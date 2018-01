Romantické bývanie manželov v zrelom veku: Mesto vymenili za okrajovú časť a užívajú si dokonalé bývanie

Cesta k nemu nebola jednoduchá, ale s pomocou dizajnérky zvládli aj tie menej príjemné prekvapenia v priebehu stavby. Odhalenie chýbajúcich základov a potreba odizolovania celého obvodového muriva zo začiatku potrápili všetkých zúčastnených aj plánovaný rozpočet.

Malá rošáda

Rodinný dom už mal oproti pôvodnému stavu jednu dostavbu. Tento rozsah podlahovej plochy noví majitelia dodržali, avšak celý objekt vyžadoval výraznú revitalizáciu. Interiérová dizajnérka Alexandra Cíchová prehodnotila dispozíciu domu a namiesto dvoch samostatných miestností pre obývačku a kuchyňu, oddelených chodbou, našla nové miesto pre komfortnejšiu spoločenskú zónu.

Získala ho zrušením kúpeľne a skladu pri veľkej kuchyni. Na mieste, kde býval sklad, ostali v kúte novej obývačky schody. Tie tvoria strop schodiska do pivnice so vstupom z exteriéru. Alexandra navrhla schody omietnuť, natrieť na bielo a zakomponovala ich ako originálny prvok do veľkej knižnice, navrhnutej na mieru. Nová kúpeľňa našla praktickejšie miesto pri spálni, na konci vstupnej haly.

Poďte s nami na návštevu ďalšieho krásneho slovenského bývania. Tento krát pozýva mladá rodinka!

Zladený s prostredím

V akom duchu sa bude niesť nový interiér, navrhla dcéra domácich. Vidiecky, jemne provensalský štýl s prvkami vintage dokonale sadol charakteru dedinského prostredia a priľahlej záhrady. Dizajnérka mu prispôsobila celkový koncept aj výber materiálov. Charakterizuje ho biela farba na stenách a nábytku, doplnená prírodným drevom na podlahe a v kuchyni, ktorú príjemne osviežujú pastelové tóny ružovej a béžovej.

V otvorenom priestore vstupu a spoločenskej zóny veľmi pekne zahrala kombinácia štruktúr drevenej podlahy, dlažby s vintage vzorom a odkryté staré tehlové murivo natreté na bielo. Spolu so všadeprítomnými textilnými doplnkami a zeleňou prinášajú do interiéru mäkkosť a útulnú atmosféru. Ale to najpodstatnejšie, harmonického ducha miesta sem vniesol dobrosrdečný a pohostinný manželský pár aj ich prítulná sučka Nelka. Zamilovali si veľkú záhradu s hojdačkou, kde, ako sami vravia, dokonale zrelaxujú v jednej ruke s kávičkou a v druhej s motyčkou. Do malého mestského bytu, kde im hrozila ponorková choroba, by sa už nikdy nevrátili. O tom, že sa rekonštrukcia domu vydarila k ich spokojnosti, svedčí šťastný výraz v ich očiach.

Alexandra Cíchová

autorka projektu rekonštrukcie



"Už pri prvej obhliadke starého domu som vedela, aká dispozícia mu sadne najlepšie. Počkali sme na statický posudok a mohli sme začať pracovať. Rekonštrukcie bytov a domov občas prinesú prekvapenie či prekážku. O to viac však potom teší výsledok a spokojnosť klientov, tak ako to bolo aj v tomto prípade."

Autor: Inéz BÚCI