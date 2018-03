Plochá alebo šikmá: Akú strechu vybrať?

Vďaka vyspelým technológiám, ktoré sú dnes dostupné na našom trhu, sa nedá jednoznačne určiť, ktorá zo striech je lepšia. Treba myslieť na to, že dobrá strecha chráni nielen pred zimou, ale aj pred horúčavou. Podľa toho je potrebné vždy vybrať dobrú konštrukciu strechy a vhodné a kvalitné materiály, či už bude mať dom plochú, alebo šikmú strechu.

LACNEJŠIA, S KRATŠOU ŽIVOTNOSŤOU

Pri výbere plochej strechy je dnes hlavný argument menšie vynaloženie finančných prostriedkov na jej realizáciu ako pri šikmej. V porovnaní so šikmou strechou má však zvyčajne kratšiu životnosť a náklady na jej údržbu sú teda vyššie. Konštrukcia plochej strechy je veľmi jednoduchá. V podstate je to ďalší strop, na ktorý je položená tepelná izolácia a izolácia proti vode. Pri plochých strechách je nevyhnutné dôsledne dodržiavať technologické procesy pri zabezpečení vodotesnosti povlakovej krytiny. Je dôležité zabezpečiť dokonalé spádovanie strešných plôch. Zložité je aj riešenie prestupov cez plochú strechu. Práve na to je potrebné používať cenovo náročnejšie riešenia. Ploché strechy sa rozdeľujú podľa počtu vrstiev, ktoré majú, na jedno- dvoj- a viacplášťové.



Veľkým plusom plochých striech je nízka cena realizácie, pretože nie je potrebná konštrukcia krovu. Rovné strechy sa využívajú zvlášť v mestách, možno na nich budovať terasu, zelenú plochu.

Jednoplášťová strecha je z ekonomického hľadiska najlacnejší variant. Medzi tepelnou izoláciou a po-vrchovou vodotesnou krytinou nemá vzduchovú vrstvu. Takéto riešenie sa niekedy prejaví ako jej nevýhoda, lebo sa v nej môže vyskytnúť kondenzácia vodnej pary. Ak by ste chceli využiť jednovrstvovú strechu, zvoľte radšej obrátenú strechu. Pri jej konštrukcii sa len vymení poradie vrstiev tepelnej izolácie a hydroizolácie. Izolácia sa položí na základný betón, prikryje sa vrstvou extrudovaného polystyrénu a ten zasa vrstvou textílie a zaťaží sa štrkom. Inverzné alebo obrátené strechy dosahujú dlhšiu životnosť, vďaka svojej štruktúre sú odolné proti mechanickému poškodeniu. Dvojplášťová strecha je zložená z horného a dolného plášťa, medzi ktorými je odvetraná vzduchová vrstva. Jej základná úloha je zabrániť kondenzácii vodných pár. Vďaka moderným povlakovým materiálom niektoré rovné strechy už môžu slúžiť rovnako dlho ako šikmé strechy. Najväčší úžitok prináša plochá strecha tomu, kto ju chce využiť ako terasu, zelenú plochu a rozšíriť tak obytný priestor, napríklad pri malej výmere pozemka.



Výstavba šikmých striech sa začína pomerne zložitou realizáciou krovu. Z tohto dôvodu je lepšie, ak sa nimi zastrešujú objekty s jednoduchým pôdorysným riešením.

TRADIČNÁ A BEZÚDRŽBOVÁ

Šikmá strecha je menej vystavovaná nepriazni počasia ako plochá. Dostatočný spád umožňuje odtekanie dažďovej vody, a preto nie je potrebné používať absolútne vodoodolné materiály. Výhoda šikmých striech je využiteľnosť podkrovných priestorov, možnosť výmeny poškodenej časti krytiny. Na rozdiel od plochých striech majú obmedzené využitie celej pôdorysnej plochy hlavne v častiach šikmých strešných rovín. Nevýhodami sú aj vyššia prácnosť, vyššie nároky na presnú remeselnú prácu a koordináciu viacerých profesií a s tým súvisia aj vyššie náklady na samotné zastrešenie. Vzhľadom na väčšiu náročnosť šikmej strechy treba pri jej stavbe myslieť na každý detail. Ich zanedbanie je totiž hlavnou príčinou porúch. Medzi výhody šikmých striech patrí aj ich relatívna bezúdržbovosť a vo väčšine prípadov aj dlhšia životnosť použitej krytiny. Čo sa týka samotného tvaru šikmej strechy, jej najjednoduchšia forma a ekonomicky najvýhodnejšia je pultová strecha, ktorá má iba jednu šikmú rovinu. O čosi náročnejšia na konštrukciu je sedlová strecha. Často sa pri šikmých strechách stretávame aj s názvom valbová strecha. Je to vlastne sedlová strecha ukončená šikmým skosením – valbou. Jej konštrukcia je však oproti klasickej pultovej či sedlovej strechy náročnejšia na stavbu, ale aj financie.

Porovnajte

Plochá strecha:

+ jednoduché konštrukčné riešenie

+ rýchla montáž

+ lepšia požiarna odolnosť

+ možnosť využitia priestoru – terasa, záhrada

+ cena

– obmedzený výber strešnej krytiny

– náročnejšia údržba

Šikmá strecha:

+ životnosť

+ využiteľnosť podkrovia

+ bezúdržbovosť

+ odolnosť voči poveternostným vplyvom

+ veľký výber strešnej krytiny

+ bezproblémové odvodnenie

– náročná realizácia

– možný vznik tepelných mostov pri nekvalitne urobenej tepelnej izolácii

– cena

– požiarna bezpečnosť

Autor: Adela MOTYKOVÁ