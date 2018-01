Prečo je dôležité poistiť si už rozostavanú stavbu

Dnes Stavba a rekonštrukcia

Počasie je nevyspytateľné a neriadi sa tým, či je váš dom alebo byt už dokončený alebo iba rozostavaný. To platí aj pre požiar či zlodejov. Preto je dôležité mať poistenú stavbu už od začiatku stavebných prác. Podľa štatistík až 55 % všetkých škôd sa týka samotnej stavby. Vo väčšine sú to živelné škody, ako je víchrica, vodovodné škody či najničivejší zo živlov, a to požiar.