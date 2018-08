Prečo sa rozhodnúť pre plech na streche?

Čas najlepšie preveril, ktoré strešné kovy sú vhodné do našich klimatických podmienok. Medzi najstaršie, no stále žijúce, patria medené strechy. Tento materiál zvíťazil nad časom najmä vďaka svojej odolnosti proti korózii. Medený plech má trvácnosť až 300 rokov. Do polovice 19. storočia sa medené strechy nepokrývali medenkou – zelenou ochranou plechu. Strechy sa začali „zelenať“ až počas priemyselnej revolúcie. Uhličitan meďnatý je reakcia medi na ovzdušie znečisťované spalinami.

Oceľ sa vydala za zinok

Po druhej svetovej vojne sa na našich strechách začal objavovať zinok. Keď sa ukázalo, že zinok má oveľa lepšie mechanické vlastnosti ako predchádzajúce kovové strešné materiály, výrobcovia začali ešte zlepšovať jeho kvality. Zliatina zinku a titánu je nielen pevná, ale aj efektná krytina. No najbežnejšou kovovou krytinou súčasnosti je pozinkovaný plech, ktorý sa bez údržby dožije 50 rokov. Obľube sa teší najmä vďaka dobrej cene. Pri pravidelnej údržbe sa jeho životnosť zdvojnásobuje.

Benjamín hliník

Najmladší z rodiny strešných kovov je hliník. Oproti ostatným ho zvýhodňuje odolnosť proti korózii a nízka hmotnosť. Moderné výrobné technológie dokonca umožňujú širokú škálu stálofarebnej povrchovej úpravy. Estetické spracovanie kovových strešných krytín je prakticky bez hraníc. Dokáže dokonale napodobniť skladané strešné škridly, ale i veľmi osobité a opticky ľahké strechy. Vekom táto dvojtvárnosť spôsobila, že kovové strechy majú svojich zástupcov v kategórii malorozmerných, ale aj veľkoplošných strešných krytín.

Dokonalý imitátor

Malorozmerná krytina vie dokonale kopírovať keramickú. Väčšinou sa vyrába z oceľového pozinkovaného plechu lisovaním s konečnou plastovou úpravou. Prepracované strešné systémy ponúkajú kompletné príslušenstvo vrátane hrebenáčov, odvetrávacích prvkov, krajoviek či sneholapov. Veľkoplošné plechové krytiny sú v ponuke tvarované alebo hladké. Tvarované vlnité alebo trapézové plechy dnes objavíme na priemyselných stavbách. Hladké plechy často zdobia skvosty modernej architektúry s využitím prírodného vzhľadu medi alebo titánzinku.

Nepreberte

Isté je, že je z čoho. Kým bežného spotrebiteľa zaujíma najmä vzhľad a cena, projektant musí vziať do úvahy viac aspektov – vhodnosť materiálu v danej lokalite, veternosť, množstvo snehu, typ strešného plášťa a nemenej podstatný je aj sklon strechy. To všetko spolu s typom krytiny ovplyvňuje nadimenzovanie nosnosti celej konštrukcie. Farbou strechy môžete medzi ostatných zapadnúť alebo, naopak, odlišovať sa až „kričať“. Ako sa hovorí, každému podľa chuti.

Kľúč k úspechu

Záruka na poskytované práce kvalitnej pokrývačskej firmy sa pohybuje v rozpätí od niekoľkých mesiacov až do dvoch rokov. Ak firma neponúka žiadnu garanciu na svoju prácu, radšej sa jej vyhnite. Majstrov vám zvyčajne dokáže odporučiť výrobca, ktorý zabezpečuje odborné školenia na práce s konkrétnym materiálom, končiace osvedčením. Inou možnosťou je vyhľadať si odborníka na stránkach Cechu strechárov Slovenska, ktorý združuje profesie týkajúce sa realizácií a rekonštrukcií striech. Členstvo v ňom podmieňuje okrem živnostenského oprávnenia aj kvalitne vykonaná práca minimálne na niekoľkých stavbách. Prostredníctvom krajského cechmajstra si to združenie overuje a kontroluje.

Plusy plechu

pri použití väčších prvkov vznikne málo škár, a tým je menšie riziko netesností a zatekania strechy

ohňovzdornosť

dá sa využiť na všetky sklony striech

pomerne jednoduché krytie pri zložitých alebo zakrivených strešných plochách

ľahké pripojenie k odkvapu a k strešným otvorom

rýchla montáž

Mínusy plechu

vysoká vodivosť tepla, ktorá pri nesprávnej realizácii spôsobuje tepelnú nepohodu v podkroví

nízka schopnosť pohlcovať zvuky pri nedostatočnej izolácii. Prejavuje sa pri padaní dažďa alebo krúp rušivým zvukom. Zvýšenú hlučnosť dopadajúceho dažďa na kovovú strechu eliminujte dôslednejším výberom tepelnoizolačných materiálov. Každá tepelná izolácia má aj zvukovoizolačné vlastnosti. Informujte sa o nich.

pri veľkých plochách a dĺžkach treba počítať s tepelnou rozťažnosťou

Autor: PLUS Jeden deň/pb