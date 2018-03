Plochá verzus šikmá strecha na dom: Porovnajte ich výhody a nevýhody

Ploché strechy často narážajú na mnoho predsudkov, napriek tomu sa sa stali výrazným štýlovým prvkom súčasnej architektúry. Z minulosti ich ťaží prívlastok zatekajúce. Kedysi naozaj zatekali, pretože neexistovali kvalitné materiály a realizačné firmy nedokázali dobre vyriešiť náročné konštrukčné detaily. Súčasné kvalitné materiály a systémové prvky v podobe modifikovaných hydroizolačných pásov, fólii z mäkčeného PVC, bitúmenových stierok či manžiet okolo prestupov zaručujú, že pri správnej realizácii bude plochá strecha bezpečná a bezproblémová ako šikmá.

Tradičné riešenie so šikmou strechou

Šikmá strecha je menej vystavovaná nepriazni počasia ako plochá strecha, preto je v našich klimatických podmienkach stáročia preferovaná. Dostatočný spád umožňuje

odtekanie dažďovej vody, a preto nie je potrebné používať absolútne vodeodolné materiály. Výhodou šikmých striech je využiteľnosť podkrovných priestorov, možnosť výmeny poškodenej časti krytiny. Na rozdiel od plochých striech majú obmedzené využitie celej pôdorysnej plochy hlavne v častiach šikmých strešných rovín. Nevýhodami sú aj vyššia prácnosť, vyššie nároky na presnú remeselnú prácu a koordináciu viacerých profesií a s tým súvisia aj vyššie náklady na samotné zastrešenie. Vzhľadom na väčšiu náročnosť šikmej strechy treba pri jej stavbe myslieť na každý detail. Ich zanedbanie je totiž hlavnou príčinou porúch. Medzi výhody šikmých striech patrí aj ich relatívna bezúdržbovosť a vo väčšine prípadov aj dlhšia životnosť použitej krytiny.

Čo sa týka tvaru šikmých striech, preferujú sa jednoduchšie tvary, z ktorých ekonomicky najvýhodnejšia je pultová strecha s jednou šikmou rovinou. O čosi náročnejšia na konštrukciu, ale obľúbená, je sedlová strecha. Už menej sa využíva valbová strecha. Je to vlastne sedlová strecha ukončená šikmým skosením - valbou. Jej konštrukcia je však oproti predchádzajúcim typom náročnejšia čo do stavby, aj financií.

Plochá strecha zbavená predsudkov

Pri výbere plochej strechy je v súčasnosti hlavným argumentom menšia investícia na jej realizáciu ako pri šikmej streche. Aj z pohľadu racionálneho využitia priestoru je lepšia plochá strecha. Rovná strešná krytina neuberá potrebné miesto na poschodí. Najväčší úžitok prináša plochá strecha tomu, kto ju chce využiť ako terasu, zelenú plochu a rozšíriť tak obytný priestor, napríklad pri malej výmere pozemku.

V porovnaní so šikmou strechou má ale zvyčajne kratšiu životnosť a náklady na jej údržbu sú tým pádom vyššie. Konštrukcia plochej strechy je veľmi jednoduchá. V podstate je to ďalší strop, na ktorý je položená tepelná izolácia a izolácia proti vode. Pri plochých strechách je nevyhnutné dôsledne dodržiavať technologické procesy pri zabezpečení vodotesnosti povlakovej krytiny. Je dôležité dokonalé vyspádovanie strešných plôch. Zložité je riešenie prestupov cez plochú strechu. Práve na to je potrebné používať cenovo náročnejšie riešenia. Vďaka moderným materiálom môžu už aj rovné strechy slúžiť rovnako dlho ako strechy šikmé.

Plochá strecha je vhodnejšia:

Ak má dom zložitý pôdorys, šikmé strechy sú optimálne pre jednoduchý tvar domu

Ak je potrebné preklenúť väčší rozpon, šikmá strecha by bol príliš vysoká alebo s príliš malým sklonom

Ak sú na to estetické dôvody, napríklad zdôrazniť horizontálnu líniu

Ak ju vyžaduje kontext s okolitými stavbami

Ak stavebník nemá rád podkrovné miestnosti so šikmými stenami

Ak stavebník plánuje v budúcnosti pristavať ďalšie podlažie

Ak chce stavebník vegetačnú strechu, voda pre rastliny, aj rastliny samotné, sa lepšie držia na plochej streche

Porovnajte PLUSY a MÍNUSY plochej a šikmej strechy:

Plochá strecha:

Plusy: Jednoduché konštrukčné riešenie + Rýchla montáž + Lepšia požiarna odolnosť + Možnosť využitia priestoru – terasa, záhrada + Cena

Mínusy: - Obmedzený výber strešnej krytiny - Náročnejšia údržba¨

Šikmá strecha:

Plusy: Životnosť + Využiteľnosť podkrovia + Bezúdržbovosť + Odolnosť voči poveternostným vplyvom + Veľký výber strešnej krytiny + Bezproblémové odvodnenie

Mínusy: Náročná realizácia - Možný vznik tepelných mostov pri nekvalitne urobenej tepelnej izolácii - Cena - Požiarna bezpečnosť

Tri dobré rady na záver

1.Na streche sa šetriť nevyplatí. Strecha vyžaduje kvalitný projekt, materiál, a hlavne odbornú a kvalitnú realizáciu.

2. Vzhľadom na skutočnosť, že špičkových strechárov skôr ubúda, budete si musieť za ich prácu priplatiť.

3. Realizácia kvalitnej strechy chce čas. Unáhlená realizácia sa na každej streche podpíše rovnako ako nekvalitný materiál, nešikovný remeselník alebo nezodpovedný dodávateľ.

Autor: am/ipeknebyvanie.sk