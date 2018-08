Svetlo v podkroví: Najlepším riešením, ako ho dosiahnuť, je strešné okno

Aby bolo svetla v zobytnenom podkroví dostatok, musí disponovať dostatočnou presklenou plochou. Jej veľkosť sa odvíja od podlahovej plochy - musí z nej tvoriť najmenej 10 percent. Rozloženie svetla v priestore ovplyvňuje rozmiestnenie okien. Lepšie je viac menších rovnomerne situovaných okien ako jedno veľké. O presvetlenie hlbšej miestnosti sa starajú vyššie položené okná, ktoré môžete prepojiť v hrebeni strechy.

Dobrý výhľad zaručujú okná osadené nižšie. Pri menšom sklone strechy je pre zachovanie rovnakého výhľadu dobré zvoliť dlhšie strešné okno. Umiestnenie okien ovplyvňuje i dispozičné riešenie podkrovia a účel miestnosti. Napríklad obytné potrebujú viac svetla ako hygienické.

Strešné okná sa kombinujú podľa potreby do zostáv vedľa seba i nad seba. Pri vyššej nadmurovke môžete strešné okno doplniť spodným vertikálnym. Zlepšíte tak presvetlenie i výhľad, ktorý budete mať aj z ležiacej polohy. Presklenie od podlahy vytvoríte aj doplnkovým oknom osadeným do šikminy pod strešné okno. Keď chcete súčasne rozšíriť priestor, alternatívu ponúka strešný balkón pozostávajúci z horného výklopného okna a zo spodnej výsuvnej časti so zábradlím.

Nepodceňte vetranie

Vetranie je dôležité aj preto, aby sa zamedzilo riziku vzniku kondenzácie pri príliš vysokej vlhkosti vzduchu. Z hľadiska vetrania je efektívna kombinácia vyššie a nižšie položených okien, vďaka čomu sa dosiahne takzvaný komínový efekt. Priestor sa rýchlo vyvetrá a pritom sa zbytočne neochladzuje. Kondenzácii zabráni i umiestnenie radiátora pod okno. Významný je správny tvar ostenia, ktorý má byť v hornej časti vodorovný a v dolnej zvislý. Kúpiť si však môžete prefabrikované ostenie, ktoré sa dodáva aj s konečnou povrchovou úpravou.

Okná vybavené elektrickým pohonom doplňte o dažďový senzor, ktorý ich pri daždi zatvorí. Nemusíte myslieť na to, či ste okno po odchode zavreli. Výmenu vzduchu pri zatvorenom okne zaistí ventilačná klapka so zabudovaným filtrom, ktorý zabráni vniknutiu hmyzu a prachu do vnútra.

Rôzny pohyb

Najrozšírenejšie typy otvárania okien sú výkyvné a výklopno-kývavé. Výkyvné okno sa otáča okolo stredovej horizontálnej osi pričom sa horná polovica vyklopí do miestnosti. Takéto okno bráni výhľadu, obmedzuje pohyb a nemôže byť otvorené počas dažďa. Získate ním však voľný priestor pod oknom, ktorý sa dá využiť na umiestnenie nábytku.

Výklopno-kývavé okno sa otvára smerom von, neruší výhľad a dovoľuje voľný prístup k oknu. Väčšinou sa ovláda dolnou rukoväťou, neumožňuje to však umiestnenie nábytku pod okno. Sťažilo by sa jeho otváranie. Obidva typy okien sa dajú pretočiť a po zaistení umyť vonkajšiu stranu skla znútra. Na trhu nájdete aj produkty s inými mechanizmami otvárania, ako je výsuvno-výkyvné či posuvné.

Jednoduché osadenie

Štandardné rozmery strešných okien sú prispôsobené bežným vzdialenostiam krokiev a sklonom striech. Nie vždy však rozmer stavebného otvoru sedí. V tom prípade možno osadiť okno pomocou tesárskych výmen na ľubovoľné miesto v streche. Dá sa však objednať aj okno vyrobené na mieru. Na osadenie strešného okna je podmienkou sklon strechy najmenej 15 stupňov, pri menšom treba použiť špeciálny zdvíhací rám.

Kývavé okno možno osadiť na strechu so sklonom až 90 stupňov v závislosti od konkrétneho výrobku, výklopno-kývavé okno je vhodné na strechu so sklonom 65 stupňov. Vodotesné napojenie okna so strešnou krytinou zabezpečuje lemovanie. Typ lemovania sa vyberá podľa druhu strešnej krytiny. Iné lemovanie sa používa pri profilovaných, iné pri plochých. Riziko chybného osadenia znižuje použitie zatepľovacích montážnych prvkov a parotesnej fólie.

Voliteľná výbava

Odporúča sa vybaviť strešné okná vonkajším tienením, ktoré chráni pred prehrievaním v lete, v zime zas pomáha udržať teplo v interiéri. Najlepšie je osadiť ich spolu so strešným oknami, ale nie je to podmienka. Treba si však kúpiť výrobky rovnakej značky ako samotné okno. Tienenie od iného výrobcu by mohlo poškodiť rám okna. Ak bývate v oblasti s bohatou snehovou nádielkou, nepodceňte ani protisnehové opatrenia. Na výber máte špeciálnu protisnehovú zábranu alebo vykurovacie káble.

Odborník radí

Ing. Tomáš ŠVEC

produktový manažér VELUX

Ako sa inštaluje strešné okno do existujúcej strechy?

Náročnosť montáže závisí najmä od typu strešnej krytiny. Najmenej náročná je do profilovanej strešnej krytiny vo forme škridiel s klasickou skladbou strechy a s izoláciou medzi krokvami.

Strešné okno sa zvyčajne umiestňuje 8 centimetrov nad celý rad škridiel pod ním. Preto nie je vždy možné presne vymerať umiestnenie okna z interiéru.

Strešné okná majú štandardizované rozmery a osádzajú sa medzi strešné krokvy - približne 2 až 3 centimetre z každej strany od obidvoch krokiev. V prípade väčšieho otvoru, ako je odporučený montážny otvor, treba vytvoriť príložku k existujúcej krokve alebo vytvoriť novú krokvu s výmenou pod a nad oknom. V prípade malej vzdialenosti medzi krokvami je potrebná výmena.

A čo vikier?

+ zväčší vnútorný priestor

+ menej namáhaný klimatickými vplyvmi ako strešné okno

- menej svetla

- väčšie náklady na výstavbu

- väčšie riziko porúch

- väčšie tepelné straty

- zasahuje do vzhľadu strechy

