kúrenie s možnosťou pripojenia zásobníka TÚV.

Ďalej v ponuke spoločnosti IMMERGAS nájdete i kondenzačné kotly so zabudovanými zásobníkmi. VICTRIX Zeus 26 ErP so zabudovaným 45 litrovým zásobníkom TÚV a s rozsahom výkonu 3-26 kW Vám zaručí nepretržitú dodávku TÚV v ľubovoľnom množstve. Komfortný pôžitok z dostatku teplej vody Vám poskytnú i kotly série VICTRIX Zeus Superior ErP so zabudovaným až 54 litrovým antikorovým zásobníkom TÚV. Vyznačujú sa vysokou účinnosťou a zároveň ohľaduplnosťou k životnému prostrediu.

Celý sortiment produktov spoločnosti IMMERGAS nájdete na webe www.immergas.sk, kde sa okrem kotlov nachádzajú informácie o ponuke zásobníkov, solárnych systémov, tepelných čerpadiel a prislúchajúceho príslušenstva.

Vhodne zvolené príslušenstvo Vám prinesie želané úspory energie aj času a taktiež nadštandardný komfort a pohodlie.

Správne zvolený regulátor a vonkajšia sonda automaticky vyhodnocujú situáciu a optimálne jej prispôsobujú teplotu vody vo vykurovaní. Tým komfortne zabezpečia požadovanú teplotu vykurovaných priestorov. Správna regulácia a jej nastavenie šetrí nielen financie, ale aj techniku kotla optimalizovaním jeho prevádzky, minimalizujúc jeho časté zapínanie a vypínanie.

Moderným trendom dnešnej internetovej doby zodpovedá jednoduchá a intuitívna aplikácia DOMINUS. Prostredníctvom web-rozhrania (interfejsu) umožňuje ovládať vybrané kotly IMMERGAS na diaľku, kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta, kde je dostupné pripojenie k internetu. To ocenia predovšetkým tí, ktorí vlastnia objekty nie trvalo obývané, iba temperované na nízku úspornú teplotu lokálnym regulátorom. Vďaka aplikácii ho môžu v dostatočnom časovom predstihu aktivovať, nechať priestory vykúriť na komfortnú teplotu a prichádzať už do vykúrených priestorov.

Naši odborníci a obchodní partneri vám radi pomôžu s výberom vhodného kotla a príslušenstva. Šetrite vaše financie a navštívte čo najskôr niektorého z našich obchodných partnerov.

