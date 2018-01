Tri priateľky znovu renovujú: Posaďte sa, pretože z tejto rekonštrukcie spadnete na zadok!

>>> Celú krásnu renováciu si môžete pozrieť v našej veľkej FOTOGALÉRII <<<

Jednu naozaj vydarenú rekonštrukciu spod rúk kreatívneho tria zvaného Three Birds Renovations (prekl. tri vtáčiky) sme vám už predstavili. Zanedbanú stavbu pretvorili na úžasný, útulný domov plný slnka a my sa dnes pozrieme na jeden z ďalších ich inšpiratívnych projektov. Bonnie, Erin a Lana si tentokrát na paškál zobrali ďalší opustený dom, ktorý dostal nový šat.

Najväčšou výzvou bola prístavba domu a jeho zanedbaná záhrada. Interiér zväčšením a pridaním niekoľkých okien a dverí dostal nový rozmer, kopu prirodzeného svetla, ktoré veľmi potreboval. Takisto záhrada, ktorá bola malou džungľou, bola dokonale vyčistená a tak vysoké stromy viac nebránili slnku preniknúť do miestností. Tie boli pred renováciou prázdne, no keďže tieto dámy nenechávajú nič na náhodu, prišli nové nátery i podlahy a dom je dnes na nerozoznanie od svojej predošlej podoby. Už pri prvej predstavenej renovácie od "troch vtáčikov" ste mohli vidieť ich neskutočné zameranie sa na detail a vycibrený vkus, nuž a to isté tu máme dnes. Tak nech sa páči, pozrite sa sami.

Autor: Mária Ambrozová