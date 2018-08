Ukryté vo fasáde: Zvody či boxy na žalúzie, ktoré nevidno

Ako ich však bezpečne skryť? Váš hlavný pomocník a poradca by mal byť architekt či projektant. Často neštandardné riešenia však nesmú viesť k stratám energie, vytvoreniu tepelných mostov či k riziku požiaru a musia vyhovovať platným normám. Načrtneme zopár možností, ako na to. „Modelový dom“ je nízkoenergetický s tepelnoizolačnou vrstvou minimálne dvadsať centimetrov. Takáto hrúbka už dokáže všeličo skryť. V prípade energetickopasívneho domu je pohľad na vec omnoho prísnejší.

Zvody, ktoré nevidno

Počet zvislých zvodov a ich priemer odporučí odborník podľa plochy strechy. Je vhodné zvoliť odkvapový systém z plastu, ktorý je v porovnaní s plechovým teplotne stabilnejší. Dôležité je nezabudnúť na mriežku zabraňujúcu prieniku nečistôt. Zvody sa vedú v rovine tepelnej izolácie, prípadne priamo v konštrukcii. Vo výške asi jeden meter sa osadí revízna skrinka, cez ktorú sa dajú odkvapy aj prečistiť.

Na domoch s plochou strechou sa kedysi voda zvádzala v rúrach cez interiér. Pre hlučnosť sa dnes už od takéhoto spôsobu upúšťa. Zvody sa vedú v tepelnoizolačnej rovine strechy a fasády. Strešné vpusty odvedú vodu v rúrach v malom sklone k atike, kde sa napoja na zvislé. Pri betonáži atiky sa vynechá kruhový otvor o niečo väčší, ako je zvolený priemer rúr. Po vytvrdnutí betónu sa rúry osadia, poriadne pripevnia a medzery sa vyplnia trvale pružnou penou. Pri zatepľovaní sa obložia izolačnou hmotou.

Pri stavbách so sedlovou strechou sa priznaný vodorovný žľab zaústi do zvislého, ktorý sa pod uhlom zapustí do zateplenia fasády. V mieste prechodu sa na rúru umiestni manžeta, aby voda pri daždi netiekla na fasádu.

Pri minimalistických riešeniach s kompaktnou obálkou budovy sa často volí skryté riešenie vodorovných žľabov vymodelovaných z plechu a ich priame zvedenie do zvislých rúr vo fasáde.

Nad či pred

Exteriérové žalúzie je dobré mať vybraté už v projekte vrátane konkrétneho typu a rozmerov. Závisí od toho riešenie detailov či výroba okien. Ak si vyberiete predokenné žalúzie, box sa pripevňuje na nadokenný preklad. Podstatný konštrukčný detail je pritom navzájom tepelne izolovať box od prekladu. Napríklad, ak má box hĺbku 15 centimetrov, na preklad sa nalepí štvorcentimetrová tepelná izolácia, potom sa pripevní box a zakryje sa izolácia s hrúbkou jeden centimeter.

V prípade nadokenných žalúzií sa box pripevňuje na rám okna pod nosný preklad. Okenné otvory musia byť už v návrhu väčšie o rozmery boxu. Uprednostnite zateplený box.

Požiarne bezpečný

Bleskozvody zabezpečujú domom požiarnu bezpečnosť. Ich návrh podlieha normám a výpočtom. Pri sedlovej streche sa bleskozvody bežne vedú po hrebeni strechy a nad strešnou krytinou, pri plochej po obvode atiky. Drôty sa na niekoľkých miestach vedú po fasáde do zeme. A hoci zvislé drôty možno schovať v tepelnoizolačnej rovine domu, vodorovné musia ostať priznané. Existuje však možnosť, ako sa im vyhnúť. Dá sa použiť takzvaný aktívny bleskozvod, ktorý sa skladá z jednej hlavnej tyče na streche a jedného zvodu do zeme. Odpadá tak „odrôtovanie“ domu. Bleskozvodový drôt sa vedie po stavbe v ochrannej samozhášavej rúrke. Môže sa zasekať a upevniť do muriva, prípadne sa na murivo pevne uchytí. Potom sa bleskozvod celkom skryje pod zateplením. Podmienka inštalácie je revízny otvor s počítadlom bleskov, ktoré má kontrolovať revízny technik. Bežné blesky zvládne bleskozvod bez problémov, no pri kritickom blesku počítajte s tým, že sila prúdu môže vytrhnúť kus zateplenia a bude vás čakať oprava.

Svetlo na fasáde

O tom, kam chcete nainštalovať svietidlo, sa rozhodnite už počas projektovej fázy. Jeho typ a rozmery je dôležité poznať vopred pri prevetrávanej fasáde. Pri kontaktnej sa môžete rozhodnúť tesne pred dokončením. Elektrinu navrhuje elektrikár a kontroluje revízny technik. Prívod elektriny sa na fasádu vyvedie z interiéru. V samozhášavých chráničkách sa privedie aj s dĺžkovou rezervou na konkrétne miesto podľa projektu. Chránička sa pripevňuje priamo na konštrukciu, potom sa oblepí tepelnou izoláciou. Pri výbere svietidla je nutné zohľadniť IP normy, ktoré vyjadrujú krytie proti vode a prachu. Bežne sa na fasáde používajú svietidlá od IP 44 vyššie.

Tip odborníka

Pri realizácii plochých striech zvoľte strešné vpusty s manuálne alebo automaticky vyhrievaným hrdlom. Vyhrievanie zabráni vzniku ľadového štupľa, ktorý by znemožnil odtekanie vody z topiaceho sa snehu a ľadu.

Ing. arch. Ľubomír NOVÁK

architekt

www.sanynovak.sk

Skladba steny závisí vždy od zvoleného konštrukčného systému. Dvadsať centimetrov tepelnej izolácie, ktorá obalí nosný skelet, je hrúbka, v ktorej nie je problém skryť zvody, bleskozvod a žalúziové boxy. Zatepľovať bežnú stavbu menej ako 20 centimetrami tepelnoizolačnej vrstvy sa nám javí ako zbytočné, keďže nárast nákladov na izolačnú vrstvu z hrúbky 10 cm na 20 cm je veľmi nízky. Podstatné je, aby rosný bod ostal v rovine izolácie. A práve pri nižších hrúbkach zateplenia sa často posunie do steny, kde vzniká neželaná kondenzácia s výskytom plesní v interiéri.

Autor: Pekné Bývanie/Monika KRÁLOVÁ