Rekonštruujeme panelákový byt krok po kroku: Úspech tkvie v plánovaní!

Čomu by ste sa mali pred rekonštrukciou venovať?

Vlastná predpríprava

Prejdite sa po byte a skúste sa naň pozrieť ako na interiér niekoho iného. Čo sa vám tu páči a čo by ste najradšej zmenili? Zapíšte si všetko, čo vám v spojitosti so zmenou domácnosti napadne. Urobte si prehľad v aktuálnych trendoch a technických novinkách.

Čím viac času budete venovať predpríprave a ozrejmíte si svoje priority a predstavy, o to lepšia bude vaša spolupráca s architektom či interiérovým dizajnérom. Samozrejme, ak máte pocit, že nepotrebujete odborné spracovanie a vylepšenie svojich nápadov alebo nechcete meniť dispozíciu bytu, len hĺbkovo vynoviť pôvodný stav, ďaľší bod ostane vo vašich rukách.

Návrh zmien

Ak zoberiete rekonštrukciu bytu od piky vrátane prehodnotenia nevyhovujúcej dispozície, oplatí sa zvážiť spoluprácu s odborníkom. Má viac skúseností, vaše dobré nápady môže lepšie zakomponovať do celkového kontextu a posunúť na vyššiu úroveň. Nehovoriac o tom, že dokáže nájsť nové možnosti riešenia daného priestoru. V takom prípade si dajte vyhotoviť projekt návrhu interiéru.

S väčšími zmenami idú ruka v ruke zásahy do priečok. Tu budete potrebovať posudok od autorizovaného statika. Kvôli časovému rozplánovaniu príprav je dôležitá informácia, že vypracovanie statického posudku trvá zhruba týždeň a ak zmeny budú vyžadovať stavebné povolenie, čakanie na súhlasné vyjadrenie stavebného úradu potrvá minimálne štyri týždne.

Príprava na realizáciu

V hluchom období čakania na stavebné povolenie si s odhadovaným časovým odstupom zvoľte dátum, kedy chcete s rekonštrukčnými prácami začať. Počítajte s tým, že kvalitnú realizačnú firmu nezoženiete zo dňa na deň. Rozplánujte si časovú postupnosť objednávok materiálov a nábytkových kusov na mieru podľa dĺžky dodacej lehoty. Tá sa môže pohybovať od 3 do 6 týždňov. V letnom období vás môže zaskočiť pri objednávkach kuchýň a nábytku na mieru celozávodná dovolenka fabriky dlhá 2 až 4 týždne.

V rámci príprav si na vytýčený čas realizácie vopred zabezpečte dočasné ubytovanie. Premyslite si tiež, kam počas rekonštrukcie umiestnite nábytok, ktorý si chcete ponechať. Ak máte možnosť presťahovať ho do suchej uzamykateľnej miestnosti v rámci bytového domu, máte vyhraté. V prípade, že nábytok ponecháte v byte, počítajte s predĺžením času realizácie a tiež so zvýšením finančných výdavkov za jeho priebežné presúvanie.

Výber realizátora

Zhotoviteľa si voľte s ohľadom na dobré referencie z realizácií v panelových bytoch, nie podľa najnižšej cenovej ponuky. Zásahy do priečok v panelovom byte totiž treba robiť odborne, aby sa nenarušila statika domu. Jeden kubický meter betónu váži tri tony, práca s ním je preto ťažká a vyžaduje odborný prístup. Pri obhliadke bytu realizátormi majte pripravené podrobné informácie o rozsahu prác, prípadne projekt, a dajte si od nich vypracovať cenovú ponuku.

Uzavrite s ním zmluvu o diele s definovanými termínmi začatia a ukončenia rekonštrukcie, cenovou kalkuláciou a špecifikovaným rozsahom prác a stavebným materiálom. Ak sa s realizátorom dohodnete aj na odvoze sutiny a odpadu, nemá v zmluve chýbať ani poplatok zaň. Rovnako sa do zmluvy majú zahrnúť dopravné náklady, ak si ich bude účtovať.

Pri výbere uprednostnite firmu, ktorá rekonštruuje interiér na kľúč s rozplánovaním postupnosti prác a najmä so stavebným dozorom. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, v konečnom dôsledku vám toto riešenie ušetrí peniaze. Ďalšou výhodou je možná zľava na komplexne vykonané práce a nadväznosť profesií, koordinovaná zodpovednou osobou.

Realizácia

Pred začatím búracích prác vyveste vo vchode do bytového domu oznam o rekonštrukcii s ospravedlnením za zvýšený hluk a prašnosť. Nie je to síce dané zákonom, ale v súlade s dobrými mravmi a vzťahmi so susedmi. Ak neplánujete výmenu podlahy, pred príchodom majstrov ju poriadne poprikrývajte. Môžete na to využiť aj staré koberce určené na vyhodenie.

Na ostatné plochy položte vlnitú lepenku. Nábytok ochránite pred padajúcimi kusmi omietky bublinkovou fóliou. Elektroniku citlivú na prašnosť radšej odvezte mimo stavby. Pri dobrom rozplánovaní prác a dodávok máte šancu zvládnuť celkovú rekonštrukciu panelového bytu v časovom horizonte štyroch až ôsmich týždňov.

Povolenie či ohlásenie?

Stavebné povolenie potrebujete:

pri zásahu do nosnej konštrukcie, ktorý môže ovplyvniť stabilitu celej stavby

pri zmene pôdorysných rozmerov miestností, napríklad prepojení obývačky s kuchyňou

vyjde vás na 25 eur

pri zanedbaní tejto povinnosti sa môže pokuta vyšplhať až na 830 eur

Ohlásiť rekonštrukciu ste povinní:

pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií a nemení sa spôsob užívania stavby. Napríklad keď presuniete dvere v rámci deliacej priečky.

za ohlásenie stavby neplatíte

ak ju neohlásite, čaká vás pokuta vo výške 332 eur

Nevyžadujú ohlášku:

takzvané udržiavacie práce ako výmena rozvodov, podlahy, kuchynskej linky alebo obkladov v kúpeľni.

Postupnosť prác

Búracie práce Likvidácia stavebného odpadu – do kontajnera alebo do zberného dvora Nové rozvody – vody, elektriny, plynu, kúrenia a odpadu, príprava na audio-video, inteligentné riadenie Výmena okien Výmena radiátorov Murovacie práce, montáž sadrokartónu Vyrovnávanie stien pod obklad, stierkovanie alebo jemné omietky V kúpeľni – osadenie vane Obkladačské práce – položenie dlažby a obkladov Položenie parkiet – alebo plávajúcej podlahy Montáž zárubní a dverí

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Inéz Búci