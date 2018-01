Zladený na mieru: V rodinnom dome všetko ladí a nič nie je zbytočné

Pôvodný dom na vidieku manželia postavili ešte v roku 2004. Časom sa rodina rozrástla, potrebovala väčšie priestory aj nároky sa zmenili. Rozhodovali sa, akým spôsobom dom zväčšia. Napokon zvíťazila verzia s prístavbou. Pristavili prednú časť domu a zároveň pôvodnú garáž zapojili do dispozície domu.

Dnes je z nej kuchyňa, obývačka sa otvorila a interiér sa plynule prepojil s exteriérom. Prízemie sa rozšírilo o spálňu a pracovňu. Podkrovie, kde sú izby detí, ostalo nezmenené. Celý dom dostal nové podlahy, okná, interiérové dvere i zariadenie.

Interiér s dizajnérkou

Do rozbehnutého projektu vstúpila interiérová dizajnérka Jana Cymorková. „Išli sme vyberať koberce a textílie do interiérového štúdia a tam nám padla sánka z toľkých pekných vecí. Janka nás usmernila, čo sa k čomu hodí. Jej rady nám boli sympatické, tak sme ju oslovili, či by nám pomohla s celým interiérom,“ spomína na ich prvé stretnutie domáca pani.

Pre svoju šesťčlennú rodinu si predstavovali útulný, po domácky ladený interiér, nič strojené. Pôvodne ich to ťahalo do vidieckeho štýlu. S ohľadom na vonkajšiu podobu domu však uprednostnili nadčasovú klasiku.

Žlté akcenty

Celý priebeh prestavby bol perfektný aj vďaka tomu, že dizajnérka a majiteľka si padli do nôty a na všetky otázky mali podobné odpovede. „Navrhovalo sa mi dobre, pretože sme si sadli vkusom. Majiteľka domu tiež inklinuje k prírodným materiálom a farbám, vyšívaným textíliám a originálnym doplnkom,“ hovorí dizajnérka.

Domáca pani k tomu dodáva: „Celé to tvorenie bolo radostné a príjemné, sprevádzané spoločným nadšením pri hľadaní toho najlepšieho a kombinovaní.“ Spolupráca teda nevyžadovala kompromisy, preto celý interiér pôsobí harmonicky. Zvlášť obývačka, kde pútajú pozornosť dve kultové dizajnérske kreslá vo výrazne žltom čalúnení, ktoré už majitelia mali. Od nich sa odrazila a doladila farebnosť celého spoločenského priestoru.

Na obývačku nadväzuje jedálenský kút s veľkým dreveným stolom a so stoličkami v sivých a zelených odtieňoch. Zútulňuje ho záves v pastelovom odtieni zelenej s jemnou výšivkou. Kuchyňa je od obývačky taktne oddelená. V nej sa majiteľka trošku obávala čiernej tabuľovej tapety. Dnes je obľúbená najmä medzi deťmi. Navyše žiari na nej rodinná mandala, aj žlté stoličky pri menšom jedálenskom stole.

Keď prehovorí drevo

Majitelia chceli zariadiť dom kvalitnými materiálmi a farbami, ktoré sa rýchlo neokukajú. Základ tvorí drevená podlaha na celom prízemí s výnimkou kúpeľne. Preto na ďalšie výrazné zariaďovacie prvky - steny, sedačku, nábytok - Janka vybrala neutrálne farby. Nábytok na mieru tiež zapadol ako uliaty. Originálne kusy z masívneho dreva - komodu, jedálenský aj konferenčný stôl či vešiakovú stenu zo starého dreva v predsieni - vyrobil umelecký zámočník a stolár podľa návrhu dizajnérky. Iný stolársky majster sa zasa podpísal pod výrobu kuchynskej linky, obývacej steny i steny v pracovni. Janka citlivo doladila svietidlá, textílie a všetky detaily, napríklad úchytky na nábytku a vankúše na sedačke.

Mgr. art. Jana Cymorková

interiérová dizajnérka

CYMORKA interior design

Z tohto interiéru mám veľkú radosť. S majiteľmi bola veľmi príjemná spolupráca, zosúladili sme sa vkusom, od výberu materiálov, farieb až po doladenie tých najmenších detailov. Vznikol tak interiér s útulnou domáckou atmosférou.

Foto: Robo Hubač

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Adela MOTYKOVÁ