Výnimočné riešenie: Bazén s priesvitnou stenou

Niet pochýb o tom, že ide o vizuálne vďačné riešenie. Okno do bazéna cez belasú vodnú optiku v interakcii so slnečnými lúčmi ponúka zaujímavú scenériu a pohľady na kúpajúcich.

Vo večerných hodinách môže priniesť nové svetelné efekty podsvietenie v rôznych farebných tónoch, ktorými podľa priania doladíte vhodnú atmosféru. S trochou dôvtipu môže pôsobiť ako originálne umelecké dielo.

Na prvý pohľad by sa zdalo, že ide o hrubostenné sklo, no nie je to tak. Priehľadnú stenu tvorí špeciálny číry liaty akryl. Jeho pevnosť a odolnosť preverila desaťročná prax, keď sa tento materiál používal pri realizácii obrovských morských akvárií.



Akryl je odolný proti UV žiareniu a vplyvom vonkajšieho prostredia. Liaty akryl prináša krištáľovú priezračnosť, trvanlivosť a pevnosť. Umožňuje formovanie do takmer akéhokoľvek tvaru, veľkosti alebo farby.

Možno z neho vytvoriť aj originálne vodné prvky v kombinácii z rôznymi bazénovými atrakciami ako vodopád, fontána, kaskády a podobne.

V kombinácii s napnutou hladinou s recirkulačným prepadom cez okraj „sklenenej“ steny bazéna nadobudnú plavci ilúziu, akoby sa bazén nikde nekončil.

