Príbeh, ktorý vás dostane a rekonštrukcia, ktorá vyrazí dych: 1 dom, 3 najlepšie priateľky a ich skvelá práca!

Bonnie Hindmarsh, Erin Cayless, a Lana Taylor sú tri obyčajné maminky z predmestia austrálskeho mesta Sydney a zároveň veľmi dobré priateľky. Všetky sa vo svojom živote rozhodli pre radikálnu zmenu a za posledné tri roky vytvorili na trhu silné, stabilné meno, pričom ich hlavnou náplňou práce je robiť z domov domovy. V súčasnosti popri výchove svojich ratolestí pracujú na rekonštrukciách domov v 12 týždňových intervaloch a svojou prácou sa môžu statočne pochváliť.

Príbeh ako z filmu

15 ročné priateľstvo Bonnie, Erin a Lany stále trvá aj po tom, ako sa všetky tri vydali za profesionálnych hráčov rugby a každá vychováva tri ratolesti. Vo svojom novom biznise si všetky funkcie rozdelili a domy, ktoré vychádzajú spod ich rúk sú nakoniec krásnymi umeleckými dielami, pretože dámy majú poriadne vycibrený vkus. Svoju firmu nazvali Three Birds (prekl. tri vtáčiky).

Dnes vám predstavíme jeden z projektov tohto tria, o ktoré sa delia so svojim fanúšikmi na svojom blogu. Ide o premenu domu v skutočne zanedbanom stave, kde mali dievčatá poriadne veľa práce. Nový vzhľad dostal nie len interiér domu, kde prázdne izby so zatuchnutými kobercami ožili vďaka poriadnej dávke štýlového nábytku či bielemu náteru (a tá kuchyňa!), ale na nepoznanie sa zmenil aj exteriér domu. Ten taktiež dostal nový náter, pribudlo niekoľko okien a jednou z podstatných mien je veľká terasa, ktorá je dnes ozdobou zrenovovanej záhrady. Viac vám už nepovieme. Je predsa lepšie raz vidieť než stokrát počuť (čítať). Pokochajte sa touto jedinečnou premenou v našej veľkej FOTOGALÉRII a my sľubujeme, že vám prinesieme aj ďalšie krásne premeny spod rúk tejto jedinečnej trojice.

Autor: Mária Ambrozová