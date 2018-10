Výsledky renovácie PRED a PO - podarilo sa?

Hoci to z fotografií nie je zrejmé, ide o radový dom. Kúpil si ho pár z Nashvillu, ktorý bol pripravený na zmenšenie izieb, aby mali dosť priestoru pre všetko, čo potrebujú, nakoniec sa však vydarila naozaj obdivuhodná renovácia a dom nielenže vyzerá ako nový, ale je aj oveľa priestrannejší. Pôvodné vybavenie domu pochádza z 80-tych rokov minulého storočia. No aj napriek tomu bolo počas renovácie množstvo tohto vybavenia, zrenovované a použité opäť.

Staré, ale dobré

Kuchyňa je presne tým pravým príkladom. Okrem zmeny jednej steny kvôli namontovaniu novej chladničky a opracovaniu ostrovčeka, sa v kuchyni nič podstatné nemenilo. Pôvodná kuchynská linka len dostala nový odtieň, takisto ako aj ostatné skrinky, čo hneď zmenilo vzhľad tejto miestnosti. Nie je to úžasné? Farba dokáže urobiť taký veľký rozdiel!

Prečítajte si aj: Môžem v slamenom dome škrtnúť zápalkou?

Malý zásah, veľká zmena

Vstupnej hale dominovalo schodisko, ktoré v sebe malo nevyužitý potenciál, po renovácii však ukázalo svoju hodnotu, budí luxusný dojem, a to najmä vďaka železnej lište, ktorá je okrem iného aj veľmi praktická. Vo vstupnej hale taktiež odstránili priečku, čo v chodbe urobilo markantnú zmenu.

2 v 1

To, čo pred rekonštrukciou plnilo funkcie jedálne, sa jedálňou ani nazvať nedalo. Dizajnéri sa však pohrali so svojou fantáziou a vzniklo čosi, čo by ste rozhodne nečakali. Jedálni po renovácii dominuje masívny stôl, okolo ktorého vynikajú pohodlne, no zároveň luxusne vyzerajúce stoličky. Jedáleň však v tomto prípade plní aj inú funkciu. Totiž na voľný priestor medzi oknami boli pridané police plné kníh, taká malá knižnica - majitelia tak nemuseli vyhradzovať inú špeciálnu miestnosť, ktorú by už v tomto dome ani nenašli.

Prečítajte si aj: 5 dôvodov prečo zvoliť kalené sklo za kuchynskou linkou

Viac miesta na odpočinok

Obývačka prešla asi najväčšou zmenou, keďže bola rozšírená, dizajnéri otvorili priestor a prepojili ju s verandou, ktorá bola k domu pristavená neskôr, ako bol samotný dom postavený. Tento ťah rozšíriť obývačku až ku verande bol skvelý, pretože veranda je naozaj čarovné miesto, vďaka krásnym oknám, ktoré presvetlia celú miestnosť.

Na verande však bolo aj dosť práce, keďže táto časť domu nebola dostatočne izolovaná, stavbári museli vymeniť okná a postarať sa o dostatočnú izoláciu, až potom sa mohli venovať interiéru, a ten veru stojí zato. Dominuje mu krásna nová, čalúnená pohovka a pohodlné kreslá. Je tu dosť miesta pre priateľov a rodinu.Po renovácii sa celý interiér domu nesie v palete neutrálnych farieb, vzbudzuje dojem, že izby prechádzajú jedna do druhej bez akéhokoľvek prudšieho narušenia.

Viac fotografií tejto nádhernej renovácie nájdete v galérii.

Autor: Ľudmila