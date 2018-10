Všetci robia pri renovácii tieto chyby, nerobte ich aj vy!

Renovovať bývanie, to je poriadny stres. Toto sú 4 najväčšie chyby, ktoré môžete spraviť!

Prečítajte si aj: Pol tucta nápadov na oživenie vášho schodiska

Neberte si na plecia priveľa

Keď sa prejdete svojím bytom či domom, nájdete mnoho vecí, ktoré je potrebné opraviť, upraviť alebo dokonca potrebujú kompletnú prerábku. Avšak pozor, ideálne je, ak budete postupovať pekne po poriadku, jeden projekt za druhým, inak skončíte s totálne „rozbombardovaným" bývaním a ukončenie prác bude stále v nedohľadne. Časom sa minie nielen vaša energia, ale aj peniaze.



Náš tip: Spíšte si zoznam všetkého, čo by ste potrebovali urobiť. Zostavte si priority, aby jednotlivé práce na seba nadväzovali a renovujte postupne.



Svojpomocná renovácia?

Idete do toho na vlastnú päsť? Tlieskame vám, ak už máte nejaké tie skúsenosti s prerábkami alebo patríte medzi šikovných domácich majstrov. Inak je to však rozhodne zlý nápad. Aj keď rôzne televízne show ponúkajú ilúziu, že prerábku zvládne prakticky každý (ak si pozrie jedno či dve videá na youtube), nie je to tak. Chýbať vám môžu základné vedomosti, profesionálne nástroje a hlavne zručnosti.



Netvrdíme, že sa vám to nepodarí. Niektoré omyly či neskúsenosť však môžete ľutovať ešte dlhú dobu, alebo sa vám nakoniec celá prerábka predraží.



Prečítajte si aj: Nie je odpad ako odpad. Mnoho Slovákov stále neseparuje správne​



Rátate s najnižším odhadom rozpočtu

Oslovili ste viacero firiem či majstrov a vybrali ste si najnižšiu ponuku? Môže v tom byť háčik. Možno ušetríte na materiáloch, možno na kvalite práce. Alebo váš rozpočet zatiaľ nepočíta so skrytými nákladmi, ktoré sa objavia počas zhotovenia. Nakoniec zistíte, že ste zaplatili viac, než ste chceli a výsledok tomu nemusí ani zďaleka zodpovedať.



Náš tip: Voľte striedmy rozpočet a vždy konzultujte. Nenajímajte si majstra, ktorý hovorí len o tom, čo sa nedá urobiť. Naopak, dobrý odborník vám ponúkne viacero možností, ako by sa dali vaše plány zrealizovať.



Počítajte s nečakaným

Je jasné, že prerábky len málokedy idú úplne podľa plánu. Preto by vás nemalo zaskočiť, ak sa pôvodný rozpočet mierne navýši alebo sa práce časovo predĺžia. Je vhodné si ponechať finančnú rezervu 10 - 15 % na extra výdavky. Tiež je potrebné radšej počítať s niekoľkými dňami navyše, budete tak menej pod tlakom.

Autor: Agáta