Poznáte už gabiony? Využite ich aj ako plot, záhradný nábytok či fasádu

Vďaka ich vzhľadu, ktorý je výsledok prirodzenosti kameňa a technickej presnosti oceľového pletiva, sú obľúbené najmä v modernom architektonickom priestore. Ideálna je pre ne kombinácia s drevom, antikorom, ale aj popínavými rastlinami. Vypĺňajú sa najmä lámaným kameňom, no použiť sa dajú aj sklenené recykláty, staré tehly či zeleň, napríklad hraby. Keď rastliny celkom vyplnia gabion, zastrihávajú sa podľa tvaru koša. Ak ich skombinujete s gabionmi naplnenými kamením, bude plot hneď atraktívnejší.

Kreatívne využitie

Ohybnosť pletiva umožňuje experimentovať s tvarom a využitím gabionov. Čo sa výplne týka, sklenený recyklát zas umožní efektné podsvietenie. Plánujete do záhrady nový kozub? Možno sa inšpirujete vonkajšou kozubovou vložkou vloženou do gabionového telesa. Atraktívny prvok je i antikorový vodopád vsadený medzi kamene. Do gabionu možno na mieru osadiť poštovú schránku, stĺpiky od bránky či skriňu s elektromerom. Pomerne jednoduchá stavba je lavička, stačí nižší gabion a drevený sedák. Podobne sa dá vytvoriť i stolík či celé záhradné sedenie. Pozor však, záhradný nábytok tohto typu pre veľkú hmotnosť len tak neposuniete.

Podobne ťažké je presunúť i kvetináče vyplnené kameňmi. Ak nedisponujú kovovou vložkou na kvetináč, dôležité je kamene od zeminy oddeliť netkanou textíliou. Inak vám substrát po čase pomedzi kamene doslova pretečie. Špeciálnu kategóriu predstavuje gabionový obklad fasády. Vždy ide o riešenie na mieru. Podmienka je betónový základ a postupné kotvenie košov do fasády. Kamene sa do nich ručne ukladajú, prípadne i sypú. Ak sa s takýmto riešením nerátalo už v projekte, vhodná je konzultácia so statikom. Podobným spôsobom je možné nechať obložiť i nevzhľadné múry, napríklad hrubé staré betónové ploty či vjazdy do garáže vo svahu.

Prispôsobivá skladačka

Štandardný gabionový kôš určený na plot a na spevnenie svahu má dĺžku jeden meter, výšku a hrúbku pol metra. Jeho hmotnosť môže byť až 400 kg. Žiarovo pozinkované oceľové drôty s päťpercentnou prímesou hliníka majú priemer 4 mm, sú zvárané do sietí alebo panelov. Rozmer očiek býva najčastejšie 10 x 10 cm, existujú však aj menšie oká. Gabion sa skladá z hotových panelov priamo na mieste špirálami, ktoré sa jednoducho zakrútia alebo takzvanými C sponami pomocou špeciálneho nástroja.

Ak treba, koše sa tvarovo a rozmerovo prispôsobujú priamo na mieste. Na trhu sa stretnete aj s dodávkou hotových gabionov. Vzhľadom na vysokú hmotnosť sú však citlivé na manipuláciu a prepravu, keďže pletivo predsa len nie je celkom pevné. Taktiež lacnejšie pletené gabiony sa v porovnaní so zváranými považujú za menej stabilné, navyše bývajú vyrobené z drôtu s priemerom iba 2,7 mm.

Široký či úzky?

Klasický gabionový plot vzniká skladaním gabionov na seba. Jeho bežná hrúbka je pol metra a do výšky dvoch metrov nepotrebuje vnútornú oceľovú výstuhu. Podmienka je však spevnené makadamové lôžko hlboké 40 cm. Čo sa výplne týka, máte na výber ukladaný alebo sypaný vzhľad uloženia kameňa. Pri prvom spomenutom sa ručne a postupne ukladá jedna alebo obidve pohľadové strany tak, aby kamene na seba pekne nadväzovali. Vnútro sa zasýpa kamennou drvinou s ostrými hranami na lepšiu stabilitu.

Počas práce sa na určitých miestach a priamo na kameň upevňujú dištančné háčiky. Ich úloha je udržanie rovnakej hrúbky gabionu. Sypaný kôš vyžaduje menšie rozmery očiek a tiež menšiu frakciu kameniva. Máte menší pozemok a plot s hrúbkou 50 cm neprichádza do úvahy? Realizovať je možné aj ploty s hrúbkou do 20 cm. V tom prípade sú podmienka betónové základy a oceľové výstuhy priamo v plote, ktoré vo výsledku nie je vidieť. Kamenivo sa nedá ukladať, musí sa ručne sypať.

Keď je oporou

Oporné múry z gabionov fungujú na základe svojej hmotnosti a gravitácie. Ich nesprávne osadenie môže v budúcnosti pripraviť nemilé prekvapenie v podobe vychýlenia opornej steny a zosúvania sa svahu. Preto nie sú vhodné na svojpomocnú montáž. Hrúbku múra v reze musí určiť statik, ktorý v prípade vyšších stien zvyčajne vyžaduje aj geologický prieskum. Vypracovaný statický posudok budete navyše potrebovať aj v žiadosti o stavebné povolenie, ktoré je potrebné pri realizácii oporných múrov.

Vzhľadom na riziká patrí montáž do rúk odbornej firme so skúsenosťami. Rátajte s terénnymi výkopmi na základový pás aj samotné gabiony. Napríklad pri výške dva metre musí mať spodná časť múra hrúbku jeden meter. Dosiahne sa to osadením dvoch košov smerom do svahu, pričom jeden z nich nie je vo výsledku vidieť. Zvýšenie stability sa dá dosiahnuť osadením košov so sklonom asi 5 stupňov smerom do svahu. Väčšinou nie je potrebné osadzovať drenážne rúry, keďže voda si cestu cez kamenivo nájde. Nutné je však oddeliť gabion od zeminy geotextíliou, aby sa zabránilo jej vyplavovaniu.

Odborník radí

Ing. Marek BALÁŽI

www.keramed.sk

Dajú sa gabiony montovať aj svojpomocne?

Menšie projekty určite, napríklad nižšie ploty či kvetináče. Stačí si objednať koše podľa potrebných rozmerov. Dodávajú sa v rozloženom stave vrátane špirál a dištančných háčikov. Súčasť dodávky má byť aj podrobný montážny návod. Kamenivo sa kupuje zvlášť, jeho veľkosť treba zvoliť vzhľadom na rozmery očiek. Zabudnúť nesmiete ani na drvený makadam do základov a menšie ostré kamenivo určené na vyplnenie stredovej časti gabionu.

Akým chybám sa treba vyvarovať pri ich montáži?

Pri plotoch nesmie chýbať lôžko zo zhutneného makadamu. Ak je nedostatočné, prejaví sa to nakláňaním a deformáciou plota. Chyba je do základov pod gabiony použiť guľatý riečny štrk, pretože ho nie je možné dostatočne zhutniť. Guľaté kamene majú tendenciu sa po sebe posúvať, a tým je ohrozená stabilita. Nesmiete zabudnúť použiť dištančné háčiky a pozor si treba dať na ich správne rozmiestnenie. Nedostatočne stiahnuté očká na háčikoch môžu viesť k vydúvaniu gabionov.

Autor: Pekné Bývanie/Monika Králová, odborná spolupráca Ing. Marek Baláži