Reštaurovanie starého nábytku: So správnym postupom to nie je žiadna veda

Jedno z riešení je vziať ošúchaný nábytok na renováciu k odborníkovi, mnohí z vás to však zaiste dokážu aj svojpomocne. Stačí vybrať správne komponenty a vhodný postup.

Povinná výbava „reštaurátora“

Ak sa chystáte vdýchnuť nový život kovovému či drevenému kúsku v domácnosti, je dôležité, aby ste boli správne vybavení. Čo sa týka farieb a lakov, je vždy dobré myslieť na základnú náterovú farbu, lak na okná alebo dvere, antikorózny náter, čistiaci prostriedok na štetce a v prípade potreby aj riedidlo.

Chýbať vám doma nesmie ani základné náradie, v tomto prípade ide o brúsny papier či plátno, drôtenú kefu, valček na lakovanie, misku na farbu, kryciu fóliu alebo gumené rukavice, ktoré sú nevyhnutné pri styku s agresívnou chémiou. Dôležitou súčasťou výbavy sú aj zakrývacie fólie a páska, ktorá bráni znečisteniu podkladu.

„Náter robte guľatým alebo plochým štetcom. Určite sa vyplatí investovať do štetcov vyššej kvality, ktoré dokážu veľmi uľahčiť prácu. Bolo by najlepšie, ak by ste ich skladovali zavesené a po každej práci dôkladne vyčistili vodou alebo riedidlom,“ hovorí Markéta Litoměřická, interiérová dizajnérka projektových marketov Hornbach.

Znovuobjavená krása dreva

Dobrý výsledok s dreveným nábytkom dosiahnete, pokiaľ sa budete držať nasledujúceho pracovného postupu. Drevenú plochu (napríklad dvere) položte najskôr na stojany do vodorovnej polohy, v ktorej ju dôkladne zbavte mastnoty, prachu, poprípade iných nečistôt. Následne je nutné plochu obrúsiť, ideálne brúsnym papierom so zrnitosťou 180. Mechanicky poškodené miesta následne vyplňte tmelom, ktorý pred aplikáciou základného náteru ešte prebrúste. Po zaschnutí konkrétne miesta opäť zbrúste s pomocou brúsneho papiera. Teraz prichádza na rad guľatý štetec a s ním jemná vrstva základného náteru všetkých hrán a výstupkov.

Ďalším krokom je dokončenie základného náteru zvyšných plôch, a to valčekom na lak. V tomto štádiu nechajte povrch preschnúť. Následne aplikujte náter podkladovej medzivrstvy v pruhoch najlepšie zvisle, potom naprieč a následne opäť zvisle. Naposledy dovoľte materiálu preschnúť a na záver aplikujte finálny náter krycím lakom požadovanej farby.

Nebojte sa ani kovu

Aby sme nezostali len pri dreve, v mnohých domácnostiach sa nájdu napríklad kovové ploty či zábradlie. Ako je všeobecne známe, podliehajú korózii a neprajným poveternostným vplyvom. V prípade kovov je na úplnom začiatku naozaj nevyhnutné odstrániť riedidlom akúkoľvek mastnotu, aby bolo zaručené, že náter správne priľne. Teraz prichádza na rad odstránenie zvyškov hrdze s pomocou drôtenej kefy a brúsneho plátna.

Na hrdzavé miesta sa zamerajte obzvlášť starostlivo, zvyšná hrdza by rýchlo prerástla aj novým náterom. Nasleduje základná vrstva náteru s ochrannou antikoróznou zložkou. Po zaschnutí plochu zbrúste plátnom so zrnitosťou 180 a rovnakým postupom aplikujte druhú vrstvu náteru. Po preschnutí použite matný lak alebo farbu na železo, čím vznikne náter záverečný.

Autor: ipeknebyvanie.sk