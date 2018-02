Tri dôvody pre renováciu vykurovania u vás doma

Existujú však aj dôležitejšie zariadenia, vďaka ktorým sa cítime pohodlne v obývačke, kuchyni i spálni. Napríklad tie, ktoré v interiéri domu či bytu zabezpečujú príjemnú teplotu.

Neváhajte preto vymeniť svoj starý kotol za nový. Najmodernejšie plynové kondenzačné kotly so sebou prinášajú nové výhody a najmodernejšie funkcie.

1. Úplne nové spôsoby šetrenia

Ak napríklad v domácnosti vymeníte plynový kotol starý 20 rokov – za nový kondenzačný – môžete ušetriť až 30 % plynu. Tým sa vám znížia prevádzkové náklady na vykurovanie. Ak výmenu odkladáte, financovanie formou splátok predstavuje spôsob, ako ju zrealizovať rýchlo a ľahko. Všetky kondenzačné kotly značky Protherm sú totiž dostupné už aj na splátky za veľmi výhodných podmienok. Pri investícii do 1 700 eur nepotrebujete dokladovanie o príjme ani ručiteľa. Protherm vám pritom garantuje aktuálne cenníkové ceny kotlov bez navýšenia. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.protherm.sk, pod heslom „Financovanie kotlov Protherm“.



Smart regulátor MiGo.

2. Jednoduchá výmena

Obyvatelia rodinných domov či bytov sa v súvislosti s renováciou vykurovania často zbytočne obávajú komplikácii a dočasného diskomfortu. Dobrou správou je, že technológie pokročili a v súčasnosti je možná rýchla výmena starých kotlov za nové. Pre rodinné domy môžeme jednoznačne odporučiť stacionárne kondenzačné kotly Medveď Condens s výnimočne jednoduchou inštaláciou. Svojou robustnosťou a funkčnými vlastnosťami pripomínajú liatinové kotly a zaraďujú sa do triedy energetickej účinnosti „A“. Vývojári ich navrhli špeciálne pre jednoduchú výmenu a bezproblémovú montáž. Vhodné sú pritom aj do starších rodinných domov so systémami s veľkým objemom vykurovacej vody.



Kotol Medveď Condens.

Tým obyvateľom bytov, ktorí chcú ušetriť miesto a zároveň vyriešiť vykurovanie spolu s prípravou teplej vody, odporúčame závesný kondenzačný kotol Tiger Condens. Má kompaktné rozmery a dokáže hravo zabezpečiť vykurovanie a dostatok teplej vody (aj pri súčasnom odbere z viacerých miest v domácnosti). Veľké množstvo teplej vody pripravuje vďaka kombinácii dodávky vody prietokovým spôsobom a zo vstavaného zásobníka. Opätovne nahriať zásobník dokáže v rekordne krátkom čase vďaka patentovanej technológii ISODYN2.



Smart regulátor MiGo pre kotly značky Protherm.

3. Moderné ovládanie cez smartfón

Pokiaľ ide o prevádzkové náklady, s inteligentným smart regulátorom MiGo môžete v domácnosti docieliť viac úspor, než s iným regulátorom tohto druhu. A to vďaka efektívnemu riadeniu systému presne podľa vašich zvyklostí a potrieb. Vykurovanie i ohrev vody si s ním nastavíte dokonca aj na diaľku cez internet – prostredníctvom Wi-Fi pripojenia a aplikácie v smartfóne či tablete. Teplo doma i prípravu teplej vody budete mať na 100 % pod kontrolou, regulátor totiž prehľadne graficky vyhodnocuje spotrebu energie v dome či bytovej jednotke.

