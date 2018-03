Vymeniť či vylepšiť? Poradíme vám, čo s osudom starých dvojitých okien

Staré dvojité okná sú vlastne dve jednoduché okná spojené dreveným rámom, medzi nimi je medzera, ktorá má izolačnú funkciu. Dilema, či ich vymeniť, trápi asi mnohých majiteľov. Jednak preto, že ešte nedoslúžili a rámy sú v dobrom stave, jednak sú pekné a výborne izolujú hluk. Ďalší dôvod je nezateplená fasáda. Vtedy sa môže stať, že po osadení nových okien bude plocha stien chladnejšia, bude na nich kondenzovať para a vytvárať sa budú plesne.

Rozhodnutie nie je jednoduché. Nové okná si vyberáte na niekoľko rokov a je dôležité posúdiť nielen ich estetický prínos, ale najmä kvalitu, životnosť a fyzikálne vlastnosti.

Vylepšené

Renovovať sa dajú iba také okná, ktoré majú napriek svojmu veku ešte stále dobrý „zdravotný“ stav. To znamená, že ich konštrukcia je súdržná a pevná, nezatekajú, drevo nie je napadnuté hnilobou a kovanie je schopné plniť svoju funkciu. Vhodnými úpravami možno nedostatky z hľadiska infiltrácie vzduchu, penetrácie vody, nedostatočnej tepelnej izolácie do značnej miery eliminovať.

Ak chcete oknu prinavrátiť len jeho pôvodnú estetickú kvalitu, stačí mu nový náter, oplechovanie či kovanie. Náročnejšie je vylepšenie jeho tepelnoizolačných vlastností, čo zahŕňa nové presklenie a utesnenie okien.

Výmena skla

Najjednoduchšie je vymeniť pôvodné zasklenie v oboch krídlach, ktoré je väčšinou 2 až 3 milimetre hrubé, za hrubšie. Dnes sú bežné 4 milimetre hrubé sklá. Druhá možnosť je nahradiť jednouché sklo izolačným dvojsklom, buď v oboch krídlach, alebo iba vo vonkajších krídlach. Izolačné dvojsklá sa vyrábajú v rôznych parametroch, čo má vplyv na ich výslednú cenu. Štandardne sa používa dvojsklo s kryptónom alebo argónom hrubé aspoň 16 milimetrov.

Z pôvodného rámu zväčša vyčnieva a prekrýva sa plastovým profilom. Ak nechcete narušiť vonkajší vzhľad okna, drážku na zasklenie možno prehĺbiť, aby dvojsklo nevyčnievalo. Jednoduché sklo sa dá nahradiť aj hrubším dvojsklom alebo trojsklom, vtedy možno využiť celú hrúbku rámu. Rátajte však s tým, že priehľadná plocha okna sa zmenší dookola o hrúbku zatmelenia trojskla.

Pokiaľ ide o akustiku, dvojité okná ju majú dobrú vďaka medzere medzi krídlami. Z hľadiska útlmu hluku je optimálna šírka tejto medzery 12 centimetrov. Vonkajšie dvojsklo ešte zlepší akustické vlastnosti okna.

Utesnenie okna

Ani výmena vonkajšieho jednoduchého skla za dvojsklo či trojsklo nezabráni roseniu v okolí dištančného rámika. Dôvodom je nízka teplota vnútri okna a prístup vlhkého vzduchu z interiéru. Zabráni tomu utesnenie vnútorných krídel, naopak vonkajšie by nemalo byť úplne tesné. Potom by mal byť v priestore dvojitých okien relatívne suchý vonkajší vzduch a dvojsklo sa nebude rosiť. Tesnia sa vnútorné stykové hrany okenných krídel pomocou samolepiaceho polyetylénového tesnenia alebo silikónovým vtlačeným do vyfrézovanej drážky vo vnútornom rohu profilu krídla.

Okno s vylepšeným zasklením môže mať problémy aj s netesnosťami medzi rámom a stenou. Býva to najchladnejšie miesto interiéru, jeho teplota sa môže blížiť k rosnému bodu. Vtedy stena vlhne, prípadne plesnivie. Je to typický jav takmer pri všetkých nových oknách, ktoré boli inštalované namiesto pôvodných dvojitých a neboli dostatočne dobre napojené na stenu. Nové okná sa správne osádzajú tak, aby napojenie bolo vzduchotesné. Pri starých oknách tesnosť zabezpečuje len malta a omietka, tie vzduchotesné nie sú. Kút medzi omietkou a rámom môžete zatmeliť akrylátovým tmelom, ktorý sa dá, na rozdiel od silikónového, pretrieť. Ak je medzi rámom a omietkou viditeľná škára, tak tmel treba najskôr vtlačiť do nej.

Nové okno

Tepelnoizolačné vlastnosti okien nedosiahnu ani po renovácii parametre moderných kvalitných výrobkov. Preto sa väčšina majiteľov rozhoduje pre celkovú výmenu okna. Ak uvažujete nad novými oknami kvôli podstatne lepším tepelnoizolačným vlastnostiam, mali by ste už siahnuť po kvalitných s trojitým zasklením. Voľba najlacnejšej ponuky znamená väčšinou aj ústupok na kvalite.

Pri rozhodovaní, čím nahradiť pôvodné dvojité okná, sa najčastejšie rieši materiál okenných rámov. Plastové okná sa vyrábajú z tvrdených PVC profilov. Vďaka tomu okno starne pomaly a dobre si zachováva svoju farbu aj pri extrémnom slnečnom žiarení. Drevené lákajú príťažlivejším vzhľadom, o plastové sa takmer netreba starať. Drevené potrebujú pravidelnú a kvalitnú údržbu, jej miera závisí od druhu použitého dreva, povrchovej úpravy a umiestnenia okna.

Ak sa rozhodujete aj podľa svojho ekologického cítenia, drevené až tak jednoznačne nevedú. Pri ich zasklievaní sa používa silikón, ktorý je pre prírodu veľkou záťažou. Rovnako aj nátery okien, ktoré treba pravidelne obnovovať, kým plastové takúto starostlivosť nevyžadujú. Tepelnoizolačné a protihlukové vlastnosti oboch typov sú však výborné. Najdôležitejší faktor pri výbere okien by mala byť ich tepelná priestupnosť. Podľa platných normatívnych predpisov súčiniteľ prechodu tepla Uw by nemal byť vyšší ako 1,4 W/m2K a od budúceho roka sa kritériá sprísnia na hodnotu 1,0 W/m2K.

Iba pena nestačí

Zodpovedný výber na základe technických parametrov je iba polovica úspechu. Dôležitá je aj správna montáž, veľakrát zaostávajúca za kvalitou okna. Ak sa okenný rám iba zapení PUR penou, ktorá sa následne prekryje omietkou, môže neskôr prasklinami prestupovať vodná para a prenikať do PUR peny. Tá vplyvom vlhkosti začne degradovať a postupne sa zhoršia tepelno- i zvukovoizolačné vlastnosti okna. V takýchto podmienkach sa darí aj plesniam. Moderné tesniace systémy riešia spojenie buď tesniacim systémom s exteriérovými a interiérovými fóliami, ktoré ochraňujú tepelný izolant pred vlhkosťou, alebo sofistikovanejším riešením v podobe impregnovaných komprimačných pások. Oba tieto tesniace systémy spoľahlivo odstraňujú škáru po obvode okna a zaisťujú jej vodotesnosť, nepriedušnosť, tepelnú a zvukovú izoláciu.

Pekné Bývanie radí

Na výmenu okien nie je potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie. Podmienka je, aby bol dodržaný pôvodný rozmer vymieňaných okien a členenie. V opačnom prípade budete potrebovať stavebné povolenie.

Autor: Pekné Bývanie/Adela Motyková, odborná spolupráca Ing. Jana Slávová, Orkon