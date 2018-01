Zbavte sa predsudkov: Spoznajte výhody montovaných domov

Informáciu o tom, že jedine murovaný dom je správna voľba, si nosíme zakorenenú hlboko v podvedomí už od detstva, poučení z rozprávky o troch prasiatkach. Keby v čase jej vzniku existovali montované domy, štvrté prasiatko by už obývalo svoj domček, kým by tretie čakalo na vyzretie mokrých procesov.

Prednosťou „montovačiek“ je totiž jednoduchá, rýchla a čistá výstavba s vysokou presnosťou. Drevostavba sa vyskladá na základovú dosku ako stavebnica z obvodových stien, priečok, zo strechy a z ostatných stavebných prvkov, ktoré boli vopred vyhotovené presne na mieru vo výrobnej hale.

Stavať preto možno po celý rok bez ohľadu na počasie. Niektoré firmy ponúkajú prefabrikované obvodové steny s osadenými oknami. V takom prípade môžete postaviť hrubú stavbu menšieho rodinného domu už za pár dní a týždeň nato začať kúriť. Podľa náročnosti projektu sa odhaduje čas od začiatku výstavby po odovzdanie do užívania približne jeden až štyri mesiace.

V porovnaní s klasickou stavbou vám montovaný dom vďaka suchým procesom ušetrí čas, užšie obvodové steny zas zväčšia úžitkovú plochu. Pri osádzaní rozvodov nie je potrebné sekať, väčšina panelov má na to vopred vyfrézované trate podľa projektovej dokumentácie. A hlavne, ihneď po dokončení prác je dom obývateľný bez nutnosti vetrania a dozrievania stavby.

S čím treba počítať?

Výstavbu montovaného domu zverte do rúk len profesionálnej firme, najlepšie s certifikátom na jej montáž. Obzvlášť ak chcete dosiahnuť pasívny štandard, precíznosť každého detailu je na prvom mieste. Na odborníkov radšej nechajte aj uchytenie ťažšieho nábytku alebo kotla do steny, aby ste trafili do nosnej časti konštrukcie a neporušili izolácie. Malá nevýhoda je, že nemôžete vŕtať do stien hocikde ako v murovanej stavbe.

Ak sa rozhodnete pre stavbu montovaného domu, preverte si, či je váš pozemok dobre prístupný aj pre kamión na dovezenie prefabrikovaných panelov a tiež žeriav, pomocou ktorého sa panely osádzajú na základovú dosku. V prípade, že máte pozemok vo svahovitom teréne, s montovanou stavbou počítajte len nad úrovňou terénu.

Širšia ponuka

Výrobcovia a projektanti sa snažia neustále optimalizovať a inovovať skladby a vzájomné spoje jednotlivých sendvičových panelov, aby sa pri montáži maximálne eliminoval vznik tepelných mostov. Tak sa za posledné roky rozrástla aj ponuka konštrukcií montovaných domov s požiadavkou na dosiahnutie energeticky pasívneho štandardu. V zásade sa skladajú z nosnej, inštalačnej a izolačnej vrstvy, pričom niektorí výrobcovia už minimálne dve vrstvy skĺbili do jednej, čím ušetrili centimetre na finálnej hrúbke obvodových stien. V ponuke nájdete napríklad panelové prefabrikáty, ktoré tvoria drevené nosné rámy z KVH hranolov, v ktorých je medzi dvoma vrstvami veľkoplošných dosiek uložená vnútorná tepelná izolácia. Tú môže tvoriť fúkaná celulóza, slama alebo minerálna vlna.

Iný príklad veľkoformátových panelov na výstavbu montovaných drevostavieb sú CLT panely, z anglického „cross laminated timber“, ktoré sú z masívneho dreva vrstveného krížom.

Návratnosť?

Na túto tému by sa dalo polemizovať. Ide najmä o dlhodobú investíciu do kvalitného bývania so zdravou klímou, ktoré vám zabezpečí vyšší komfort a dlhodobo nízke prevádzkové náklady. Treba si uvedomiť, že aj keď bude návratnosť vstupných investícií do montovaného energeticky pasívneho domu o päť až desať rokov dlhšia ako pri štandardnej stavbe, EPD si na trhu nehnuteľností zachová vyššiu hodnotu.

Viete, že...

... na Slovensku je zatiaľ povolená výstavba montovaných drevostavieb len do výšky dvoch nadzemných podlaží? V zahraničí je to o dve až štyri poschodia viac.

Foto: archív firiem

Autor: Pekné Bývanie/ Inéz BÚCI