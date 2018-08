Pri výbere okien a dverí stačí sedliacky rozum

Základom je, aby nám okná i dvere vyhovovali z pohľadu tepelných i technických vlastností platných noriem, v opačnom prípade by ste mohli vaše rozhodnutie skôr či neskôr oľutovať. Veď ide o investíciu na celý život, tak prečo brať výmenu okien na ľahkú váhu?

Uvedomte si, aké sú vaše základné požiadavky na okná a dvere!

Pri bežnej rekonštrukcií platí, že pokiaľ vaše staré okná už netesnia tak, ako by mali, tak správne zabudované a nové prvky úspory za teplo skutočne prinesú. Je nutné zvažovať požiadavky na bezpečnosť, útlm hluku či namáhanie z hľadiska poveternostných vplyvov s čím nepochybne súvisí to, kde budú okná slúžiť. Požiadavky na okná, ktoré budú súčasťou domu nachádzajúceho sa rovno pri diaľnici sú pochopiteľne iné ako požiadavky na okná, ktoré budú súčasťou domu v pokojnej a chránenej oblasti uprostred lesa. Našťastie nepotrebujete byť v tomto smere odborníkom, aby ste vedeli, ktoré okná a dvere budú vhodné zrovna pre vás.

Podľa čoho vyberať okná a dvere?

V zásade si vyberáme okná a dvere podľa typu materiálu, profilového systému a izolačného zasklenia. Ak chcete cenovo výhodné okná, zvoľte plast, no jednotkou na trhu je jednoznačne hliník, ba posledné roky i drevo, o ktoré sa však musíte pravidelne starať. Profilový systém ovplyvňuje úsporu tepla, čo je dané stavebnou hĺbkou okna. Nevyplatí sa podceniť výber zasklenia, ktoré tvorí väčšinu plochy okna a na vlastnosti okna ako takého má zásadný vplyv. Väčšiu úsporu dosiahnete trojsklom, no v hlučnom či frekventovanom prostredí pouvažujte o protihlukovom či bezpečnostnom zasklení, ktoré už majú integrované špeciálne fólie.

Pozor! Nejde len o kúpu okien a dverí, keďže ich správne zabudovanie je posledným, no najdôležitejším krokom. Najlepšie bude, ak prenecháte montáž odborníkom, vďaka čomu budete mať istotu, že spĺňajú všetky požiadavky, ktoré by aj mali. V opačnom prípade by aj tie najkvalitnejšie hliníkové okná netesnili či dostatočne nechránili pred krádežou, ak by neboli správne namontované.

