PRED a PO: Drobný apartmán v tureckom Istanbule sa zmenil na nepoznanie. Mnohé pôvodné prvky však zostali

Máme radi podarené rekonštrukcie. A nemyslíme tým žiadne nepatrné zmeny, ale tie, kde si domáci dajú záležať na tom, aby z priestoru v havarijnom stave vytvorili útulné bývanie. Práve takýto príbeh vám dnes prinášame. Ideme sa pozrieť na štýlový apartmán v tureckom hlavnom meste Istanbul, ktorý sa zo starého, schátraného miesta zmenil na nepoznanie.

Túto premenu má na svedomí štúdio SEA Architects, ktoré zjavne miluje výzvy. Renovácia v historickej budove veľkého mesta je jednoznačne ťažkým orieškom, a to predovšetkým vtedy, keď ste rozhodnutý nechať prehovoriť pôvodné prvky miesta, zachovať tak jeho identitu, no zároveň mu dodať moderný šmrnc a štýl. Okrem toho bolo úlohou štúdia pohrať sa s priestorom tak, aby sa opticky zväčšil a otvoril. Podarilo sa im to?

Prvou veľkou viditeľnou zmenou je premena farebných stien na biele, odhalenie surového tehlového stropu, rozvodov a nové podlahy. Do kuchyne prišli biele skrinky doplnené podlahovinou s výrazným vzorom, dominantný jedálenský stôl a pribudol kútik s chladničkou. V neveľkej obývačke pribudlo oproti dverám pohodlné sedenie a veľkou úsporou priestoru je policová zostava lemujúca vchod. Prechod medzi spoločenskou časťou a intímnou zónou spálne vytvára biely tehlový oblúk, pričom za ním sa našlo malé, milé miestečko na domácu pracovňu priamo pod oknom. Kvôli dostatku svetla je potom spálňa od ostatku bytu oddelená len stenou z mliečneho skla a malá miestnosť za ňou už nie je mini spálňou ako kedysi, ale priestorom pripraveným na štýlový šatník.

