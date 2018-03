S výhľadom: Elegantne zariadený byt sa díva na celú Bratislavu

Trojizbový byt v novostavbe na desiatom poschodí má v spoločenskej miestnosti presklenenú jednu stenu s východom na balkón. „Zvlášť večer,“ hovorí majiteľ, „keď sa vonku rozpúta hra svetiel, je výhľad úžasný. Často si tu iba tak sadnem, pustím si hudbu a relaxujem. Odkedy som tu, už skoro ani nepozerám televíziu, lepšie si oddýchnem pohľadom z okna,“ usmieva sa.

Skvele ukryté

Návrh a realizáciu interiéru bytu s rozlohou sedemdesiat štvorcových metrov vrátane balkóna zveril majiteľ dobrému kamarátovi Matejovi Miezgovi zo štúdia Ako pre seba. Ten spomína: „Keďže dispozícia holobytu investorovi vyhovovala, nemuseli sme ju meniť. Hygienické miestnosti sú situované vo vstupnom priestore, vedľa kúpeľne sme zariadili spálňu. Z chodby sa vstupuje do obývačky prepojenej s kuchyňou a z nej do tretej izby, ktorá momentálne slúži ako veľký šatník.“

Stavebným prácam sa však celkom nevyhli. „Aby sme dostali denné svetlo aj do kúpeľne, v spoločnej murovanej priečke so spálňou sme vybúrali pomerne veľký otvor a nechali ho zaskliť. Doslova tvrdým orieškom boli všetky zásahy do obvodovej konštrukcie z vibrolisovaného betónu s množstvom oceľových výstuží. Týkalo sa to vedenia novej elektroinštalácie, keďže pôvodná nevyhovovala požiadavkám a najmä osadeniu klimatizačného zariadenia. Príprava a osadenie klímy sa zvyčajne počítajú na hodiny, tu od vŕtania až po stropné podhľady trvala tri dni.“

V byte sú nainštalované dve vnútorné jednotky, v spálni a v obývačke. Vonkajšia je osadená na oceľové zábradlie tak, aby nezasahovala do výhľadu. Samotné rozvody vzduchotechniky sú ukryté veľmi nenápadne v sadrokartónových podstropných líniách, v ktorých je zároveň osadené osvetlenie.

3D stena

Domáci pán s kamarátom sa zhodli aj na farebnom ladení interiéru. Základom je kontrast bielej a čiernej, no aby celok nepôsobil príliš chladne, siahlo sa po dekore a farbe dreva. Laminátová podlaha s jemnou štruktúrou v teplom odtieni prepája celý interiér. Aj v hygienických miestnostiach keramická dlažba a obklad imitujú prírodný materiál.

Skutočné drevo sa dostalo k slovu v obklade na stenu v dennom priestore. Nalepili sa na ňu opracované drevené hranoly s rozmermi 10 x 10 cm a s dĺžkou od jedného do siedmich centimetrov. To vytvorilo reálny trojrozmerný efekt. Keďže takýto obklad je náročný na detail, jeho cena sa pohybuje okolo 80 až 100 eur/m2 vrátane práce. „Áno, je to pomerne drahá záležitosť,“ hodnotí majiteľ, „ale výsledok, ktorý zmenil celé pôsobenie miestnosti, stojí za to.“

Ušetrí na platbách

„Pôvodne som býval prakticky v rovnako veľkom panelovom byte v Petržalke,“ pokračuje domáci pán. „I keď bol môj, zálohové platby vyšli okolo 200 eur mesačne. Tu sú nastavené iba na 90 €. Navyše je tu všetko nové, dva nákladné výťahy, kvalitné okná, spoločné priestory. K výhodám novostavby patrí i nárok na reklamáciu, ktorú som už mal možnosť uplatniť, našťastie k mojej spokojnosti,“ ukončuje nadšene investor.

Mgr. Bc. Matej MIEZGA,

návrh interiéru

www.akopreseba. sk

Mám rád kvalitne vyhotovené detaily. Napríklad v kuchyni a v hygienických miestnostiach sú hrany obkladov rezané na vodnom lúči, čo vylúčilo použitie dodatočných líšt. Dvierka na kuchynskej linke sú bez úchytiek a také mali byť aj zabudované spotrebiče. Nebolo jednoduché nájsť ich a dlho sa na ne čakalo.

Viac foto si pozrite v galérii

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Monika KRÁLOVÁ