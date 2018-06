Vonkajšie rolety a žalúzie: Ochráňte svoj domov pre horúcimi slnečnými lúčmi štýlovo

Vonkajšie rolety a žalúzie chránia pred hlukom z okolia, sú účinné proti prehrievaniu interiéru, v zime vďaka vrstve vzduchu medzi oknom a tienidlom šetria náklady na vykurovanie, fasáde dodajú šmrnc a navyše majú bezpečnostný charakter.

Klasické rolety

Ich najväčšou prednosťou je veľmi vysoké zatemnenie okien aj počas dňa, no celkom odrežú od diania vonku. V ponuke sú hliníkové, drevené a plastové. Vylepšené rolety s hliníkovými extrudovanými lamelami s roletovým prekladom riešia niekoľko problémov naraz – bezpečnosť, zlepšenie zvukovoizolačných vlastností a vďaka vodiacim lištám zapusteným v murive aj estetickú stránku. Ich osadenie sa plánuje už vo fáze stavby.

Nevýhoda, o ktorej sa však málo hovorí, je fakt, že práve pri roletových prekladoch vzniká tepelný most, a to z dôvodu, že preklad je osadený nad oknom a nie je prekrytá spojovacia škára. Exteriérové rolety na solárny pohon sú pre zmenu riešením pre domy, kde sa nepočítalo s exteriérovým tienením ovládaným na motor a chýbajú potrebné elektrické rozvody. Tieto rolety, ale aj rolety poháňané motoricky fungujú samostatne a flexibilne v nadväznosti na aktuálne poveternostné podmienky a výrazne prispievajú k úsporám energie. Klasická predokenná roleta sa skladá z roletového panciera, teda lamiel, boxu a vodiacich líšt. Najlacnejšie sú vyrobené z PVC, dostanete ich od 85 eur/m2, hliníkové stoja od 106 eur/m2.

Trendové žalúzie

Pri súčasnom dizajne, ale aj možnosti regulácie osvetlenia sú práve exteriérové žalúzie voľbou architektov aj majiteľov domov a bytov. Ponuka lamiel, ich tvarov, dĺžok aj šírok je bohatá, takže je z čoho vyberať. Ich obrovskou výhodou je práve podstata ich fungovania, teda naklápanie lamiel do uhla, ktorý práve potrebujete, aj výška ich stiahnutia. Niektoré typy žalúzií majú zaoblený tvar, ten však nemá vplyv na účinnosť tienenia.

Najvyššiu pevnosť očakávajte od takzvaných eskových lamiel, keďže sú hĺbkovo profilované. Iné zas majú v spodnej časti zalisované polyamidové tesnenie, ktoré slúži na obmedzenie hluku vydávaného dotykom lamiel medzi sebou. Hliníkové exteriérové žalúzie na motorický pohon kúpite od 236 eur/m2. Ak vás očarili drevené žalúzie, priplatíte od 172 eur/m2. Žalúzie z exotických drevín, bambusu, zo severskej borovice či z cédra sú povrchovo upravené lazúrou s impregnačnou zložkou a vrstvou laku s UV filtrom.

Ovládanie

Chcete ušetriť alebo mať komfort? Rolety možno ovládať manuálne šnúrkou alebo popruhom a žalúzie aj rolety kľukou. Na ráme okna však budete potrebovať rezervu aspoň 2,5 centimetra, aby sa dalo krídlo otvárať. Ide o najlacnejšie možnosti. S oboma typmi možno manipulovať aj motoricky, teda nástenným vypínačom a diaľkovým ovládačom, aj elektronicky, napríklad centrálnym ovládačom. Za túto vymoženosť priplatíte od 150 eur vyššie. Plne automatické ovládanie je možné pomocou senzorov. Tie reagujú na intenzitu svetla aj na počasie.

Stavebná príprava

Ideálne je, ak o výbere budete uvažovať už pri projektovaní domu. Samozrejme, aj dodatočné riešenie je možné. V prvom rade žiadajte kompletný projekt vrátane doriešenia osadenia otvorových výplní bez tepelných mostov. Tak ako rolety aj žalúzie môžete dať zabudovať do omietnutých káps, do špeciálnych boxov pod okenným prekladom alebo do roletových prekladov. Ale dodávateľ tieniacej techniky je na rozdiel od dodávateľa okien v nevýhode, pretože stavba má zvyčajne už vyriešené stavebné súvislosti. A tu nastáva problém. Typ a miesto osadenia tienenia treba riešiť dodatočne.

Čo sa obyčajne stane? Ak už máte zateplený dom a nové okná, v prípade manuálneho ovládania bude okno, vzhľadom na vývod ovládania, prevŕtané skrz-naskrz. Ďalšou komplikáciou bude kotvenie. Rámy okien sú často „utopené“, nezostáva iná možnosť, ako kotviť tienenie do fasády.

Autor: Kristína Falťanová, odborná spolupráca Andrea Kúdelová z K-system