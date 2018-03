Zárubne v paneláku: Vybúrať či obložiť?

Podobnú dilemu rieši ešte stále veľa majiteľov panelových bytov, kde od výstavby neboli menené pôvodné interiérové dvere. Ak riešite kompletnú rekonštrukciu bytu so stavebnými zásahmi, vybúranie starých zárubní sa už pri nich zvezie. V takom prípade nie ste pri výbere nových ničím limitovaní. Do moderných minimalistických interiérov sadnú dvere so skrytými bezobložkovými zárubňami.

Nanovo natreté

Ak však chcete vynoviť dvere s kovovými zárubňami bez väčšieho zásahu do konštrukcie, na výber máte buď nový náter, potiahnutie fóliou, alebo ich obloženie. Prvá možnosť nezaručuje stopercentnú úspešnosť. Niekedy ani nový náter nepomôže staro pôsobiacemu rámu dverí alebo sa nepodarí odstrániť všetky jeho nerovnosti. Postup je jednoduchý.

Zárubňu oblepte maliarskou ochrannou páskou, aby sa nepoškodila maľovka. Natrite ju odstraňovačom starých náterov, počkajte 15 minút a následne ho špachtľou zoškriabte. Zvyšky vybrúste brúsnym papierom a zárubňu odmastite riedidlom. Štetcom naneste farbu v čo najtenšej vrstve a po jej zaschnutí aplikujte ešte jednu vrstvu. Výber farebnosti podriaďte interiéru alebo dverám, napríklad, ak máte steny v slonovinovom odtieni, voľte rovnaký aj na zárubne. Z povrchových úprav je trendový matný.

Vo fólii

Potiahnutie špeciálnou fóliou, pomocou ktorej sa renovujú aj dvere, sa dá považovať za vyššiu kvalitu úpravy, pri ktorej realizátori uvádzajú životnosť od 20 do 50 rokov. Na výber máte z niekoľkých desiatok dekorov a farebných variantov. Záleží však na vyhotovení rohových detailov a spojov. Pri pohľade zblízka nie vždy uspokoja náročnejšieho stavebníka.

Zárubňa v zárubni

Posledná možnosť je špeciálny typ obložkovej zárubne, ktorý sa osádza okolo pôvodnej zárubne. Sú dostupné v rovnakých vyhotoveniach ako dvere, od fólií až po dyhu. Ich hlavnou výhodou je jednoduché a najmä rýchle osadenie v priebehu jedného dňa. Tento spôsob umožňuje zmeniť osadenie dverného krídla, z ľavého na pravé a opačne aj spôsob otvárania. Otočné dvere sa dajú nahradiť napríklad posuvnými.

Na čo si dať pozor

Ak stavíte na obloženie starej kovovej zárubne, počítajte s tým, že dverný otvor sa zúži o 3 až 5 centimetrov. Preto je zväčša potrebné dať si vyhotoviť nové dverné krídlo na mieru, prípadne otvor prispôsobiť najbližšiemu štandardnému rozmeru.

Použitie pôvodných dverí vylučuje aj fakt, že špeciálna obložková zárubňa má tri závesy dverí, kým staršie typy mávali len dva. Skôr ako si novú zárubňu objednáte, prizvite odborníkov na posúdenie vhodnosti jej použitia. Limitujúca je minimálna hrúbka priečky, sedem centimetrov. Zárubne nikdy nemontujte na čerstvo vymurovanú alebo omietnutú priečku.

Autor: Inéz Búci