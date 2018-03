PRED a PO: Veľká rekonštrukcia v radovej zástavbe. Nadčasový dizajn nahradil staré a zanedbané

Dom, ktorého rekonštrukciu vám priblížime dnes, bol postavený v 80. rokoch minulého storočia a nachádza sa v časti Ramat Hasharon neďaleko izraelského hlavného mesta Tel Aviv. O jeho premenu, zo škaredého káčatka na krásnu labuť, sa postaralo štúdio Shachar Rozenfeld Architects. Podľa vlastných slov dizajnérov išlo o premenu, ktorá odzrkadlila zmenu postavenia majiteľov domu a jeho využiteľnosť pre všetkých členov rodiny, ktorými sú dnes starý rodičia, všetky ich deti a vnúčatá.

Radová zástavba štyroch rovnakých domov ponúkala bývanie na rozlohe 250 m2 na celkovo piatich úrovniach, s ktorými mohlo štúdio pri premene pracovať. Hlavným cieľom bolo vyhnúť sa zmätku, v ktorom sa dom nachádza a už prvá veľká viditeľná zmena tomu mimoriadne napomohla. Východ na terasu z prízemia bol predtým tvorený obyčajnými dverami a na rohu sa nachádzal oblúk s niekoľkými oknami. Dnes tu v pravom uhle stoja veľké posuvné sklenené panely, ktoré dovnútra vpúšťajú dostatok prirodzeného svetla a štýlovom tak prepájajú interiér s exteriérom.

Pri rekonštrukcii nešlo o žiadne kozmetické zmeny. Zmenila sa poloha vchodu do domu, zmizlo toľko stien, koľko mohlo, niekoľko izieb zmenilo svoju polohu. Prízemie ponúka veľký otvorený priestor, v ktorom sa prepája obývačka, dnes už nadčasová kuchyňa zaodetá do tónov bielej a jedálenský stôl s výhľadom do záhrady. Pod nimi je vstupná hala s veľkou knižnicou a na poschodí vyššom než je obývačka sa nachádzajú detské spálne pre vnúčatá majiteľov domu, ktorí im chceli ponúknuť dokonalý priestor. Jedinou podmienkou pri hlavnej spálni bolo spojenie s balkónom. To bolo splnené a navyše sa tu spojili dovtedy tri jednotlivé izby a otvoril sa tak veľký priestor, ku ktorému navyše patrí šatník aj krásna kúpeľňa. Chcete vedieť viac? Preklikajte sa našou fotogalériou, určite neoľutujete.

Autor: Mária Ambrozová