Bývať sa dá aj bez inžinierskych sietí

Základný komfort vám zabezpečia náhradné zdroje. Treba len dopredu vedieť, ako budete tráviť čas a bez čoho sa nezaobídete. Podľa toho sa dajú vypočítať vaše energetické nároky a nadimenzovať celý energetický systém. Najistejšia býva kombinácia viacerých zdrojov, ktorými sú drevo, slnko, vietor, plyn v tlakových nádobách ale aj nafta či benzín. Okrem firiem, ktoré sa zaoberajú získavaním energie zo slnka a vetra, získate zaujímavé nápady a tipy na stránkach venujúcich sa karavanom. Práve auto na cestách je príkladom minidomácnosti bez prípojky na inžinierske siete.

A BUĎ SVETLO

Ideálne je využiť slnko alebo vietor, ktorých energia sa akumuluje v batériách. Dajú sa použiť autobatérie alebo batérie priamo na to určené. Neľakajte sa hneď vysokých vstupných investícií. Ak bude Vaša spotreba elektickej energie malá, čiže si budete svietiť, prípadne zapojíte malú špeciálnu chladničku, vystačíte si s jedným alebo dvoma panelmi, regulátorom a obvodom na 12 V.

Vyššia investícia bude potrebná, pokiaľ plánujete chatu vybaviť niekoľkými elektrospotrebičmi na 220 V. Premýšľate o kúpe chalúpky ďaleko od civilizácie, kde líšky dávajú dobrú noc, no odrádza vás neprítomnosť inžinierskych sietí? S trochou skromnosti sa však bez nich zaobídete. Drahé bude najmä navýšenie počtu fotovoltaických panelov alebo veterných turbín. K obvodu sa naviac pripojí i menič napätia a vyššie sú i straty v systéme.

Aj využívanie veternej energie sa vyvíja v prospech maloodberateľov. Niektoré typy vrtúl malých rozmerov sa na vyššom stĺpe umiestňujú niekoľko metrov od chaty. Postupne ich však nahrádzajú útlejšie a ľahšie modely, ktoré je možné umiestniť dokonca priamo na strechu domu. Okrem klasického tvaru prišli výrobcovia aj s novým typom turbín valcovitého tvaru.

Ak si potrpíte na istoty, ako zálohový zdroj môžete nachystať naftový alebo benzínový generátor, ktorých palivo však musíte kontrolovať a dopĺňať.

VARENIE A TEPLÁ VODA

V chladnejších obdobiach roka môžete na varenie využívať kachle, pec či sporák na tuhé palivo s platničkou, prípadne i rúrou. V lete otvorené ohnisko či vonkajší kozub. Elegantná možnosť, ktorá funguje celý rok, sú jedno- alebo dvojplatničky na plynové tlakové nádoby. Určite si zaobstarajte plynovú nádobu naviac na výmenu. Solárny ohrev vody funguje najmä v lete. Poslúžia solárne panely alebo solárna záhradná sprcha. Avšak v chladnejších obdobiach roka zvyčajne nepostačuje. Vypomôcť si môžete plynovým bojlerom, či dokonca bojlerom na tuhé palivo.

BEZ KANALIZÁCIE

Ideálne je, ak je na pozemku výdatný zdroj vody, na ktorý napojíte drez, umývadlo, sprchu i toaletu. Namiesto žumpy a jej vyvážania si nechajte vybudovať koreňovú čističku odpadových vôd. Pracuje celkom bez elektrickej energie, využíva prirodzený spád a vodu čistia baktérie na koreňoch rastlín. Priam idylicky zapadne aj do prírodného prostredia. V prípade, že zdroj vody je obmedzený, trh ponúka niekoľko možností toaliet, ktoré sa zaobídu celkom bez vody. Obľúbené chemické záchody sú určite najlacnejšou variantou. Akurát budete musieť dokupovať tekutinu, ktorá sa do nich vlieva. Pozorne však čítajte drobné písmenká, pretože niektoré typy kvapaliny sú určené k odbornej likvidácii a nesmú sa vylievať do prírody.

Finančne náročnejšou, zato premyslenou a ekologicky čistou možnosťou sú separačné a kompostovacie toalety. Fungujú bez vody či iných kvapalín, zato na elektrinu. Pracujú na princípe vysúšania tekutín v nádobe pomocou pripojeného ventilátora. Preto ich treba započítať do elektrického systému na chate. Súčasťou separačných toaliet je 12 V ventilátor, kompostovacie treba zvyčajne pripojiť na 220 V. Niektoré typy dokážu zmenšiť množstvo ľudského odpadu až o 95%. Zásobník preto stačí vyprázdniť približne 1 až 4 razy za rok, podľa počtu osôb a režimu bývania.







Autor: Monika KRÁLOVÁ