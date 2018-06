Pripravení na letné búrky? S bleskozvodom sa budete doma cítiť bezpečne

Aby bleskozvod zvádzal

Bleskozvod ochráni, len ak je splnených niekoľko požiadaviek súvisiacich s inštaláciou aj údržbou. Buduje sa po ukončení hrubej stavby, pretože musí byť pripojený na všetky kovové miestna na streche. Každý bleskozvod pozostáva z troch hlavných častí – zachytávača bleskov, zvodu a uzemnenia.

Zachytávač bleskov môže byť železná tyč, rúrka alebo hocijaká iná kovová konštrukcia, ktorá prevyšuje okolie, alebo vyčnieva nad strechou. Zvody v podobe kovového drôtu alebo kábla tvoria vodivé spojenie medzi zachytávačmi a uzemnením. Uzemňovače zabezpečujú prechod blesku (výboja) do zeme. Je to vlastne kovová doska predpísaných rozmerov zakopaná do zeme v definovanej hĺbke, alebo pripojenie na kovové vedenia trvale umiestnené pod zemou.

Dôležitý faktor ovplyvňujúci funkčnosť a životnosť bleskozvodu je materiál, z ktorého je vyrobená zachytávacia časť a zvody. Musia byť z materiálov čo najodolnejších voči korózii. Najčastejšie je to žiarovo pozinkovaná oceľ, jej životnosť sa však znečistením ovzdušia znižuje. Preto sa začali používať trvanlivejšie hmoty ako meď, zliatiny hliníka - dural, nerezová oceľ. Cena bleskozvodu pre rodinny dom sa pohybuje od 500 do 800 eur, záleží od tvaru strechy, krytiny, počtu komínov, strešných okien.

V posledných rokoch sa používajú aj aktívne bleskozvody. Na rozdiel od klasických počas búrky blesky doslova priťahujú, čím zabezpečujú ochranu objektu v oveľa väčšom dosahu. Na rozsiahlej stavbe tak môžu byť namiesto množstva klasických bleskozvodov len jeden či dva aktívne.

Radšej žiadny ako poškodený

Vždy po zime skontrolujte, či sú všetky časti bleskozvodu v poriadku, či zvody nepovolili pod ťarchou snehu, pôsobením vetra alebo nepoškodili iným mechanickým spôsobom. Tiež treba skontrolovať, či je bleskozvod napojený na všetky kovové predmety na streche, na kovové časti strešných okien, olemovanie komína a podobne. Nebezpečné môže byť aj oslabenie častí bleskozvodu pôsobením korózie. Odborníci totiž hovoria, že mať na dome poškodený bleskozvod je nebezpečnejšie ako nemať žiadny. Ak teda pri kontrole nájdete na ňom poškodenie, neváhajte a kontaktujte revízneho technika. Revízia bleskozvodov by mala byť každých 5 rokov a tiež po každom zásahu bleskom.

Ochrana je potrebná aj zvnútra

Bleskozvod síce zabráni poškodeniu stavby, silný elektrický výboj môže však ohroziť spôsobiť vyhorenie elektrického vedenia a všetkých elektrických zásuviek, vrátanie spotrebičov, ktoré sú na ne napojené.Na zabezpečenie týchto častí slúži takzvaná vnútorná prepäťová ochrana objektu, ktorá tlmí najväčšie prepätia a postupne ho zníži na úroveň vhodnú pre koncový spotrebič. S riešením komplexnej ochrany pred prepätím počítajte už pri projektovaní domu.

Ako si pomôcť v byte

Zložitejšie je riešenie prepäťovej ochrany, ak bývate v byte, na jej inštaláciu do hlavného či podružného rozvádzača je potrebné povolenie. Ak sa však nájomníci vedia dohodnúť, je možné komplexnú ochranu vyriešiť. Sami si môžete zakúpiť a priamo integrovať ochranu zásuviek. Toto riešenie bez predchádzajúcich stupňov však nezaručuje ochranu. V lepšom prípade dôjde len k odpojeniu spotrebiča od siete, v horšom prípade sa poškodí koncové zariadenie. Preto si radšej drahšie spotrebiče poistite a počas silnej búrky odpojte zo siete. Poškodené elektroinštalácie kryje poistka nehnuteľnosti, zatiaľ čo škoda na elektrospotrebičoch sa uhrádza z poistenia domácnosti.

Autor: am/ipeknebyvanie.sk