Zaostrené na komín: Komínový manuál

Neodborná realizácia a zvlášť nedobre zvládnuté detaily sú drobnosti, ktoré vedia ovplyvniť vašu spokojnosť, respektíve nespokojnosť. Ani investícia do najkvalitnejšieho systému vám nemusí byť nič platná, ak zlyhá ľudský faktor. Čo všetko zohľadniť pri výbere a na čo dať pozor pri návrhu a pri samotnej realizácii?

Myslite perspektívne!

Či už staviate, alebo rekonštruujete, pri výbere komína je dobré myslieť aj na možnosť zmeny vykurovacieho paliva. Ak dnes preferujete plynové vykurovanie, neznamená to, že v budúcnosti nebudete chcieť prejsť na inú alternatívu. Zvážte si, či chcete komín s jedným, alebo dvoma prieduchmi. Ten prvý vás totiž o možnosť zmeny paliva v budúcnosti oberá. S dvojprieduchovým komínom nebudete musieť riešiť náročnú prestavbu.

Projekt je dôležitý

Návrh komína by ste mali ponechať na projektanta. Tak si môžete byť istí, že komín bude na správnom mieste a bude spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky. Komín by sa mal umiestniť do stredu stavby, čím sa zabezpečia optimálne rozptylové podmienky vo voľnom prúdení vzduchu. Súčasť návrhu je aj stanovenie minimálnej výšky a priemer prieduchu komína. Najmenšia výška vyústenia komína musí byť 4 metre nad terénom. Nezanedbateľná podmienka je tiež prevýšenie ústia komína nad strechou.

Vzduch zvonka

Čoraz častejšou sa stáva požiadavka na prívod vonkajšieho vzduchu. Vyžadujú ju kondenzačné kotly, turbokotly, ale aj niektoré typy kotlov na biomasu. No a stále vo väčšom meradle aj kozubové vložky či kachle. Ideálne je, ak komín v rámci prieduchu dokáže paralelne odvádzať spaliny a privádzať vzduch na horenie. Dva prieduchy v jednom komíne zvyčajne spája šachta, ktorá má multifunkčné využitie. Poslúži napríklad aj na prívod vzduchu do vykurovacieho zariadenia s uzavretou spaľovacou komorou.

Z čoho?

Váhate, akú komínovú vložku si zaobstarať? Výber závisí od spotrebiča napojeného do komína, a teda aj od paliva. Hliníkové vložky možno použiť iba v komíne pre plynový spotrebič, pre tuhé palivá sú zakázané. Majú obmedzenú životnosť na dva až päť rokov. Šamotové vložky sa hodia pre všetky typy palív, ich životnosť je najdlhšia a sú bezpečné aj z hľadiska vznietenia spalín. Navyše zaručujú maximálnu tesnosť komína. Sú ideálne aj pri rekonštruovaných komínoch. Keramické vložky sa najčastejšie využívajú v novostavbách. Vložka z nehrdzavejúcej ocele je vhodná na tuhé a plynné palivo a má niekoľkonásobne dlhšiu životnosť ako hliník. Takáto vložka je odolná proti vysokým teplotám a dostatočne tesná. Iným druhom kovových vložiek sú pozinkované či hliníkové, odborníci im však vyčítajú lámavosť, rýchle opotrebovanie a nedostatočnú odolnosť.

Od podlahy...

Komínové teleso sa stavia na základ alebo na konštrukciu hrubej podlahy. Jednotlivé tvárnice treba spájať klasickou maltou. Ak sa rozhodnete pre komínové teleso so zadným odvetrávaním, treba dodržať spôsob kladenia tepelnej izolácie do komínovej konštrukcie. Spoj izolácie musí byť v osi kolmej na stenu tvárnice, zabráni sa tým upchatiu kanálikov zadného odvetrávania. Pri stavbe systému treba zohľadniť aj napojenie dymovodu. Dymovod by mal mať možnosť rozťahovať sa. Z toho dôvodu musí byť medzi dymovodom od spotrebiča a vnútornou hranou napojovacieho kusa na dymovod medzera minimálne 0,5 cm. Napojovací kus treba vyviesť kolmo na stenu komínovej tvárnice, nikdy nie cez roh, pretože sa preruší prúdenie vzduchu v zadnom odvetrávaní. Nezabudnite na dostatočné množstvo čistiacich otvorov v dymovode, aby ste komín mohli pravidelne kontrolovať a vymetať. Dymovod a spôsob napojenia vykurovacieho zariadenia musí pred spustením komína do prevádzky schváliť revízny technik.

○○○○○

Priemer je dôležitý Ak veľkosť prieduchu nezodpovedá výkonu spotrebiča, spotrebič stráca účinnosť, čím dochádza k zvyšovaniu nákladov na vykurovanie. Pre rodinný dom postačí komín s priemerom prieduchu 140 milimetrov. Odvod spalín z kozubovej vložky vyžaduje priemer prieduchu 16 až 20 cm, z kachľovej pece 18 až 20 cm a z otvoreného kozuba 20 až 30 cm. Ak podceníte fázu projektovania, môžete mať s komínovým telesom už čoskoro po jeho spustení do prevádzky vážne problémy.

○○○○○

... po strechu

Náročná úloha je riešenie prestupov cez strechu. Otvor v strešnej konštrukcii musí byť o 3 až 6 cm väčší ako vonkajší rozmer komína. Táto medzera sa vyplní nehorľavým izolantom. V mieste, kde komín prestupuje strešnou konštrukciou, treba komínovú hlavu oplechovať. Šikmá strecha vyžaduje realizáciu dvoch prestupov, a to cez strop a cez strechu. Pri napájaní krytiny na komín je veľmi dôležitý detail precízna hydroizolácia. Inak môžete mať už čoskoro problémy so zatekaním. Prestup komína cez plochú strechu je jednoduchší, pretože stačí realizovať len jeden prestup cez strop.

Čím ho ukončiť?

Keďže nadstrešná časť komína je najviac skúšaná poveternostnými vplyvmi a korozívnymi účinkami spalín, netreba podceňovať ani komínové ukončenie. Ak uprednostníte obmurovku, stavte radšej na kvalitné materiály a precízne vyhotovenie. V súčasnosti sú však obľúbené najmä rôzne prefabrikované diely. Ako obklady komínových hláv sa používajú dosky alebo šablóny strešných krytín. Tesným obložením komína sa eliminuje riziko vznietenia horľavých stavebných materiálov použitých v spodnej nosnej konštrukcii obkladu.

Autor: Pekné Bývanie Špecial/Denisa SLANČOVÁ