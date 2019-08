Pozorujte na robotníkoch tieto znaky a hneď zistíte, či sú to povaľači, alebo profesionáli

A tušíte, na čom by ste mali nekompromisne trvať? Na mnoho otázok máme tie správne odpovede. Poďte si prečítať!Výber projektu, kúpa pozemku a následná stavba (vysnívaného) domu by v ideálnom prípade nemala predstavovať nočnú moru. Ale iste už nie raz ste počuli z úst svojich známych, že by túto tortúru už nikdy v živote nechceli podstúpiť.

Pravdou je, že obrovská miera stresu spojená so stavbou domu pramení do určitej miery aj z podcenenia niektorých dôležitých postupov a z ich finančného poddimenzovania. Každý stavebník by chcel mať svoju vysnívanú stavbu bez akýchkoľvek nedostatkov, navyše, postavenú čo najskôr a prirodzene, s čo najnižšími nákladmi a s minimom stresu či starostí.

Zodpovedným plánovaním a správnymi rozhodnutiami sa k tomuto cieľu môžete značne priblížiť. Dôležitým prvkom je v tomto procese výber správnej stavebnej firmy. Samotná firma by mala mať nielen mnoho skúseností, ale aj dobré referencie. Dôležité je, aby mala skúsenosti aj s projektami, ktoré plánujete realizovať práve vy.

Nezabúdajte, že seriózna firma nemá problém so zverejňovaním informácií o sebe, dodržiava zákony a predpisy a nemá problém poskytnúť vám dostatok času na rozmyslenie. Tiež vás nenúti do ústnych dohôd či k neprimeraným platbám vopred. Zatiaľ sme len začiatku. Stavebná firma by mala úzko spolupracovať s architektom alebo by mala mať priamo nejakého k dispozícii.

Pre budúceho majiteľa domu je vhodné, ak sa o svojich zámeroch poradí s architektom ešte skôr, než si vôbec zaobstará stavebný pozemok. Prirodzene, nie vždy je to možné, ak však túto možnosť máte, nechajte si poradiť.

Takto sa vopred vyvarujete problémom, ktoré nesprávna voľba pozemku spôsobí a samotný projekt domu budete môcť viac zladiť so svojimi potrebami a s požiadavkami - a v neposlednom rade i so svojimi možnosťami.

Komunikujte jasne

A tiež presne. Mať sny a predstavy je dobré, neraz sa však stane, že zákazník svoje predstavy nedefinuje dostatočne špecificky, z čoho nakoniec pramení množstvo reklamácií, nespokojnosť a tiež stres. Pri svojich predstavách buďte realistickí a konkrétni, tiež ich spíšte na papier, ústne dohody sú v tomto rizikom.

Hľadajte špecialistov

Jednou z vecí je sľub, že sa stavebná firma „o všetko postará". Tento sľub vám ani zďaleka nezaručuje, že jednotlivé práce či úkony budú vykonávať špecialisti a že budú odovzdané v potrebnej kvalite. Za odbornú prácu je potrebné zaplatiť, preto nehľadajte „partiu", ktorá robí všetko, ale profesionálov, ktorí síce potrebujú byť za svoju prácu zaplatení, ale ju aj v potrebnej kvalite odvedú.

Kvalitná stavebná firma si s vami dohodne rozpočtový plán i realizačný projekt a je schopná ho dodržať. Na tomto by ste mali trvať. V dobre navrhnutom projekte sa počíta už aj s časovou a s finančnou rezervou pri nečakaných situáciách i výdavkoch.

Investujte do stavebného dozoru

Musí ísť o osobu, ktorá je kvalifikovaná a spoľahlivá. Dobrá stavebná firma vám síce môže odporučiť stavebný dozor, nebude mať však problém s vaším výberom, pretože výber stavebného dozoru neovplyvní jej výkony.

Vždy sa totiž snaží podať stopercentný profesionálny výkon k spokojnosti zákazníka. Nie je totiž pravdou, že u nás nenájdete kvalitných a spoľahlivých ľudí, je však potrebné ich aj zaplatiť.

Náš tip: Veľkosť firmy by mala zodpovedať veľkosti projektu, ktorý sa chystáte stavať.

Autor: Agáta