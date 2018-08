Tepelné čerpadlá: 6 mýtov o týchto zariadeniach

V posledných rokoch tepelné čerpadlá stratili nálepku kuriózneho výmyslu ekológov a stali sa súčasťou každodennej reality. Mnohí z nás ich už považujú za praktickú mašinku, nad ktorou sa oplatí pouvažovať. Ich úspech má svoje prirodzené dôvody - dokážu celkom jednoduchým spôsobom využívať energiu zeme, vody či vzduchu a odbremeňujú svojich užívateľov od starostí so stále sa zvyšujúcou cenou klasických palív. Mnohých potenciálnych záujemcov však ešte stále odrádzajú varovné chýry o ich nevýhodách. Ktoré z nich sú pravdivé, ktoré len čiastočne a kde zapracovala ľudová tvorivosť?

Keď tepelné čerpadlo, tak treba vŕtať

Zemné vrty do hĺbky 50 až 100 metrov predstavujú stabilný zdroj energie na dlhé desaťročia. V lete sa dajú veľmi výhodne využiť ako lacný zdroj chladu pri takzvanom pasívnom chladení bez chodu a spotreby kompresora. Získavať teplo sa dá aj z pôdnych kolektorov ukrytých pod vrstvou zeminy v hĺbke 1,2 až 1,6 metra.

Tieto zariadenia si síce nárokujú na pozemok s rozlohou aspoň 300 m2, ale zaobídu sa bez vrtných súprav. Ak je k dispozícii spoľahlivý zdroj spodnej vody, bývajú najlepším riešením vodné tepelné čerpadlá. Pre ne síce tiež treba vyvŕtať dve studne, ale tie nedosahujú ani polovicu hĺbky suchých zemných vrtov.

Ich hĺbka závisí od výdatnosti vodného zdroja. Pri priaznivých podmienkach postačuje aj 10 metrov, obvykle to býva viac, no ekonomicky efektívna studňa neprekračuje hranicu 20 m. Najmenej náročné na investície, a teda aj inštalačné práce je vzduchové tepelné čerpadlo. Nepotrebuje žiadne prídavné zariadenia a pri svojom výkonovom čísle okolo 3,5 je veľmi zaujímavou alternatívou. Svedčí o tom aj fakt, že v západnej Európe tvoria vzduchové modely približne 50 % zo všetkých inštalovaných jednotiek.

Vzduchové čerpadlo je málo výkonné

Účinnosť, a teda aj výkon vzduchového čerpadla síce s klesajúcou teplotou vzduchu klesá tiež, ale aj v mrazivých dňoch dokáže znížiť náklady na vykurovanie oproti konvenčným zdrojom aspoň o tretinu. Na vykrytie chýbajúceho výkonu v relatívne krátkom období zimy slúži zabudovaný elektrický ohrev s premenlivým výkonom.

Kvalitné čerpadlá vzduch-voda ponúkajú najvyššiu hodnotu účinnosti COP 3,8 až 4, ich inštalácia je jednoduchšia vzhľadom na uzavretý chladiaci okruh. Prevádzka moderných zariadení je takmer bezhlučná, keďže jeho kompresor je vybavený izoláciou chvenia a skriňa čerpadla má výbornú tepelnú a akustickú izoláciu. Pri vonkajšej teplote 5 °C zaručujú výstupnú teplotu až 63 °C, čo zabezpečí v domácnosti tepelnú pohodu.

Pôdne kolektory vychladzujú zem v záhrade

Tepelné čerpadlá s plošnými kolektormi si v zime zachovávajú vysoký výkon a vykurovací faktor ako čerpadlá s vrtmi. V prechodných obdobiach majú účinnosť dokonca výrazne vyššiu. Sieť potrubí v zemi neovplyvňuje stav záhrady. Niektorí užívatelia pozorovali, že v okolí rúrok sa po zime drží sneh o 1 - 2 dni dlhšie ako na iných miestach a na jar je v dôsledku zvýšenej vlhkosti nad kolektorom tráva hustejšia a zelenšia. Potvrdil to výskum Asociácie pre využitie tepelných čerpadiel v susednej ČR, ktorá skúmala inštalácie a prevádzku plošných kolektorov za posledných 10 rokov.

Tepelné čerpadlá sú len pre nové domy

Nie je to pravda. Tieto zariadenia sa dajú pripojiť aj na existujúcu vykurovaciu sústavu bez zásadných zmien v projekte. Dôležité je však nastavenie teploty vykurovacieho média. Optimálna hodnota je 35 °C, čo nahráva podlahovému a stenovému vykurovaniu. Prekážka nie sú ani radiátory, mali by však mať dostatočnú plochu a výkon na to, aby na vyhriatie objektu stačila vykurovacia voda do 50 °C.

Pri vyšších teplotách by totiž účinnosť tepelného čerpadla klesala. Treba tiež rátať s tým, že vybudovanie primárneho zdroja tepla zo zeme alebo z vody bude znamenať zásah do pozemka užívateľa. Spôsob inštalácie vrtov sa v poslednom 5 období výrazne zjednodušil a čas potrebný na technické práce sa skrátil.

Tepelné čerpadlo ako jediný zdroj tepla v dome nestačí

Zemné a vodné tepelné čerpadlá pracujú s primárnym zdrojom tepla s teplotou okolo 10 °C, ktorá je takmer stabilná po celý rok a spoľahlivo ohrieva výparník čerpadla aj pri mrazivom počasí. Chladivo vo výparníku dosahuje veľmi nízke teploty, preto ho vo vzduchovom čerpadle bude „ohrievať“ aj zimný vzduch. Pri kvalitnom tepelnom čerpadle to platí až do teploty -25 °C a objekt bude vykurovaný, aj keď pri nižšom výkone.

Preto je tepelné čerpadlo vybavené elektrickým ohrevom, čo pomôže preklenúť toto obdobie. Tepelné čerpadlá sa osvedčili aj ako zdroj tepla na ohrev pitnej vody, bazéna či ako chladiaci systém nahradzujúci v lete klimatizačnú jednotku. Môže byť zdrojom chladu pre stropné chladenie, ktoré pracuje na princípe kombinácie „sálania“ chladu a ochladzovania vzduchu bez vzdušných prúdov, čo spôsobuje, že aj teplota vzduchu okolo 26 °C je pociťovaná ako príjemná.

Je to drahé a návratnosť investície dlhá

Investícia do tepelného čerpadla je v porovnaní s plynovým kotlom vždy vyššia, najvýraznejšie pri zemnom čerpadle. Tento hendikep však vyrovnáva podstatne lacnejšia prevádzka počas celej životnosti zariadenia. Podmienkou toho je však bezchybný návrh tepelného čerpadla a jeho spolupráca s nízkoteplotným vykurovaním. V takomto prípade sú aj podľa zahraničných prameňov sumárne investičné aj prevádzkové náklady pri oboch zdrojoch tepla prakticky rovnaké. V novostavbe, ktorá nemá pripojenie na plyn, je tepelné čerpadlo jediná rozumná alternatíva.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Ingrid KÁNTOROVÁ, Odborná spolupráca Ing. Ladislav TRUCHLÍK, Wolf Slovenská republika