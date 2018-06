Šetrenie od základov: Zabráňte zbytočným tepelným únikom do pôdy

Pri klasickej výstavbe sa základy izolovali len proti vode a tepelná izolácia sa využívala ako ochranná vrstva proti mechanickému poškodeniu hydroizolácie. V energeticky úsporných domoch sa však uplatňujú postupy, ktoré sú odlišné od tradičnej výstavby. Tepelná izolácia by mala vytvoriť súvislý obal budovy dostatočne tepelne nepriepustným materiálom, nevynímajúc základovú dosku. Podľa stupňa tepelnej ochrany, ktorý zvolíte, môžete dosiahnuť nízkoenergetický alebo dokonca pasívny štandard vášho domu.

Osvedčená klasika

Najbežnejší materiál na izoláciu spodnej stavby a základov sú dosky z extrudovaného polystyrénu. Na zhutnenom podklade zo štrku a piesku sa ešte pred naliatím betónu z nich vytvorí vrstva hrubá 14 až 20 cm pod celou budovou s presahom asi 30 cm za vonkajší okraj obvodovej steny. Prekrýva sa polyetylénovou fóliou.

Hrúbka železobetónovej dosky je minimálne 15 cm, spravidla 20 až 30 cm. V minulosti sa na izoláciu základov používal aj bežný expandovaný polystyrén, dnes to však odborníci neodporúčajú, pretože má vyššiu nasiakavosť ako extrudovaný. Nemal by byť teda v styku s podkladovou zeminou.

Najsilnejší hráč

Nový materiál s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami na zateplenie základov energeticky úsporných domov je penové sklo. Je vyrobené z odpadového skla a vďaka svojej štruktúre nielen výborne izoluje teplo, ale aj vlhkosť a zároveň zabraňuje zamŕzaniu. Pri jeho použití nemusíme budovať taký hlboký základ ako pri použití klasického kameniva, čo znamená menej práce a nižšie náklady na stavebnú techniku. Základová doska leží na násype penoskla ako na vankúši a dodatočným zateplením bokov dosky extrudovaným polystyrénom a zasypaním do penového skla bude tepelne izolovaný celý základ stavby bez tepelných mostov. Základová doska založená na penoskle nepotrebuje ďalšiu tepelnú izolovanie z vrchnej strany.

Chýbajúca vrstva izolácie a poteru nad doskou má však aj nevýhodu. V tejto vrstve sa bežne vedú rozvody vody, kanalizácie, centrálneho vysávača a podobne. Ak táto vrstva nie je, treba všetky rozvody vopred naplánovať a presne zabudovať do základovej dosky. Penové sklo sa nedá použiť, keď je vysoká hladina spodnej vody. Ak by bolo vo vode, neplnilo by svoje izolačné vlastnosti, lebo voda by bola tepelný vodič. Zatepľovanie základov domu bez pivničných priestorov a podpivničených sa v zásade nelíši, len sa realizuje v inej hĺbke pod povrchom.

Keď je základ pivnica

Pri pivničných priestoroch je praktické izolovať aj ich strop. Nie je to technicky ani časovo náročné a vytvorí to ďalšiu ochrannú vrstvu pod obytnými miestnosťami. Keďže sa jedná o izoláciu vo vnútri objektu, odpadá nutnosť ochrany pred dažďom a snehom, systém nie je namáhaný ani vetrom. Preto je tieto izolácie možné lepiť celoplošne na stropnú konštrukciu bez dodatočného kotvenia. Na stropy nevykurovaných priestorov pivníc by sme mali použiť tepelnú izoláciu s hrúbkou aspoň 8 až 10 cm. Pre technické priestory sú vhodné buď drevovláknité dosky alebo lamely z kamennej minerálnej vlny so zrezanými hranami.

Odborník radí

Ing. Juraj Bakalár, Baumit

Ako zatepliť sokel?

Pre izoláciu sokla sú častými izolantami extrudovaný polystyrén alebo v posledných rokoch aj špeciálny polystyrén s názvom perimeter. Má súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,034 W/m K. Vďaka svojej výrobe zo špeciálnych materiálov a lisovaniu do foriem majú izolačné dosky EPS perimeter vysokú únosnosť. U nás sa zatiaľ využívajú hlavne na izoláciu soklov. Sú však určené aj pre izolácie podlahy, základov, podzemných častí budov alebo bazénov.

