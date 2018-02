PRED a PO: Mestský dom sa zmenil na nepoznanie. Prišlo drevo a s ním elegancia

>>> Prelistujte sa fotografiami PRED a PO rekonštrukcii v našej FOTOGALÉRII <<<

V newyorskej časti Upper West Side sa nachádza vysoký, bily, nenápadný mestský domček. Je úzky ako ostatné, má vchod nad strmými schodmi ako ostatné, krásne masívne dvere ako všetky ostatné navôkol. Tí, čo však idú naokolo netušia, akou veľkou premenou jeho interiér prešiel. A my vám to dnes ukážeme.

Zaujímavo riešený projekt vnútorných priestorov vytvára tri prepojené poschodia alebo lepšie povedané polovičné poschodia. Po vchode treba zdolať niekoľko schodov do prvej hlavnej zóny - kuchyne, z tej sa znovu niekoľkými schodmi dostaneme do obývačky a najvyššie položená je súkromná zóna - spálňa. Nie je to teda klasický trojposchodový dom, no loft. Z fotografií pred rekonštrukciou sa môže zdať, že domácnosť potrebovala len upratať, no odhalenej tehle nový minimalizmus skutočne sedí viac než staršie zariadenie, nedefinovaný štýl, staré podlahy a tak ďalej. Snehobiele skrinky s push systémom (bez úchytiek) urobili s priestorom zázraky, skryli všetky nepotrebnosti a navodili skutočné moderný efekt. Páči sa vám?

