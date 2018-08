Vtáky v bezpečí: Jednoduché triky, ako ich ochrániť pred nárazmi do okien

Netýka sa to pritom iba kancelárskych budov so sklenenými fasádami. I majitelia rodinných domov s veľkými preskleniami, so zimnými záhradami a sklenenými zábradliami sa stretávajú s týmto problémom. Nie je to nič príjemné a nie je to ani ojedinelé. Poradíme vám, ako sa vtáčím kolíziám vyhnúť alebo ich aspoň eliminovať.

Vidia inak

Sklenená výplň predstavuje pre vtáky dvojité riziko. Nevnímajú ho pre transparentnosť a problém je aj zrkadlenie. Sklenená tabuľa vytvorí takmer dokonalý obraz okolia, často záhrady, čo je pre malého letca atraktívny letový cieľ. Platí pritom, že čím dokonalejšia je ilúzia, tým častejšie sa stane neželaná nehoda. Preto nepomôže, ani keď pred okná vysadíte zeleň, kry a stromy, práve naopak, situáciu to môže ešte zhoršiť.

Ornitológovia zistili, že vtáky v prírode nenarážajú do pavučín. Ich jemné vlákna reflektujú UV žiarenie, čím sú pre vtáky viditeľné, no ľudské oko ich nevidí. A to už bol iba krok k vzniku špeciálneho skla opatreného transparentnou sieťou vlákien, ktorá odráža UV žiarenie. Kým ľudské oko vníma takéto sklo ako bežné, operence ho vidia ako spleť pavučín.

Fixka a nálepky

Čo však, ak už veľké okná máte a ich výmenu len tak ľahko nechystáte? Skúste to s fixkou alebo nálepkami, ktoré naše oko takmer nevidí, ale vtáčie áno. Dôležité je takto ošetriť celú plochu skiel, do ktorých vtáky narážajú. V prípade nálepiek je to 7 až 14 kusov na štvorcový meter v závislosti od veľkosti okien. Podľa výrobcu vydržia až desať rokov a nevadí im ani čistenie okien. Fixkou môžete naniesť zvonka na okno vodorovné alebo zvislé linky vzdialené od seba šesť až osem centimetrov. Riziko nárazu sa eliminuje asi o 66 percent. Náter sa odporúča opakovať každého pol roka.

A čo známe čierne samolepky dravých vtákov? Tie sa ukázali ako málo účinné. Vtáky ich vnímajú ako bodovú zábranu, ktorú stačí obletieť a do skla vrazia hneď vedľa. Museli by ste nimi oblepiť celé okno, čo sa prieči estetike.

Niektorí odborníci dokonca upozorňujú na riziko prasknutia sklenenej výplne. Sklo pod čiernou nálepkou sa pod vplyvom slnečného žiarenia ohrieva, čo v sklenenej tabuli spôsobuje pnutia.

Čo ešte pomôže

ak nepoužijete spomínanú špeciálnu sklenenú výplň, zvoľte aspoň typ s nízkou zrkadliacou schopnosťou, čiže s reflektivitou maximálne 15 percent

ak je to možné, pri inštalácii pevných okien zvážte ich jemné natočenie smerom dole, čo zmení spôsob reflexie okolia v skle

vonkajšie žalúzie, okenné dekorácie, sieťky proti hmyzu, svetlé záclony, lamelové záclony

Autor: Pekné Bývanie/Monika KRÁLOVÁ