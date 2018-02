Len pena na tesnenie nestačí: Nepodceňujte montáž okien

Kľúčová vlastnosť dnešných okien, pre ktorú si ich pravdepodobne obstarávate, je ich dokonalá tesnosť. Jednak okenných krídiel v ráme, ale aj skiel v okenných krídlach. Často sa však zabúda aj na tesnosť okna v stene domu. Nechcete v interiéri cítiť prúdiaci vzduch, aj keď máte zatvorené okná, trápiť sa s kondenzáciou vodných pár v tesnej blízkosti okenného rámu a následnou tvorbou plesní? Vieme o jednom riešení.

Naša realita

Inštalácia okna je bežná služba, ktorú automaticky ponúkne každý „oknár“. Spôsob, akým ju realizuje, však nie vždy zodpovedá technickému štandardu ani kvalite. Škáru okolo okenného rámu zvyčajne vyplní polyuretánovou penou, ktorá funguje ako tesnenie, lepidlo aj výplň. Vypenená škára sa potom prekryje vrstvou omietky a koniec.

Tá však nedokáže zabrániť prenikaniu vlhkosti do škáry. Z exteriéru čelí poveternostným vplyvom a z interiéru vzdušnej vlhkosti z miestnosti. Pena vlhkosť v škáre nasáva a napučí, čím stráca izolačnú schopnosť a časom sa rozpadá. Nefunkčnosť montážnej peny zapríčiňuje chladné rohy v okolí okenného rámu, v ktorých sa zráža vodná para a vytvára sa pleseň.



Ak sa okenný rám iba zapení PUR penou, ktorá sa následne prekryje omietkou, môže neskôr prasklinami prestupovať vodná para a prenikať do PUR peny. Tá vplyvom vlhkosti začne degradovať a postupne sa zhoršia tepelno- i zvukovoizolačné vlastnosti okna. V takýchto podmienkach sa darí aj plesniam.

Ak sa v tesnej blízkosti okenného rámu začnú objavovať mokré škvrny, len málokedy je na príčine nesprávne vetranie, nadmerné sušenie bielizne či botanická záhrada v byte, ako to budú tvrdiť dodávatelia okna. V skutočnosti je to zlá montáž, keď okno nie je spojené so stavbou.

Správne spojenie

Moderné tesniace systémy riešia spojenie buď tesniacim systémom s exteriérovými a interiérovými fóliami, ktoré ochraňujú tepelný izolant pred vlhkosťou, alebo sofistikovanejším riešením v podobe impregnovaných komprimačných pások. Použitie rozpínacej, hlboko impregnovanej penovej pásky so samolepiacou vrstvou na zaistenie kvalitného spojenia so stenou je jednoduché.

Páska v stlačenom stave sa nalepí po celom obvode okenného rámu a až potom sa okno vsadí do otvoru a mechanicky ukotví. Po čase penová páska postupne expanduje a vyplní celú škáru medzi okenným rámom a stenou a vďaka rozťažnosti dokáže vyrovnávať pohyby škáry.

Materiál pásky s hĺbkovou impregnáciou zabezpečuje tepelnú izoláciu, tesnosť, odolnosť proti dažďu, vodným parám a UV žiareniu. Pásku možno použiť na všetky typy okien aj stien. Tesniaci systém s fóliami využíva exteriérovú a interiérovú fóliu na ochranu tepelného izolantu – montážnej peny. Na vonkajšiu stranu rámu sa nalepí fólia, ktorá chráni tepelný izolant pred poškodením vodou a vyrovnáva mechanické rozťahovanie škáry.

Takisto aj z interiérovej strany sa na okenný rám nalepí fólia, ktorej úlohou je zamedziť prenikaniu vodných pár z miestnosti do škáry a tiež vyrovnávať mechanické rozťahovanie škáry.

Po vyplnení škáry tepelným izolantom sa obe fólie prilepia zvonka aj znútra k osteniu. Pri použití fóliových pásov treba zabezpečiť, aby nedošlo k zámene materiálov na vonkajší a vnútorný uzáver a naopak. Oba spomínané tesniace systémy spoľahlivo odstraňujú škáru po obvode okna a zaisťujú jej vodotesnosť, neprievzdušnosť, tepelnú a zvukovú izoláciu.

Domáhajte sa kvalitnej montáže!

Keď vám firma predloží v ponuke inštaláciu okien len montážnou penou, žiadajte kompletný tesniaci systém. Aj napriek tvrdeniu montážnikov, že nič iné okrem peny tam nepotrebujete a sú to len teórie, ktoré z vás ťahajú peniaze, trvajte na svojom. Alebo hľadajte iného dodávateľa.

Autor: Plekné Bývanie/Adela MOTYKOVÁ.