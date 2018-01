Čo na podlahu na terase? Letí prírodný LOOK

Terasy rodinných domov zostávajú pri novostavbách poslednou architektonickou bodkou. Ich zladenie so stavbou i záhradnou architektúrou nie je dobré podceniť. Veď miesto na odpočinok by nemalo kaziť celkovú vizáž celej stavby. Kým ešte pred pár rokmi sme siahali po klasických materiáloch, betóne, keramickej dlažbe alebo finančne náročnejšom variante prírodného kameňa, v súčasnosti sa preferuje prírodný „look“.

Nebojte sa dreva

Drevená terasa upúta svojou prirodzenou krásou vari každého. Do vonkajšieho prostredia sú vhodné céder, ipe, jatoba, masaranduba, okumé, merbau, bangkira, jaseň a severská borovica, ktoré si viac- -menej hravo poradia s poveternostnými vplyvmi. Ak si vyberiete trvácnu odrodu, ktorá sa nedeformuje a neprekáža vám sivá patina, nemusí to byť také dramatické ani s jej údržbou. Kvalitné exotické dreviny ošetrovanie nevyžadujú, ide skôr o estetické hľadisko. Ten, komu by patina prekážala, musí rátať, že podlahu bude musieť raz do roka natrieť špeciálnym olejom, prípadne voskom. Ročné náklady za štvorcový meter drevenej terasy sa pohybujú od 7 do10 eur. Silné znečistenie sa dá odstrániť tvrdou kefou a mydlovým roztokom. Pred samotnou montážou je dôležité zvážiť optimálnu vlhkosť dreva, ktorá zodpovedá danému prostrediu, v ktorom sa má terasa nachádzať. Pri výbere zhotoviteľa si teda zistite, či je v danom odbore odborník a prihliada aj na tento fakt. Odborník vám takisto poradí, aký podklad pod rošt je ku konkrétnej drevine najvhodnejší. Nesporná prednosť tohto čisto prírodného materiálu je príjemný teplý povrch pod bosými nohami, ktorý sa neprehreje ani počas horúcich dní.

Kompozit áno, ale nie každý

V posledných rokoch čoraz viac narastá popularita kompozitných materiálov imitujúcich drevo. Láka prírodným vzhľadom a nenáročnou údržbou. Počas jeho dlhej životnosti si vystačíte bez náterov, iba s vysokotlakovým čističom a vodou. Aby nepripomínal plast, oplatí sa voľba pomeru, kde prevláda drevitá zložka nad plastom, napríklad v pomere 60 % drevitej zmesi k 40 % plastu. Oproti drevu zabezpečí kompozit protišmykový povrch aj za mokra a nehrozí ani záder triesky. Pri výbere sa oplatí vynechať výrobky až s podozrivo nízkou cenou a necertifikované napodobeniny pochádzajúce väčšinou z Číny, Ukrajiny alebo Poľska. Prvé poruchy sa pri takýchto výrobkoch môžu objaviť už pri montáži. Pri kvalitných výrobkoch sa výrobca nebojí ponúknuť aj 25-ročnú záruku. Pri menej kvalitných ponúkajú záruky 5 až 10 rokov. Terasu si síce môžete urobiť aj svojpomocne, ale už drobné chyby a nedokonalosť pokládky môžu spôsobiť nenapraviteľné chyby. V ponuke tento materiál nájdete už od 40 eur/m2.

Terasový benjamín

Obľube sa teší zmes prírodných kamienkov a spájacej zmesi zo živice a tvrdidla. Táto zmes pekne oživí aj starú terasu z betónu, keramickej dlažby, asfaltu alebo zámkovej dlažby. Povrch bude bezškárový, vďaka priepustnosti vody bez kaluží a protišmykový. Podľa návodu si ho dokážete zhotoviť aj sami. Pri nedodržaní technologického postupu však môže prísť k uvoľneniu kameniva. Tento materiál na terasy môžete nájsť v niekoľkých variantoch v závislosti od použitia kamienkov. Väčšinou sa nanáša vo výške 1,5 cm pri záťaži do 3,5 t. Podklad nemusíte penetrovať, materiál je samopenetračný. Penetráciou si však starší podklad kvalitatívne poistíte. Povrch je odolný proti soliam a chemikáliám, a tak si na jar vystačíte iba s vysokotlakovým čističom. Ak sa s terasou ponáhľate, isto oceníte aj fakt , že materiál môžete nanášať na novovytvorený betón už po piatich dňoch. Pochôdzny je už po 24 hodinách. Bežná cena sa pohybuje od 13 eur/m2.

Ako sa starať o kameň

Terasa z prírodného kameňa si žiada špeciálne prípravky na čistenie povrchu. Použitie nevhodných prostriedkov by mohlo poškodiť impregnáciu kameňa. Kameň si vyžaduje aj raz za niekoľko rokov impregnáciu na zníženie nasiakavosti.

Pozor na kvalitu

Kvalitný kompozit sa skladá z nadrobno pomletej múčky z kvalitných vysušených tvrdých drevín a ekologického recyklovateľného polyméru. Výsledkom je povrch s vysokou hustotou, nenasiakavý a odolný proti opotrebeniu. Zbystrite pozornosť pri obsahu PVC s nižšou tepelnou stálosťou, vysokou lámavosťou a toxicitou a pri polypropyléne s vyššou krehkosťou pri nízkych teplotách a degradáciou materiálu vplyvom mrazu.

Chcete drevo impregnovať?

Pred olejovaním drevo očistite kefou a väčším množstvom vody. Po uschnutí podlahu natrite najprv impregnačným prostriedkom a po následnom vysušení špeciálnym olejom rovnomerne v tenkej vrstve v smere štruktúry dreva. V prípade potreby náter po vyschnutí opakujte. Schne minimálne 24 hodín v závislosti od počasia.

Na profile záleží

Na odolnosť systému vplýva aj podkladový profil. Pýtajte si údaje o nosnosti na m2 a pozrite sa aj na vzdialenosť kladenia podkladových profilov. Napríklad hliníkové podkladové profily nebudú také náročné na údržbu ako drevené.

