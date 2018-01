Svahovitý pozemok: Poradíme vám, aké máte možnosti jeho úpravy

Aby vás však výsledok nesklamal, zverte návrh a realizáciou do rúk odborníkom. Na jednotlivých terasách sa dajú vytvoriť príťažlivé zákutia v podobe sedenia obklopeného kvitnúcimi kvetmi s výhľadom na dom či do krajiny. Prirodzený spád láka vymyslieť vodný prvok s padajúcou vodou, najlepšie blízko terasy, aby ste si ho dostatočne vychutnali.

Nevýhoda v porovnaní s parcelou na rovine sú vyššie finančné náklady spojené s terénnymi úpravami a realizáciou oporných múrov a terás. Príjemný kompromis býva vyrovnanie terénu pri dome, prípadne vytvorenie jednej terasy s rovinatou plochou a ponechanie zvyšku pozemku v pôvodnom svahovitom tvare. Či už sa pustíte do rozsiahlych, alebo menších zásahov do terénu, poradíme vám, aké máte možnosti.

Individuálne

Pri malých sklonoch svahu a nízkych múrikoch sa zaobídete bez statika, mokrých procesov a pri niektorých druhoch opory aj bez drenáže. Aby ste vedeli, ako na to a čo nezanedbať, stačí sa zorientovať v odbornej literatúre alebo technických listoch výrobcov oporných prvkov.

Stavba oporných múrov väčších rozmerov vyžaduje odbornosť a statický výpočet. Počítať sa musí aj s tlakom zeminy na múr najmä po výdatných dažďoch, keď sa výrazne zväčší. Pravdepodobne vás čaká betonáž základov do nezamŕzajúcej hĺbky, spevnenie múrov pomocou oceľových prútov a návrh drenážneho systému. Ten sa odporúča oddeliť od vrstvy zeminy pomocou netkanej textílie, aby sa hlina nevyplavovala do drenáže.

Prírodná vizáž

Klasiku predstavuje suchý múrik, čiže opora vyskladaná z kameňov bez použitia malty. Najviac sa používa najmä opracovaný alebo čiastočne opracovaný lomový kameň či kamenné dosky. Jeho prirodzená vizáž ho predurčuje do záhrad vidieckeho typu. Náhradou malty je zmes zeminy, štrku a piesku, ktorá vypĺňa medzery medzi kameňmi a zasypáva sa ňou aj „chrbát“ múrika, kde poslúži ako drenáž.

Do medzier sa vysádzajú skalničky, ktoré múrik skrášlia aj spevnia. Primeraná výška je od 50 do 60 centimetrov. Základy z drveného štrku s hĺbkou 30 až 40 centimetrov treba zhutniť. Prvý rad kameňov má byť zapustený asi 10 centimetrov do terénu, pričom sa začína s najväčšími kusmi. Na lepšiu stabilitu sa ukladajú tak, aby sa múrik opieral smerom do svahu.

Skladačka z tvárnic

Rýchle riešenie predstavujú betónové svahové tvárnice. Na výber je veľa tvarov, veľkostí a farieb, preto ich dokážete dobre prispôsobiť fasáde domu, chodníkom a plotu. Posledný hit je pohľadová strana imitujúca kameň. Ako postupovať pri realizácii, zistíte priamo v návodoch od výrobcu. Môžu sa ukladať na seba, čím sa vytvorí kolmý múr, alebo so sklonom ku svahu. Vtedy zostane viac miesta na substrát a rastliny.

Pri ich ukladaní zvyčajne nie je nutná drenážna vrstva ani netkaná textília. To, či je potrebné riešiť i základy, sa bude odvíjať od výšky múrika. Ak sa vám páčia, vysaďte do nich rastliny tak, aby ich nikdy celkom nezakryli. Iná možnosť je výsadba pôdoprekryvných vždyzelených krov, ktoré ich časom úplne porastú.

Kameň a drôt

V modernej a prírodne riešenej záhrade sa dobre uplatnia gabiony. Oproti ostatným spôsobom riešenia vyžadujú viac miesta, ich bežná hrúbka je pol metra. Uprednostnite kvalitné žiarovo pozinkované oceľové drôty s priemerom štyri milimetre, ktoré sú zvárané do sietí alebo panelov. Dodávajú sa v zloženom stave a skladajú priamo na mieste. Vhodné je pripraviť pre ne 40 centimetrov hlboké spevnené makadamové lôžko a spodný rad košov zapustiť mierne do terénu.

Kamene s veľkosťou väčšou ako rozmery očiek sa do hotového koša buď sypú, alebo ručne ukladajú. Pri vysokých múroch odborník môže odporučiť dvojnásobnú šírku spodnej časti múru, oceľové výstuže či sklon obrátiť proti svahu. Nevyžadujú drenážny zásyp, keďže samy sú vlastne drenážou, no od terénu sa musia oddeliť netkanou textíliou. Na predstavu: hmotnosť plného koša s rozmermi 1 x 0,5 x 0,5 metra môže byť až 400 kilogramov.

Debniace tvárnice

Plotové tvárnice sa využívajú aj na oporu svahov. Ľahko sa na seba skladajú a nie je ani problém vložiť vystužovacie oceľové prúty vo vertikálnom, prípadne horizontálnom smere podľa zadania statika. Šírka a hĺbka betónového základu sa odvíjajú od rozmerov oporného múru. Nutnosť je i drenážny systém.

Obyčajný povrch zvoľte, keď múr následne plánujete oblepiť obkladom z prírodného alebo umelého kameňa či z tehličiek. Ak máte obklad na dome, zvoľte na múry rovnaký typ. Pred samotnou aplikáciou treba povrch zbaviť prachu a impregnovať.

Lepeniu obkladu sa vyhnete, keď vyberiete debniace tvárnice s pohľadovým štiepaným povrchom.

Podľa šablóny

Moderným plochám učaroval pohľadový betón. Múr sa zhotovuje podľa návrhu projektanta. Do vopred pripraveného debnenia sa naleje betón, ktorý sa vystuží oceľovými prútmi. Stabilný základ a drenáž sú dôležitou podmienkou úspešnej realizácie. Okrem obľúbeného hladkého povrchu si možno zvoliť šablóny, ktoré otlačia do betónu rôzne tvary.

Zaujímavý a rýchly variant pohľadového betónu predstavujú veľkorozmerné prefabrikované betónové panely s pätkou, ktorá slúži namiesto základu. Keďže majú vysokú hmotnosť, na miesto sa ukladajú strojovo.

Tip Pekného Bývania

Pri terénnych prácach chráňte ornicu, čiže úrodnú vrstvu zeme. Jej hrúbka je od 20 do 40 cm, čo môžete odhadnúť podľa tmavej farby. Pred úpravami svahu ju nechajte zhrnúť na chránené miesto. Po dokončení múrika a terénnych prác ju rozvrstvite na plochu.

Odborník radí

Ing. arch. Peter SÁNY

architekt

Pri menších výškach oporných múrov nie je potrebný statický výpočet, dostatočné podklady dodáva výrobca oporných prvkov. Pri vysokých múroch je najjednoduchšie, keď ich statiku vyrieši statik už v projekte domu.

Pri návrhu oporného múrika sa musí zohľadniť sklon svahu, výška múrika, druh pôdy, materiál a zaťaženie pôsobiace nad múrikom, čiže či tam bude pochôdzna plocha alebo komunikácia pre autá.

Keď spevňujú korene

Premostenie na pozemku s malým sklonom medzi jednotlivými vyrovnanými terasami môže predstavovať i línia záhonu v šikmine. Uplatnia sa rôzne druhy rastlín skôr nižšieho vzrastu, ktorých korene svah spevňujú. Riziko predstavujú prudké lejaky s následným odplavením zeminy, zvlášť krátko po výsadbe. Kým sa rozrastú, použite mulčovaciu kôru, vhodná je i geotextília.

Ak záhon na seba prevezme podobu skalky, počítajte s relatívne náročnou údržbou. Tak či onak si dopredu premyslite údržbu a podľa potreby umiestnite šľapáky. Praktický detail môže byť oddelenie svahu od roviny prostredníctvom zapusteného obrubníka.

