Zaparkujte: Keď garáž nestačí, vybudujte pre auto pevnú parkovaciu plochu

Najprv musíte pre auto nájsť vhodné a dostatočne veľké miesto. Parkovať môžete hneď vedľa domu, alebo si pevnú plochu vytvoríte pri plote. Ak to bude na hranici pozemku, radšej si to predtým vydiskutujte so susedom. Vopred si premyslite, či bude na ňom stáť jedno auto, alebo dve. V prvom prípade postačí plocha s rozmermi 500x300 centimetrov, pre dve autá potrebujete šírku 550 centimetrov. Radšej si však zmerajte auto a pridajte meter na dĺžku aj šírku vozidla, aby ste nemali problém vtesnať sa medzi stĺpy prípadnej konštrukcie prístrešku. Vytvoríte si tak zároveň dostatok priestoru aj na odloženie bicyklov, záhradného či športového náradia.

Neopomenuteľná je aj estetická stránka príjazdovej alebo parkovacej plochy. Spolu s ostatnými spevnenými plochami dopĺňa charakter domu a záhrady. Aby všetky spevnené plochy v okolí domu navzájom harmonizovali, farebne aj rozmerovo, riešte ich komplexne.

Čo použiť

Na spevnené plochy namáhané väčším zaťažením sa svojou pevnosťou a trvanlivosťou najviac hodia betónové dlažobné prvky. Nové spôsoby opracovania im umožnili získať rôzne druhy tvarov, štruktúr povrchu a farebnosti, tiež dovoľujú imitovať prírodný kameň. Pre plochy stabilne zaťažované autami sa hodia všetky dlažobné prvky od hrúbky 60 milimetrov. Ak však na príjazdovú cestičku alebo státie pred garážou bude pravidelne jazdiť väčšie auto, napríklad ktoré vyváža žumpu, treba použiť hrubšie dlažobné prvky aj iné podložie.

Vhodné sú dlažbové systémy v rôznom dizajne, zámkové dlažby alebo drenážne dlaždice, cez ktoré môže dažďová voda prenikať do podložia. Betónové zatrávňovacie prvky však veľmi neprajú trávnatým porastom. Betón je nasiakavý a uberá vlahu aj tej troške zeminy, ktorá je v medzerách dlažby.

Najhoršie je to v horúcich letných dňoch. Aj keď plochu polejete, rozpálený betón vodu okamžite nasaje.

Ak si predsa len chcete vytvoriť v okolí domu aj pred garážou zelený trávnatý koberec, riešením môžu byť zatrávňovacie tvárnice z recyklovateľného plastu, pri ktorých nedochádza k nadmernému prehrievaniu a vysušovaniu zeminy. No rátajte s tým, že sú drahšie ako betónová dlažba.

Nasucho či namokro?

Betónové dlažby sa väčšinou kladú suchým spôsobom, ale sú aj výnimky. Napríklad vjazd do garáže je špecifický tým, že auto chodí stále po tých istých koľajach. Takúto plochu s opakovaným líniovým zaťažením je vhodnejšie posilniť v podloží betónom. Nevyhnutné je to v prípadoch, ak bude spevnená plocha nad nekonsolidovaným násypom okolo domu, ktorý vznikol v súvislosti s budovaním suterénu alebo inštalačných prípojok. Aj keď sa násyp zhutní, potrebuje ešte 2 - 3 roky, aby dosadol. Aby sa na to nemuselo čakať, pod dlažbu sa vybuduje betónová doska vystužená oceľovými rohožami. V prípade, že hrozí vsakovanie ropných produktov do pôdy, tiež sa musí budovať betónová doska. Nevýhodou tohto spôsobu je prerušenie postupu prác na 5 až 7 dní, kým betón stvrdne.

Pred vchodom do garáže je dôležité výškové zameranie dlažby, aby sa vonkajšia spevnená plocha prispôsobila výške podlahy v garáži. Nikdy nerobte najskôr vonkajšiu plochu a až potom podlahu v garáži. Vyvarujte sa aj kladenia dlažby ešte pred dokončením fasády. Farba a malta sa nedajú z dlažby očistiť. Jediné riešenie je vymeniť znečistené prvky alebo sa s estetickým nedostatkom zmieriť.

Nezabudnite na zeminu

Rátajte s tým, že pri budovaní spevnených plôch musíte presunúť značné množstvo zeminy. Vopred si ujasnite, či odkopanú zeminu využijete v rámci pozemku, alebo niekde odveziete.

Prístrešok len s povolením

Ak plánujete nad spevnenou plochou pre auto budovať aj prístrešok, budete potrebovať súhlas na výstavbu. Pri zastavanej ploche do 25 m2, nepodpivničenej a bez napojení na siete môžete stavať na základe ohlásenia miestnemu alebo mestskému úradu. Ten určí, či stavebné práce povolí, alebo potrebujete stavebné povolenie.

Odborník radí:

Ing. Milan Petrľulák, Premac

Ako dosiahnuť, aby sa na spevnenej ploche nevyjazdili koľaje?

Predpokladom dobrého riešenia spevnenej plochy je skladba a príprava podkladu. Ak je vystavená väčšiemu zaťaženiu, potrebuje aj väčšiu hrúbku podkladu, niekedy až 500 milimetrov. Prvá podkladová vrstva je spevnená časť pôvodného terénu s dostatočnou nosnosťou, ktorá musí byť vyspádovaná. Na ňu sa kladie nosná nezamŕzajúca vrstva z drveného materiálu, ktorú treba dôkladne zhutniť. To dosiahnete len s kvalitným strojným vybavením. Až na takto vytvorenú pevnú plochu sa kladie lôžko pod dlažbu, ktoré tvorí drvina jemnejšej frakcie.

Nesmierne dôležité je použiť správne kamenivo. Pri svojpomocnej realizácii stavebník často vezme prvú kopu štrkopiesku, a tým odsúdi celé dielo. Nepomôže mu ani tá najkvalitnejšia dlažba. Odporúčané skladby nájdete u každého výrobcu spevnených plôch. Väčšinou odporúčajú predimenzované hrúbky aj počet vrstiev. V praxi sa štandardne robia iba dve podkladové vrstvy.

Autor: Pekné Bývanie/Adela MOTYKOVÁ