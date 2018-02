Objavili ste trhliny, opadanú omietku alebo zvlhnuté murivo? Je najvyšší čas na ozdravenie fasády

Malé trhlinky v omietke ešte nemusia znamenať problém. Tie však časom môžu prerásť do hlbokých a spôsobiť opadanie omietky a poškodenie muriva. Väčším škodám predídete, ak občas skontrolujete fasádu a budete ju pravidelne udržiavať. Začnite hneď po zime! S trhlinkami a malými plochami opadnutej omietky si poradíte aj sami.

Neškodné trhliny

Príčiny vzniku trhlín treba hľadať v samotnej omietke alebo v podklade. Neusporiadane prebiehajúce trhliny s rozvetvením majú spravidla svoj pôvod v omietke, spôsobe omietania, vysúšania, tvrdnutia a podobne.

Tie, čo majú zreteľný smer a sú dlhé, má na svedomí podklad. Ak sú jemné a iba povrchové, nie sú nebezpečné, len neestetické. Vtedy postačí stenu pretrieť farbou s prímesou piesku, nylónových vlákien alebo kremeňa, ktoré všetky drobné trhliny vyplnia. Trošku náročnejšia je oprava väčších prasklín v omietke. Najprv musíte odstrániť všetok uvoľnený a drobiaci sa materiál okolo nej. Ak je to možné, trhlinu upravte tak, aby sa smerom do hĺbky rozširovala. nová omietka sa tak lepšie prichytí. Môžete na to použiť úzku špachtľu, nožík, skrutkovač. Uzučké ostré trhliny zatrite akrylovým tmelom a obnovte náter alebo maľbu na fasáde. Zabudnite na silikónový tmel. Maľba ani náter na ňom nedržia. Akrylový tmel je pružný a pri zmenách teploty znesie aj rozťažnosť materiálu.

Kedy spozornieť?

Ak sa po vyplnení trhlina objaví opäť, môžu to spôsobovať pohyby konštrukcie alebo podložie. Zistíte to tak, že cez trhlinu prelepte sadrový alebo sklený pásik. Keď ich nájdete v priebehu nasledujúcich týždňov prasknuté, je to väčší problém a rozhodne ho prekonzultujte so statikom, prípadne staviteľom. Ten by mal presne určiť príčinu vzniku nebezpečnej trhliny.

Tá môže byť rôzna – plytké odmŕzajúce základy, sadanie budovy vplyvom otrasov, sadanie novopostavenej ťažšej budovy, ktorá so sebou strháva vedľajšiu ľahšiu budovu. Celkom časté je podmytie základov poruchou kanalizácie či vodovodu, alebo nedodržanie technologických postupov pri murárskych a betonárskych prácach. D o opravy trhliny sa pustite až po odstránení príčiny.

Pozor na vlhkosť

Jedna z príčin popraskania a opadania omietky je jej zvlhnutie vplyvom zatekania zo strechy, porušených žľabov a zvodov, vplyvom vzlínania vody na sokloch objektu a navlhnutie muriva pod omietkou. Voda v omietke v zime premrzne, zväčší svoj objem a začne praskať. Najprv by ste mali opraviť deravé žľaby, vymeniť popraskanú strešnú krytinu alebo zhotoviť okolo domu vyspádovaný odkvapový chodník a až potom sa pustiť do opravy omietky. Okolie opadanej omietky poklepte mierne kladivom a odstráňte všetky uvoľnené zvyšky.

Všade tam, kde počuť pri klepaní dutý zvuk, osekajte omietku až po miesta, kde dobre drží. Vyškrabte škáry medzi tehlami až do hĺbky jedného centimetra, stenu dobre očistite od prachu a navlhčite. Podľa návodu pripravte opravnú omietkovú zmes a oceľovým hladidlom nanášajte na stenu. Tam, kde má byť omietka hrubšia, nanášajte ju postupe, vo viacerých tenších vrstvách.

Do prvej vrstvy urobte hlboké drážky, aby sa vytvoril dobrý podklad, a až po jej vyschnutí, približne po 24 hodinách, nanášajte ďalšiu. Ak budete ako konečnú úpravu nanášať šľachtenú omietku, vyrovnajte poslednú vrstvu asi 5 mm pod úroveň fasády.

Urobte do trochu zvädnutej omietky čiary krížom-krážom a po zaschnutí naneste šľachtenú omietku. Ak nepoužijete šľachtenú omietku, pokračujte v nanášaní vrstiev, až kým nová omietka nebude trocha hrubšia ako pôvodná. Po miernom zaschnutí ju drevenou latou alebo oceľovým hladidlom zarovnajte s okolitým povrchom. Nakoniec urobte povrchovú úpravu, akú má pôvodná omietka. V prípade, že sa rozhodnete opraviť celú fasádu, zvážte, či nie je správna chvíľa na zateplenie.

Zastavte vlhkosť

Nezanedbajte také signály ako nenápadné fľaky na stene, prípadne menšie mapy. Ich príčinou je vzlínajúca zemná vlhkosť, pod ktorú sa môže podpísať zvýšená hladina spodnej vody, dlhodobé neudržiavanie objektu, doslúženie pôvodných izolačných materiálov alebo ich absencia, zanesenie drenáží či nevhodné stavebné úpravy. Ak nezakročíte včas, vlhkosť sa rozšíri, omietka začne opadávať a narúša sa aj pevnosť muriva. Najskôr sa pokúste odstrániť zdroj vlhkosti mimo stavebnej konštrukcie. Najjednoduchšie je urobiť drenáž pri základoch, ktorá odvedie vodu mimo objektu. Až potom siahnite po niektorej sanačnej metóde, ktorá odstráni vlhkosť z muriva a zabráni postupu vody murivom. Aby ste predišli metóde pokus – omyl, je lepšie dať si urobiť sanačný rozbor. Ten špecifikuje zdroj vlhkosti, určí najkritickejšie miesta výskytu vlhkosti a navrhne adekvátny spôsob sanácie.

Stavebné zásahy

Jedna z možností je vkladanie hydroizolácie do vodorovnej škáry, ktorú vytvoríte postupným podrezávaním alebo šachovnicovým vybúravaním muriva. Účinnosť závisí od toho, či použijete ako izoláciu asfaltové pásy, PVC pásy, či fólie.

Táto metóda je veľmi prácna, musí sa robiť postupne, aby sa nenarušila statika stavby. Za podrezanie jedného metra muriva hrubého 45 cm zaplatíte od 30 eur, cena závisí od jeho hrúbky a spôsobu podrezávania. Rýchlejší spôsob je zarážanie antikorových plechov do muriva. Táto metóda je však nepoužiteľná pri zmiešanom murive a v prípade, ak sú v budove klenby. Za prácu a materiál pri tomto spôsobe sanácie zaplatíte okolo 66 eur za bežný meter 45 cm hrubého múra.

Pomocou chémie

Chemická injektáž je spôsob, pri ktorom sa do muriva navŕtajú kolmé otvory a do nich sa vstrekuje špeciálna látka, ktorá vytvorí clonu brániacu vzlínaniu vody. Používajú sa cementové suspenzie, silikátové roztoky, polyuretány a iné zmesi. Metóda je rýchla a účinná, vhodná na tehlové, kamenné aj zmiešané murivo. Cena za sanáciu 45 cm hrubého múra je okolo 45 eur za jeden meter.

Takzvaná vzduchová metóda spočíva vo vytvorení vzduchových kanálikov v murive, ktorými cirkuluje vzduch a odvádza vlhkosť z konštrukcie do ovzdušia, pričom možno použiť aj ventilátor. Táto metóda je oproti ostatným nenáročná na financie, ale s nižšou účinnosťou.

Ak sú stavebné zásahy obmedzené, vhodná je elektroosmóza. Táto metóda funguje na základe fyzikálnych vlastností elektromagnetického poľa a dokáže zbaviť dom vlhkosti kompletne, je však finančne náročná. Do muriva sa zavedú kladné a záporné elektródy. Kladné náboje spolu s molekulami vody sa pohybujú k zápornej elektróde, umiestnenej v zemi. Výsledok je „sťahovanie“ vlhkosti z muriva do zeme, a tým aj vysúšanie muriva. Riešenie touto metódou vyjde približne na 1 700 eur.

Alternatívny systém vysúšania z hľadiska polarizácie kvapalnej vlhkosti v murive je magnetokinéza. Všetky spomínané sanačné metódy možno doplniť sanačnými omietkami, ktoré neodstraňujú príčiny, ale znižujú nežiaduce účinky vlhkosti.

Oproti klasickým umožňujú murivu lepšie vyschnúť, pretože sú paropriepustné. Vďaka svojmu veľkému vnútornému povrchu vysychanie dokonca urýchľujú a majú dostatočnú kapacitu na ukladanie soli, takže neprichádza k porušeniu omietky.

Autor: Pekné Bývanie/Adela MOTYKOVÁ