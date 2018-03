Zdravé bývanie: 2-izbový byt pôsobí po prerábke pohodovo a vzdušne

Kupovali ho nedávno, ešte ako trojčlenná rodina. V procese jeho prepisovania zistili, že čakajú prírastok, tak začali uvažovať, ako ho čo najlepšie prispôsobiť pre štyroch. Tento svoj zámer sa rozhodli zveriť do rúk architektov Sone Králikovej a Michala a Jany Tartaľovcov. „Ich vkus sa stotožňuje s naším, preto na nich padla voľba,“ hovorí domáca pani.

Bez straty súkromia

Aj keď byt bol už čiastočne rekonštruovaný, prerábali všetko znova. Cieľom bolo z pár štvorcových metrov získať súkromie pre deti, rodičov, dostatok úložných priestorov a útulnú dennú časť s veľkým stolom, za ktorým môžu pohodlne stolovať všetci spolu. „Keď sme prvýkrát videli tento dvojizbový byt, vedeli sme, že budeme meniť dispozíciu, prehadzovať miestnosti i búrať, aby sme vyťažili z priestoru čo najviac,“ spomína Soňa.

Našťastie skeletová konštrukcia domu s tehlovými stenami to dovoľovala. Dnes je z pôvodnej kuchyne spálňa. Kuchyni vyčlenili kútik v najväčšej izbe spolu s jedálňou a obývačkou. Aby táto spoločenská časť bytu získala vzdušnosť a atmosféru, od chodby ju nedelia dvere a pôvodné balkónové okno vystriedala presklená stena. Preč dali aj stenu medzi chodbou a detskou izbou, aby vstup lepšie usporiadali. Deti majú zachované súkromie praktickou vstavanou skriňou. Veľkým rébusom v byte bola kúpeľňa, potrebovali do nej dostať práčku. Vyriešili to kompromisom: Nízky model práčky zasunuli pod umývadlo, ktoré osadili o trochu vyššie.

Zamerané na materiály

Majitelia inklinujú k prírodným materiálom, mali snahu zachovať pôvodné drevené podlahy a od toho sa odvíjala materiálová línia celého bytu. Parkety v izbách zrenovovali a dlažbu v bývalej kuchyni a chodbe odstránili. V novej spálni položili autentické bukové vlysy, ktoré zohnali v bazári. Na chodbu zvolili marmoleum. Domáca pani veľmi túžila po tehle v byte. Toľko sa o nej rozprávali, až sa architektky rozhodli urobiť sondu, ako vyzerá tehla pod omietkou v obývačke.

Napriek tomu, že nebola dokonalá, nechali ju odhalenú a pretreli na bielo. Tým potlačili nedokonalosti a zvýraznili štruktúru, ktorá púta pozornosť. Pri zariaďovaní autorky primárne siahali po prírodných a hygienicky neškodných materiáloch a povrchových úpravách. Napríklad po dyhe na vstavanej skrini na chodbe a nábytku na mieru v obývačke, dverách z masívneho dreva, hygienickom coriane na kuchynskej pracovnej doske.

„Aj keď zmeny boli väčšie, ako sme plánovali, a pre zásah do obvodovej steny sme museli absolvovať zdĺhavý proces okolo stavebného povolenia, sme radi, že sme sa do toho pustili. Veľmi rada mám slnečnú obývačku a tento veľký stôl, pri ktorom trávime spoločne veľa času, stolujeme, kreslíme, vyrábame, robíme všetko...“ vyznala sa nám majiteľka.

Premeniť dvojizbový byt na trojizbový pre štvorčlennú rodinu bolo pre nás veľkou výzvou. Veľa úložných priestorov, praktickosť, vzdušnosť, svetlosť a útulnosť sú hlavnými vlastnosťami, ktoré spájali predstavu investorov s našou tvorbou. Pri návrhu sme zdôraznili autentickosť bytu použitím pôvodných materiálov a vyťažili z plochy maximum.

