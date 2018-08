Ušetrite si pľúca: tieto veci musia z domácnosti von!

Najviac času dnes trávime v interiéri a pritom málo dbáme na to, aký vzduch dýchame. Zrejme už nikto v izbách bytu nefajčí, no cigaretový dym nie je jedinou vecou, ktorá ničí pľúca.

Koberce

Je to s nimi sporné, pretože podľa meraní sa viac prachových častíc v miestnosti vyskytovalo tam, kde koberce nie sú. Lenže pozor. Viac prachu na podlahe znamená častejšie čistenie. V kobercoch sa prach usádza a to znamená, že ho nevidieť, nie to, že tam nie je.

Problémom sú hlavne malé deti, ktoré behajú po byte a každým dopadnutím nohy na koberec sa kolo nich zvíri prach. Pretože zo žiadneho koberca prach nevysajete tak dôkladne, ako ho umyjete z pevnej podlahy. Behaním po kobercoch si tak stále okolo seba prášite.

Radón

Ide o najčastejší dôvod rozvinutia rakoviny pľúc u nefajčiarov. Problémom nie je ani samotný plyn, ale čiastočky prachu, ktoré sú ním ožarované a tie sa nám usadzujú v pľúcach. Problematické sú najmä oblasti tektonických zlomov, baní, okolie v blízkosti ťažobného priemyslu, kde má radón najrýchlejšiu možnosť preniknúť cez vetranie priamo k vám domov.

Ideálne je preto v kritických oblastiach používať aj lapače prachu, pestovať rastliny ako prírodné klimatizácie a čistiarne vzduchu, ktoré nebezpečné prachové častice eliminujú.

Vlhkosť

Nadmerná vlhkosť spôsobuje skorú smrť. A to práve preto, že často dýchame spóry plesní. Ak máte vlhký byt, steny, alebo aj malé miesto v byte, napríklad vám zateká okno, máte problém. Problematické sú napríklad aj sifóny, mydlovničky, nádobky na odkladanie kefiek, ktoré nikdy nevyschnú. Vlhkosť je znak, že skôr či neskôr sa objaví pleseň a jej spóry znižujú odolnosť organizmu a môžu viesť až k rakovine.

Autor: lepsiebyvanie.sk/Marcos